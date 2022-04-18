Французский променад в Москве

Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь с французской культурой

Индивидуальная
Приглашаю совершить путешествие в Париж не покидая Москвы! Ни одна другая страна в мире не имела такого культурного влияния на Россию как Франция.

Мы пройдем по улицам, где сплетались судьбы местных деятелей искусства и французских подданных.

Оценим архитектурный раритет Ле Корбюзье, отыщем фрагмент Эйфелевой башни и разберемся, кому же принадлежит рецепт Оливье.
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Французский променад в Москве
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Полное погружение в атмосферу Франции

Я расскажу, после какого знакового мирового события в Москву пришла мода на французских поваров, камердинеров и гувернеров. Как в центре города появился оригинальный фрагмент Эйфелевой башни, где останавливался Клод Дебюсси и что впечатлило его в России. А также: где в Москве проходят службы на французском языке и кто их посещает, как аромат Шанель № 5 связан с Заполярьем и кому принадлежит авторство салата Оливье.

Истории знаменитых людей

Вы узнаете, где в Москве находилось «святилище роскоши и моды», как французские купцы открывали у нас свои магазины и что в них продавалось. Рассмотрите необычное здание гениального архитектора Ле Корбюзье и услышите про парижскую любовь Маяковского. Кроме того, я поделюсь печальной историей о том, как Тургенев 40 лет нес тяжкий крест любви к французской певице Полине Виардо и умер у нее на руках.

Организационные детали

По желанию мы можем сделать кофе-брейк во французском кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Красные ворота
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🧐АвторскиеЦентр МосквыПрогулки

Еще несколько похожих предложений в Москве

Москва: исторический центр за пару часов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.9
57 отзывов
Москва: исторический центр за пару часов
Чтобы ближе познакомиться с Москвой, нужно пройтись по древним улицам исторического центра
от 7 285 за 1-5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Москвы
1 час
🚶 Пешая
Для красивых фото
Сергей
4.9
15 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант для тех, кто приехал
5 000 за 1 человека
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.8
31 отзыв
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Почему этот район называется Китай-город
от 7 285 за 1-5 чел.
Москва масонская: тайные послания в городе
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Спутник
4.7
15 отзывов
Москва масонская: тайные послания в городе
На нашей экскурсии вас будет ждать знакомство с непривычной стороной центра Москвы
900 за 1 человека
Сердце Москвы: история старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ева
5
1 отзыв
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города, узнаем, как расцветала
6 000 за 1-20 чел.
Москва-Сити: город в городе
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
5
11 отзывов
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
3 900 за 1-5 чел.
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
2 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Кругозор
4.1
14 отзывов
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
Приглашаем вас увидеть Москву с воды и поближе познакомиться со столицей
500 за 1 человека
Москва с французским акцентом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лариса
4.8
40 отзывов
Москва с французским акцентом
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
от 4 940 за 1-4 чел.
Москва с закрытыми глазами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
13 отзывов
Москва с закрытыми глазами
Хотите лучше узнать город, в котором живете
7 000 за 1-2 чел.
Центр Москвы: площади, храмы, театры
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Галина
5
3 отзыва
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей
5 200 за 1-5 чел.
Полёт на самолете над Москвой
30 минут
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Tatiana
5
3 отзыва
Полёт на самолете над Москвой
Москва - столица России, город федерального значения с великой историей
13 990 за 1-3 чел.
По Москве - с очками виртуальной реальности
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Наталия
Нет отзывов
По Москве - с очками виртуальной реальности
С помощью современных технологий заглянуть в прошлое города и проследить его развитие
1 750 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ