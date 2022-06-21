Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь с французской культурой
Приглашаю совершить путешествие в Париж не покидая Москвы! Ни одна другая страна в мире не имела такого культурного влияния на Россию, как Франция. Мы пройдем по улицам, где сплетались судьбы местных деятелей искусства и французских подданных.
Оценим архитектурный раритет Ле Корбюзье, отыщем фрагмент Эйфелевой башни и разберемся, кому же принадлежит рецепт Оливье.
Я расскажу, после какого знакового мирового события в Москву пришла мода на французских поваров, камердинеров и гувернеров. Как в центре города появился оригинальный фрагмент Эйфелевой башни, где останавливался Клод Дебюсси и что впечатлило его в России. А также: где в Москве проходят службы на французском языке и кто их посещает, как аромат Шанель № 5 связан с Заполярьем и кому принадлежит авторство салата Оливье.
Истории знаменитых людей
Вы узнаете, где в Москве находилось «святилище роскоши и моды», как французские купцы открывали у нас свои магазины и что в них продавалось. Рассмотрите необычное здание гениального архитектора Ле Корбюзье и услышите про парижскую любовь Маяковского. Кроме того, я поделюсь печальной историей о том, как Тургенев 40 лет нес тяжкий крест любви к французской певице Полине Виардо и умер у нее на руках.
Организационные детали
По желанию мы можем сделать кофе-брейк во французском кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 157 туристов
Меня зовут Марина, я профессиональный гид. Трепетно храню и с удовольствием передаю гостям свои знания о столице и ее окрестностях. Я люблю удивлять и делаю экскурсии максимально интересными и запоминающимися. Москва для меня — это любимая книга, которую можно много раз перечитывать, всегда находя что-то новое и глубокое. С нетерпением жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
1. Гид отлично знает свое дело, полностью в материале. 2. Маршрут длинный, но не утомительный, т. к. на каждой остановке - интересный рассказ. 3. Гид предельно точна - как по времени, так и в отношении анонса программы. 4. Хорошая грамотная речь, которую приятно слушать. 5. И нам крайне повезло с погодой) не жарко, не холодно, голубое небо над Москвой - прогулка получилась идеальной.
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Наталья
Очень интересная экскурсия. Марина показала нам места Москвы, которые в разные времена так или иначе были связаны с Францией и французами. Много интересной информации. Действительно, Москва с французским акцентом. Merci beaucoup!!!!!!!
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