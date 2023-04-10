Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика

Исследовать научный кластер Москвы, технологические достижения прошлого и прорывные идеи будущего

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Многие считают, что советские НИИ — это как у Стругацких (тоже вспомнили НИИЧАВО?) или в фильме «Служебный роман».

Уверяю вас, это не так! По специальности я математик, слежу за новостями науки и техники — и покажу Москву глазами учёных и программистов.

Дерзкие космические экспедиции, реактор в жилом районе, путь кибернетики длиной в 70 лет — всё это на 600 м одной улицы.
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Групповая прогулка по Гагаринскому району: от реактора до поисковика
Ближайшие даты:
9
апр
15
апр
16
апр
21
апр
23
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наука строить и жить помогает

«Высокая концентрация интеллекта на квадратный километр» — это про Гагаринский район. Здесь происходили — и до сих пор происходят — фундаментальные открытия, без которых прогресс был бы невозможен. На групповой прогулке по «академгородку» я покажу, насколько весом вклад Москвы в науку и ИТ. Проведу обзор исследований и разработок в отдельно взятом районе. Раскрою особенности разновременной застройки и помогу представить её эволюцию.

Простым словами: темы и сюжеты

  • НИИ чего? Принципы проектирования наукоградов.
  • Что выросло, то выросло. Опытные поля для ГМО культур прямо в городе.
  • Мирный атом в каждый дом! История появления реактора в жилом районе.
  • Сам себе инженер. Институт, который проектирует институты.
  • Что общего между советской наукой и пионерами?
  • Первый и будущий офисы Яндекса. Что лежит в основе философии компании?

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Санитарная остановка возможна только в финальной точке маршрута

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Дарвиновского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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