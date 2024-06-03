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многослойное событийное повествование, легкость и юмор. Ощущение, что гуляешь со своим хорошим знакомым, увлекательно и в приятном ритме. А самое главное видно, что Павел очень любит свое дело, свой дом, его историю, свой район Замоскворечье, при этом умеет провести параллели с настоящим временем, в своих рассказах легко путешествуя между веками. Вдохновило невероятное любопытство и страсть Павла к жизни! С удовольствием хочу побывать на других экскурсиях Павла!