Гостиница Метрополь – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиница Метрополь» в Москве, цены от 2 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Пешая
9 отзывов
2 часа
Аудиогид
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
Завтра в 19:30
15 авг в 19:30
2 200 за человека
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму. Индивидуальная экскурсия
Пешая
скидка
5%
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму. Индивидуальная экскурсия
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: У памятника маршалу Жукову
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 50004 750 за всё до 2 чел.
Мозаика «Метрополя»
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мозаика «Метрополя»
Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля
Начало: На Театральной площади
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
2 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    19 июня 2024
    Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму. Индивидуальная экскурсия
    Друзья, я всем рекомендую отправиться в путешествие с Александром по центру Москвы, который, как вы думаете, вам очень хорошо знаком.
    читать дальше

    На самом деле, вы не только получите огромное количество интересной информации об истории времен революции 1917 года, но и посмотрите иначе на давно знакомые места. История совершалась в нашем городе, но многое теперь забыто или переосмыслено. В разговоре с отличным собеседником, вы сможете сформировать свое мнение о событиях тех лет. Сейчас это не менее актуально, чем много десятилетий назад. Всем желаю удачи!

  • Л
    Луиза
    16 июня 2024
    Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
    Были на экскурсии "Москва не сразу строилась" с детьми от 6 лет. Мы с дочерью остались в полном восторге. Неспешный маршрут, отличный звук и история, рассказанная простым языком. Спасибо, мы вернемся!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму. Индивидуальная экскурсия
    Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.
  • А
    Александра
    17 мая 2023
    Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
    Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод тут совершенно отличается от
    читать дальше

    тех, к которым мы все привыкли на классических экскурсиях! Это не рассказчик, а артист жанра "мимики и жеста" . Задумка интересная, необычная) Иногда не хватало именно живой речи и повествования… Это было похоже на приятную прогулку, по главным достопримечательностям нашей прекрасной Москвы с аудио лекцией в наушниках. Отличная организация и чётко просчитанное время от одной точки локации до другой! И самое главное - само аудио очень хорошо и грамотно написано! Текст и музыкальное сопровождение- поразило своей продуманностью и красотой. И порой затрагивало тонкие струны нашей души. Красивый,гармоничный и душевный финал у экскурсии. Было необычно! Однозначно порекомендую всем!

    Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсоводВсем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсоводВсем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод
  • А
    Алина
    15 мая 2023
    Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
    Интересная, необычная прогулка по центру Москвы. На вас надевают синие плащи, наушники… и начинается сказка. Я узнала много интересных фактов,
    читать дальше

    о которых я не знала, чуть не всплакнула в одном очень ностальгическом моменте и радовалась, как ребёнок, когда…. А не скажу когда - пусть это останется для вас сюрпризом 😇 Не знаю, как детям, но мне понравилось. Кстати, советую надевать удобную обувь и брать с собой бутылочку воды.

  • А
    Анна
    5 февраля 2023
    Мозаика «Метрополя»
    Спасибо за экскурсию Все было структурировано. Маршрут небольшой, но насыщенный Единственное, мне не хватило фактов и историй про сам отель.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гостиница Метрополь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
  2. Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму. Индивидуальная экскурсия
  3. Мозаика «Метрополя»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Гостиница Метрополь" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 4 750 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Гостиница Метрополь», 12 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам