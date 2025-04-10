Заброшенная электростанция превратилась в эпицентр современной культуры. Здесь индустриальные краны соседствуют с берёзовой рощей, а советский автомат газировки переносит в детство. На необычной экскурсии по особенному месту история, искусство и ваши эмоции сливаются, чтобы перезагрузить мышление.

Описание экскурсии

Берёзовая роща. Вы увидите, как более 600 деревьев выживают в сердце мегаполиса. И выясните, в чём секрет умной климатической системы.

Советский аппарат с газировкой за 1 копейку — единственный в Москве, который до сих пор работает. Проверьте, есть ли у вас мелочь!

20-тонные мостовые краны под потолком — они больше не поднимают турбины, а дополняют пространство.

На экскурсии мы:

Познакомим вас с историей ГЭС-2 — от электростанции 1907 года до арт-хаба

Расскажем, как инженерные коммуникации стали частью экспозиции

Услышим, как шум Москвы «встраивается» в аудиоинсталляции

Поговорим, почему искусство 21 века — это перформансы, звуки и даже запахи

Зададимся вопросом, может ли заводская эстетика быть прекрасной

Обсудим, как природа и урбанизм создают сюрреалистический дуэт

Побываем на текущей временной выставке. С 15 марта по 15 июня идет программа «Знаки Препинания»

Организационные детали