Исследовать научный кластер Москвы, технологические достижения прошлого и прорывные идеи будущего
Многие считают, что советские НИИ — это как у Стругацких (тоже вспомнили НИИЧАВО?) или в фильме «Служебный роман».
Уверяю вас, это не так! По специальности я математик, слежу за новостями науки и техники — и покажу Москву глазами учёных и программистов.
Дерзкие космические экспедиции, реактор в жилом районе, путь кибернетики длиной в 70 лет — всё это на 600 м одной улицы.
Уверяю вас, это не так! По специальности я математик, слежу за новостями науки и техники — и покажу Москву глазами учёных и программистов.
Дерзкие космические экспедиции, реактор в жилом районе, путь кибернетики длиной в 70 лет — всё это на 600 м одной улицы.
Ближайшие даты:
9
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
21
апр
апр
23
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наука строить и жить помогает
«Высокая концентрация интеллекта на квадратный километр» — это про Гагаринский район. Здесь происходили — и до сих пор происходят — фундаментальные открытия, без которых прогресс был бы невозможен. На групповой прогулке по «академгородку» я покажу, насколько весом вклад Москвы в науку и ИТ. Проведу обзор исследований и разработок в отдельно взятом районе. Раскрою особенности разновременной застройки и помогу представить её эволюцию.
Простым словами: темы и сюжеты
- НИИ чего? Принципы проектирования наукоградов.
- Что выросло, то выросло. Опытные поля для ГМО культур прямо в городе.
- Мирный атом в каждый дом! История появления реактора в жилом районе.
- Сам себе инженер. Институт, который проектирует институты.
- Что общего между советской наукой и пионерами?
- Первый и будущий офисы Яндекса. Что лежит в основе философии компании?
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Санитарная остановка возможна только в финальной точке маршрута
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Дарвиновского музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лида — ваш гид в Москве
Моя любовь — научпоп и архитектура XX века. По основной специальности математик. Закончила Школу гида в 2022 году. В моих экскурсиях не будет воды и городских легенд, только факты и немного юмора. Я за живую подачу материала, всегда рада вопросам.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Необычные
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
Никита
Архитектурная Москва
Разобраться в многообразии столичных стилей и открыть хроники интересных домов
в районе метро Красные ворота
10 апр
11 апр
12 апр
13 апр
от 2 990₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Наталья
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
в районе метро Выставочная
9 апр
10 апр
16 апр
17 апр
29002 610₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Дмитрий
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
на Тверском бульваре
9 апр
10 апр
12 апр
13 апр
5 850₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании