Приглашаю совершить путешествие в Париж не покидая Москвы! Ни одна другая страна в мире не имела такого культурного влияния на Россию, как Франция. Мы пройдем по улицам, где сплетались судьбы местных деятелей искусства и французских подданных. Оценим архитектурный раритет Ле Корбюзье, отыщем фрагмент Эйфелевой башни и разберемся, кому же принадлежит рецепт Оливье.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Полное погружение в атмосферу Франции

Я расскажу, после какого знакового мирового события в Москву пришла мода на французских поваров, камердинеров и гувернеров. Как в центре города появился оригинальный фрагмент Эйфелевой башни, где останавливался Клод Дебюсси и что впечатлило его в России. А также: где в Москве проходят службы на французском языке и кто их посещает, как аромат Шанель № 5 связан с Заполярьем и кому принадлежит авторство салата Оливье.

Истории знаменитых людей

Вы узнаете, где в Москве находилось «святилище роскоши и моды», как французские купцы открывали у нас свои магазины и что в них продавалось. Рассмотрите необычное здание гениального архитектора Ле Корбюзье и услышите про парижскую любовь Маяковского. Кроме того, я поделюсь печальной историей о том, как Тургенев 40 лет нес тяжкий крест любви к французской певице Полине Виардо и умер у нее на руках.

Организационные детали

По желанию мы можем сделать кофе-брейк во французском кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.