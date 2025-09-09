Выходной a la russe: барная экскурсия в Москве (18+) - с историком

Чтобы почувствовать вкус La Belle Époque, перенесёмся в изысканную атмосферу дореволюционных ресторанов. Вы узнаете, как принято было проводить вечера в богемной, аристократической и купеческой среде. Какие напитки, темы и танцы были в моде. Тем временем зайдём в несколько элегантных баров и попробуем современные коктейли. Это будет красивый и вдохновляющий вечер!
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Мы побываем в трёх изысканных барах на Петровке и Неглинной
- Полюбуемся Театральной площадью
- Насладимся видами вечерней столицы
Я расскажу:
- Как развлекались москвичи в 19 – начале 20 века
- Где проводили свободное время
- Что ели и пили
Мы обсудим:
- Чем занять себя, если вы — купец, аристократ или студент в дореволюционной Москве
- Связь досуга и меценатства
- Где принято было проводить вечера в богемной среде
А также:
- Вы прикоснётесь к модной коктейльной культуре
- Познакомитесь с историей московских тусовок
- Попробуете напитки в лучших, но не самых очевидных столичных барах
Организационные детали
- Форма одежды — элегантная
- Дополнительно оплачивается дегустация коктейлей — около 2600 ₽ с человека за 3 напитка (18+)
- Перемещение между барами займёт около 15–20 минут, при желании возьмём такси (не входит в стоимость)
- Если захотите, я с радостью порекомендую, куда пойти потанцевать после завершения экскурсии
- Эта экскурсия — прекрасная идея для девичника, семейной, романтической или дружеской встречи
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 47 туристов
Меня зовут Ирина, я историк и аккредитованный гид по Москве. И с самого детства я люблю наш город! Родилась и выросла в Москве, окончила с отличием исторический факультет МГУ им. Ломоносова, сейчас пишу кандидатскую диссертацию о русской истории. Вожу экскурсии на русском и английском языке уже больше 7 лет. Буду рада поделиться своей любовью к столице с вами на моих экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
9 сен 2025
Экскурсия прошла 29.08 в теплый Московский вечер: подошла Ирина, и начала органично вливаться рассказом, и, уже буквально, через несколько минут, мы, - а нас было шестеро продвинутых культурно девушек, поняли,
Ольга
17 мая 2025
Это было прекрасно! Вот именно так, как в отпуск сьездить. По мне так идеальный формат для местных жителей. И отдохнули расслабились в интересных и не банальных заведениях, и культурно провели время с познавательной экскурсией. Ирина легкая, умная и эрудированная девушка, она смогла создать атмосферу дружеской встречи.
От души рекомендую
От души рекомендую
Виктория
4 мая 2025
Отлично провели время на прогулке с Ириной! Удивительный формат, где знания и веселье сочетаются в таком органичном тандеме. Вроде просто ешь и пьешь, а в то же время узнаешь столько нового. И, конечно, знание истории просто поражает. Ничего лучше невозможно было придумать для времяпрепровождения на праздниках, благодарим:)
Г
Галина
23 мар 2025
Ирина - супер-гид. Рекомендую данную экскурсию для тех, кто хочет не просто побывать в центре Москвы в хороших барах, но и узнать об исторических событиях и персонах. Интересно!
Д
Дарья
23 мар 2025
Огромное спасибо гиду за прекрасную экскурсию! Формат очень необычный, шикарный способ провести вечер выходного дня весело и с пользой. Ирина - профессиональный историк, очень хорошо знает Москву, рассказывает доступно и легко. Рекомендую от всей души!
Мария
16 мар 2025
Нам очень понравилась барная экскурсия и Ирина прекрасный гид! Спасибо ей большое за чудесный вечер пятницы! Было очень интересно и вкусно)))
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
«Барная» Москва: история питейных заведений
Путешествие по питейным заведениям Москвы раскроет тайны старинных рецептов и традиций. Узнайте, как отмечали праздники москвичи в прошлом
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные бары Покровки
Исследуйте скрытые бары Покровки, наслаждаясь уникальными напитками и атмосферой. Погрузитесь в историю и культуру московской барной жизни
Начало: У метро Китай-город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Через Красные ворота - в Москву дореволюционную (мини-группа)
О быте москвичей 19 века, семейных секретах и интригах владельцев домов в окрестностях Чистых прудов
Начало: У CТ.М. «Красные ворота»
Расписание: в субботу в 14:00
15 ноя в 14:00
29 ноя в 14:00
1334 ₽ за человека