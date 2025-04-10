Заброшенная электростанция превратилась в эпицентр современной культуры.
Здесь индустриальные краны соседствуют с берёзовой рощей, а советский автомат газировки переносит в детство.
На необычной экскурсии по особенному месту история, искусство и ваши эмоции сливаются, чтобы перезагрузить мышление.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Берёзовая роща. Вы увидите, как более 600 деревьев выживают в сердце мегаполиса. И выясните, в чём секрет умной климатической системы.
Советский аппарат с газировкой за 1 копейку — единственный в Москве, который до сих пор работает. Проверьте, есть ли у вас мелочь!
20-тонные мостовые краны под потолком — они больше не поднимают турбины, а дополняют пространство.
На экскурсии мы:
- Познакомим вас с историей ГЭС-2 — от электростанции 1907 года до арт-хаба
- Расскажем, как инженерные коммуникации стали частью экспозиции
- Услышим, как шум Москвы «встраивается» в аудиоинсталляции
- Поговорим, почему искусство 21 века — это перформансы, звуки и даже запахи
- Зададимся вопросом, может ли заводская эстетика быть прекрасной
- Обсудим, как природа и урбанизм создают сюрреалистический дуэт
- Побываем на текущей временной выставке. С 15 марта по 15 июня идет программа «Знаки Препинания»
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-искусствоведов нашей команды
- Экскурсия проводится без наушников
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ГЭС-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Андрей
11 апр 2025
Столетняя история России, СССР и современность в одном уникальном здании. Ольга рассказала очень много интересного и нового о Москве и ГЭС-2. Тактично объяснила скрытые мотивы современного искусства. Экскурсия была насыщенной и одновременно в легком ритме. Рекомендую и очень рад, что посетил этот музей с Ольгой!
