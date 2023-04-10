Многие считают, что советские НИИ — это как у Стругацких (тоже вспомнили НИИЧАВО?) или в фильме «Служебный роман».



Уверяю вас, это не так! По специальности я математик, слежу за новостями науки и техники — и покажу Москву глазами учёных и программистов.



Дерзкие космические экспедиции, реактор в жилом районе, путь кибернетики длиной в 70 лет — всё это на 600 м одной улицы.