Выходной a la russe: барная экскурсия в Москве (18+) - с историком

Елена читать дальше что нам достался БОНУС! Ирина настолько хорошо знает историю, виртуозно отвечала на любой смежный вопрос, и мы, конечно, получили эстетическое наслаждение. Ирина, - огромная благодарность. По маршруту - понравилось, и, удивительно, сколько эстетики и красоты спрятано в улочках.

А, главное, мы пойдем с ней еще! Экскурсия прошла 29.08 в теплый Московский вечер: подошла Ирина, и начала органично вливаться рассказом, и, уже буквально, через несколько минут, мы, - а нас было шестеро продвинутых культурно девушек, поняли,

Ольга Это было прекрасно! Вот именно так, как в отпуск сьездить. По мне так идеальный формат для местных жителей. И отдохнули расслабились в интересных и не банальных заведениях, и культурно провели время с познавательной экскурсией. Ирина легкая, умная и эрудированная девушка, она смогла создать атмосферу дружеской встречи.

От души рекомендую

Виктория Отлично провели время на прогулке с Ириной! Удивительный формат, где знания и веселье сочетаются в таком органичном тандеме. Вроде просто ешь и пьешь, а в то же время узнаешь столько нового. И, конечно, знание истории просто поражает. Ничего лучше невозможно было придумать для времяпрепровождения на праздниках, благодарим:)

Г Галина Ирина - супер-гид. Рекомендую данную экскурсию для тех, кто хочет не просто побывать в центре Москвы в хороших барах, но и узнать об исторических событиях и персонах. Интересно!

Д Дарья Огромное спасибо гиду за прекрасную экскурсию! Формат очень необычный, шикарный способ провести вечер выходного дня весело и с пользой. Ирина - профессиональный историк, очень хорошо знает Москву, рассказывает доступно и легко. Рекомендую от всей души!