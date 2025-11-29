Пешая экскурсия по центру Москвы раскрывает историю гостиниц дореволюционной эпохи.
Вы увидите сохранившиеся здания, узнаете, кто останавливался в этих гостиницах, и познакомитесь с архитектурой и атмосферой старой столицы. Прогулка занимает 2–2,5 часа.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПрогулка по гостиницам дореволюционной Москвы Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому центру столицы и узнайте, как развивалось гостиничное дело в дореволюционной Москве. Экскурсия познакомит вас с сохранившимися зданиями гостиниц, историей их создания и постояльцами, среди которых были такие знаменитые личности, как Ф. М. Достоевский и «белый генерал» М. Скобелев. Вы увидите, что стояло на месте современной гостиницы «Москва», и прогуляетесь по переулкам Тверской улицы и окрестностей, чтобы ощутить атмосферу дореволюционной Москвы. Что вас ждёт на экскурсии Вы узнаете, кто владел гостиницами и как в них жилось постояльцам. Экскурсия полностью пешеходная и проходит на улице, что позволяет сосредоточиться на архитектуре и исторических фактах, не отвлекаясь на внутренние интерьеры зданий. Важная информация:
- Экскурсия проходит на улице — одевайтесь по погоде, при необходимости возьмите дождевик или зонт.
- Полностью пешеходная, без захода внутрь гостиниц — только внешний осмотр.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница «Националь»
- Гостиница «Москва»
- Гостиница «Метрополь»
- Бывшая гостиница «Дюссо»
- Доходный дом А.С. Грачевой (бывшая гостиница «Англия»)
- Усадьба Кожиных (бывшая гостиница «Германия»)
- Бывшая гостиница «Дрезден»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Моховая ул., 15/1с1 (гостиница «Националь»)
Завершение: Тверская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
