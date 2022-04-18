Что вас ожидает

Полное погружение в атмосферу Франции

Я расскажу, после какого знакового мирового события в Москву пришла мода на французских поваров, камердинеров и гувернеров. Как в центре города появился оригинальный фрагмент Эйфелевой башни, где останавливался Клод Дебюсси и что впечатлило его в России. А также: где в Москве проходят службы на французском языке и кто их посещает, как аромат Шанель № 5 связан с Заполярьем и кому принадлежит авторство салата Оливье.

Истории знаменитых людей

Вы узнаете, где в Москве находилось «святилище роскоши и моды», как французские купцы открывали у нас свои магазины и что в них продавалось. Рассмотрите необычное здание гениального архитектора Ле Корбюзье и услышите про парижскую любовь Маяковского. Кроме того, я поделюсь печальной историей о том, как Тургенев 40 лет нес тяжкий крест любви к французской певице Полине Виардо и умер у нее на руках.

Организационные детали

По желанию мы можем сделать кофе-брейк во французском кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.