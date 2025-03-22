Работы Фёдора Шехтеля изменили лицо Москвы. Его модерн — не просто стиль, а язык, на котором говорит целая эпоха.
Как студент училища, отчисленный за непосещаемость, стал ведущим зодчим столицы? Что делало его проекты востребованными? В тишине переулков у Патриарших прудов мы поговорим об этом и рассмотрим дома, которые Шехтель превратил в архитектурные шедевры.
Как студент училища, отчисленный за непосещаемость, стал ведущим зодчим столицы? Что делало его проекты востребованными? В тишине переулков у Патриарших прудов мы поговорим об этом и рассмотрим дома, которые Шехтель превратил в архитектурные шедевры.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- элегантный особняк жены Саввы Морозова.
- уникальный средневековый замок — скоропечатню А. А. Левенсона.
- два совершенно разных дома, спроектированных Фёдором Шехтелем для себя.
- особняк купца Рябушинского с удивительными интерьерами.
- атмосферные переулки московского модерна у Патриарших прудов.
- архитектурные шедевры Шехтеля, ставшие символами стиля модерн.
Вы узнаете:
- как Фёдор Шехтель стал ведущим архитектором Москвы.
- чем отличался его стиль и почему его называют «Моцартом зодчества».
- какие новаторские приёмы он использовал в своих зданиях.
- почему архитектура Шехтеля стала воплощением московского модерна.
- как создавались его знаковые постройки и какое место они заняли в истории Москвы.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 12 лет.
- Экскурсии проводятся в 11:00 и в 14:00. Если вам удобно начать в 14:00 сообщите об этом в переписке при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Меня зовут Ирина Николаевна, и я работаю гидом с тех пор, когда Москва готовилась принять Олимпийские игры. За эти годы я провела сотни экскурсий, и каждый раз передо мной открываютсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Захара
22 мар 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Чудесный маршрут, интереснейший собеседник Ирина Николаевна, настолько легко и захватывающе рассказывает о Федоре Шехтеле, о архитектуре, истории, личностях!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 25 чел.
Замки на Козьем болоте: Шехтель против Нирнзее
Познакомиться с творениями знаменитых архитекторов и погулять по историческому району Москвы
Начало: У метро «Маяковская»
14 ноя в 16:45
15 ноя в 14:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Яркая жизнь и мистическая архитектура Шехтеля в Москве
Рассмотреть за фасадами личность архитектора и по-новому взглянуть на шедевры модерна
Начало: В центре Москвы
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
от 8300 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 20 чел.
Особняк Рябушинского: шедевр модерна
Погрузитесь в атмосферу московского модерна, исследуя уникальный особняк Рябушинского. Узнайте о тайнах его интерьеров и исторических событиях
Начало: На Малой Никитской
15 ноя в 16:00
16 ноя в 15:30
1999 ₽ за человека