Индивидуальная
до 7 чел.
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Откройте для себя архитектурные тайны Москвы, прогуливаясь от Храма Христа Спасителя до ГЭС-2. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: У м. Кропоткинская
«Водоотводный канал и ДК «ГЭС-2»»
Сегодня в 17:00
15 мар в 12:00
2000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия от Третьяковки до ГЭС-2 «В погоне за унесёнными ветром»
Найти утерянные шедевры Третьяковской галереи и раскрыть их тайны
Начало: В Большом Толмачёвском переулке
«Культурный центр «ГЭС-2» — выведенная из эксплуатации электростанция Москвы»
7 апр в 09:00
8 апр в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2. Групповая экскурсия
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Начало: У метро Кропоткинская
«Водоотводный канал и ДК «ГЭС-2»»
Расписание: в субботу в 12:00
500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений24 февраля 2025Олеся, большое спасибо за прекрасную прогулку в необыкновенном формате дружеской беседы о страницах истории нашего такого многогранного города. Когда все
- ЛЛюдмила17 февраля 2025Это далеко не первая моя экскурсия по Москве, но точно самая душевная и полезная. С удовольствием будем возвращаться в те
- ААнна9 февраля 2025Рекомендуем экскурсию э, а главное гида Олеся. Экскурсия интересная, много дополнителногоматериала
- ААлександр20 октября 2024Олеся отлично провела экскурсию, всем нам очень понравился интересный рассказ, жаль наше время было ограничено, обязательно примем участие в дальнейших экскурсиях!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «ГЭС»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Москве в марте 2025
Сейчас в Москве в категории "ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 6500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «ГЭС», 19 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май