Описание квестаЧто вас ожидает: Как в консервативной советской Москве могло просто появиться такое произведение как «Мастер и Маргарита» — полное мистики и библейских отсылок? Признавая роман чуть ли не лучшим произведением русской литературы XX века, критики до сих пор спорят, что же это: искусно написанная автобиография с реалиями московской жизни 1930-хх гг., или плод увлечения автора морфинизмом? Попробуем вместе с вами разгадать историю создания одного из самых загадочных произведений XX столетия. Важная информация:
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей.
- Квест не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно; рекомендую проходить в светлое время суток.
- Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста.
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Варьете, ныне театр Сатиры
- Дом с двумя нехорошими квартирами
- Патриаршие пруды
- Спиридоновку, по которой убегала преступная шайка
Что включено
- Квест в мобильном приложении: один билет - один код доступа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Площадь Никитские Ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
