Сборные экскурсии в Москве

Найдено 14 экскурсий в категории «Сборные экскурсии в Москве» в Москве, цены от 1 050 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по центру Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
82 отзыва
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500 за человека
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
94 отзыва
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300 за человека
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Групповая
2 часа
24 отзыва
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350 за человека
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
44 отзыва
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960 за человека
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
27 отзывов
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице
Начало: На Малой Никитской
Завтра в 14:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
4 отзыва
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850 за билет
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
10 отзывов
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200 за всё до 20 чел.
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
Узнать об истории красивейшего района Москвы и «обители девичьих слёз» на групповой прогулке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 900 за всё до 6 чел.
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
Исследовать любопытный советский эксперимент: дачные дома в окружении сталинских высоток
Начало: Возле станции метро «Сокол»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
от 2 500 за всё до 7 чел.
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
24 отзыва
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Полюбоваться парком и интерьерами дворца, узнать о династии Шереметьевых и увеселениях высшего света
Начало: В Кусково
28 авг в 09:45
30 авг в 09:45
1 400 за человека
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350 за человека
О Москве легко и с душой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
18 отзывов
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
1 050 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сборные экскурсии в Москве»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Групповая экскурсия по центру Москвы
  2. Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
  3. Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
  4. Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
  5. Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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