читать дальше места, которые открыла нам Олеся в формате дружеской прогулки. Услышанные истории настолько легки для восприятия и интересны, что их хочется пересказывать. Спасибо за прекрасно проведённое время!

Это далеко не первая моя экскурсия по Москве, но точно самая душевная и полезная. С удовольствием будем возвращаться в те