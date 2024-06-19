2 часа
Аудиогид
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
Завтра в 19:30
15 авг в 19:30
2 200₽ за человека
скидка
5%
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму. Индивидуальная экскурсия
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: У памятника маршалу Жукову
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 50004 750₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мозаика «Метрополя»
Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля
Начало: На Театральной площади
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся19 июня 2024Друзья, я всем рекомендую отправиться в путешествие с Александром по центру Москвы, который, как вы думаете, вам очень хорошо знаком.
- ЛЛуиза16 июня 2024Были на экскурсии "Москва не сразу строилась" с детьми от 6 лет. Мы с дочерью остались в полном восторге. Неспешный маршрут, отличный звук и история, рассказанная простым языком. Спасибо, мы вернемся!
- ЮЮлия4 июня 2024Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.
- ААлександра17 мая 2023Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод тут совершенно отличается от
- ААлина15 мая 2023Интересная, необычная прогулка по центру Москвы. На вас надевают синие плащи, наушники… и начинается сказка. Я узнала много интересных фактов,
- ААнна5 февраля 2023Спасибо за экскурсию Все было структурировано. Маршрут небольшой, но насыщенный Единственное, мне не хватило фактов и историй про сам отель.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гостиница Метрополь»
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