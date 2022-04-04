в субботу и воскресенье в 11:00

Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн

Рассмотреть за фасадами личность архитектора и по-новому взглянуть на шедевры модерна

5
1 отзыв
Групповая
Это прогулка-погружение в философию московского модерна, которую создал гениальный человек — Федор Шехтель.

Вы рассмотрите здания, возведенные по сакральным законам, раскроете заложенные в них символы и смыслы.

Но главное — проникнете в чувства и переживания Шехтеля, поймете, чем он жил, что помнил из детства и как чувствовал этот мир.
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
Мир Федора Шехтеля: погружение в модерн
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Что вас ожидает

Шедевры модерна, полные загадок и символизма

Моя задача — через архитектуру Шехтеля-зодчего раскрыть для вас внутренний мир Шехтеля-человека. Вы рассмотрите здания как отражение личных переживаний и свершений, убедитесь, что каждая деталь у Шехтеля не случайна, и проникнете в их символику. Мы увидим:

  • мистический замок
  • «избушку непотребной архитектуры»
  • старопечатню
  • дом со знаменитой лестницей-волной
  • театр имени человека, которого Шехтель терпеть не мог.

Я помогу вам понять, почему Франц Шехтель закручивал дома вокруг лестниц и зачем делал окна настолько огромными, а потолки — высокими. Вы узнаете, почему дома в модерне называют улыбающимися и в каком доме есть подводный этаж.

Каким человеком был Шехтель?

Я расскажу, как отразились в архитектурных шедеврах детские воспоминания Шехтеля: еда в оловянной миске, мешковатая униформа «на вырост», зубрежка латинских спряжений, крохотный кусочек города между собором и семинарией. Объясню, как в особняке Рябушинского архитектурно обозначен переход Франца-Альберта Шехтеля в христианскую веру. А еще обсудим, что заставляло зодчего окружать себя роскошными вещами, создавать фантастические камины и использовать в отделке дорогие материалы.

Организационные детали

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Москвы
Когда и сколько длится
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу и воскресенье в 11:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
4 апр 2022
2 апреля посетили экскурсию, посвященную творчеству Федора Шехтеля. Экскурсия очень интересная. Мы посмотрели 6 работ этого замечательного архитектора. Ничего раньше про Шехтеля не слышала, поэтому все постройки произвели колоссальное впечатление. Поразило, как мог один человек придумать такие разнообразные проекты, не говоря уже о неоспоримом таланте, ведь свои проекты архитектор начал создавать в юном возрасте. Елена также рассказала о многих фактах из жизни архитектора, а также немножко о заказчиках особняков. Рассказ сопровождается также напечатанными иллюстрациями (Шехтель с семьей, а также другие известные работы архитектора, которые в экскурсию не входят). Очень интересно. Единственное - насчет детей на экскурсии. Детям будет интересно, наверное, лет с 15. Если начитанные, любящие историю и искусство - можно и раньше. Либо выбирайте хорошую теплую погоду, чтобы детям комфортно было просто постоять и посмотреть на детали построек.

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