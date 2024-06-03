1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
«Взгляд на Дом культуры «ГЭС-2»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
«В завершение выйдем к ГЭС-2 — недавно восстановленному зданию электростанции, чьи белоснежные конструкции напоминают застывшую музыку»
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Храм Христа Спасителя, Зарядье, ГУМ, ЦУМ, Большой театр, Новодевичий монастырь, ГЭС-2, Воробьёвы горы, МГУ, парк Победы — все must-see-места столицы и ещё больше»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Начало: У м. Кропоткинская
«На Болотной набережной мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры ГЭС-2 — и обсудим современное искусство»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
7 чудес острова Балчуг
Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
«Исследуем настоящие жемчужины зодчества, созданные в неповторимом стиле: фабрику «Эйнемъ» (ныне известную как «Красный октябрь»), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько малоизвестных необычных мест»
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
990842₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
«Прокатимся по набережным московского острова Балчуг и увидим новомодный дом культуры «ГЭС-2»»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад
Начало: На Берсеневской набережной
«Смирнова, в которых сейчас находятся мастерские Дома Культуры ГЭС-2»
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музейная миля Москвы
Пройти по излюбленным местам ценителей классического и современного искусства
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
«А рядом с этими знаменитыми музеями появляются новые арт-пространства — например, Дом культуры ГЭС-2»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Начало: У причала "Третьяковский" (сектор "А")
«Вы увидите недавно отреставрированное здание Дома культуры «ГЭС-2» и фабрику «Красный Октябрь», златоглавый храм Христа Спасителя и пряничный храм Василия Блаженного»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
790₽ за человека
Групповая
3 часа
Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы
Групповая экскурсия по центральному району с посещением смотровой площадки храма Христа Спасителя
Начало: На СТ.М. «Кропоткинская»
«Прогуляетесь по Патриаршему мосту к Дому культуры «ГЭС-2»»
Расписание: в среду в 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
«Увидите ГЭС-2, Дом культуры и Центр современного искусства, организованный в бывшей электростанции совсем недавно»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ТТатьНа2 июня 2024Незабываемая экскурсия с элементами интерактивной презентации. Узнали много нового о местах и домах, мимо которых проходили сто раз. Очень рекомендуем!
- ККсения27 мая 2024Всё понравилось! Тщательно подобраны точки остановок с красивыми и необычными ракурсами на архитектурные объекты. Структурированная информация по периодам, с плавными
- ММарина27 мая 2024Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг! Экскурсовод — харизматичный, великолепный рассказчик, было интересно с первой до последней минуты: неожиданные повороты истории,
- ЕЕлена25 мая 2024Благодарю Максима за прекрасную возможность познакомиться с историей нашей столицы. За интересный маршрут, в который вошли памятники архитектуры разных столетий. Легко, позновательно, и к сожалению, быстро пролетело время на этой интересной экскурсии.
- ААнна18 мая 2024Спасибо огромное Павлу! Моя дочь пригласила своих друзей на экскурсию в честь своего дня рождения (17 лет), все ребята и дочь в восторге!! Однозначно рекомендую!
- ННаталия11 мая 2024Экскурсию пришлось перенести на неделю из-за болезни, спасибо,Павел это сделал с пониманием. Рассказ Павла очень насыщен историческими фактами,событиями и именами.
- ССаша10 мая 2024Экскурсия интересная, много фактов о конкретных людях и зданиях.
- ООльга1 мая 2024Наталья замечательно провела экскурсию,открыла для нас неизвестеые уголки этого района и сделала фото в красивых локациях. Обязательно рекомендую посмотреть этот
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «ГЭС-2»
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