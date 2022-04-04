в субботу и воскресенье в 11:00

Что вас ожидает

Шедевры модерна, полные загадок и символизма

Моя задача — через архитектуру Шехтеля-зодчего раскрыть для вас внутренний мир Шехтеля-человека. Вы рассмотрите здания как отражение личных переживаний и свершений, убедитесь, что каждая деталь у Шехтеля не случайна, и проникнете в их символику. Мы увидим:

мистический замок

«избушку непотребной архитектуры»

старопечатню

дом со знаменитой лестницей-волной

театр имени человека, которого Шехтель терпеть не мог.

Я помогу вам понять, почему Франц Шехтель закручивал дома вокруг лестниц и зачем делал окна настолько огромными, а потолки — высокими. Вы узнаете, почему дома в модерне называют улыбающимися и в каком доме есть подводный этаж.

Каким человеком был Шехтель?

Я расскажу, как отразились в архитектурных шедеврах детские воспоминания Шехтеля: еда в оловянной миске, мешковатая униформа «на вырост», зубрежка латинских спряжений, крохотный кусочек города между собором и семинарией. Объясню, как в особняке Рябушинского архитектурно обозначен переход Франца-Альберта Шехтеля в христианскую веру. А еще обсудим, что заставляло зодчего окружать себя роскошными вещами, создавать фантастические камины и использовать в отделке дорогие материалы.

Организационные детали

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.