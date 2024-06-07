1 чел.
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Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице
Начало: На Малой Никитской
Завтра в 14:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Билеты
3.5 часа
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850₽ за билет
Квест
1.5 часа
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
Узнать об истории красивейшего района Москвы и «обители девичьих слёз» на групповой прогулке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
Исследовать любопытный советский эксперимент: дачные дома в окружении сталинских высоток
Начало: Возле станции метро «Сокол»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
от 2 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Полюбоваться парком и интерьерами дворца, узнать о династии Шереметьевых и увеселениях высшего света
Начало: В Кусково
28 авг в 09:45
30 авг в 09:45
1 400₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Групповая
2 часа
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
1 050₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Плохо прописаны ориентиры, чтобы добраться до объекта. Для иногородних сложно разобраться. Доработайте информацию
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ЕЕлена2 июня 2024Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии Шереметьевых и усадьбы. Интересная экскурсия по дворцу, потрясающий грот, в котором пахнет морем. Очень познавательная прогулка-экскурсия по парку!
- ООльга1 июня 2024Замечательный экскурсовод! Её вопрос: как отличить пол животных? Правильный ответ- по одежде! Просто ошеломляет….
- ГГалина31 мая 2024Благодарность Ирине. За прекрасную экскурсию
- ССветлана31 мая 2024Спасибо большое Ирине. Прекрасный рассказчик, очень интересно и информативно. Сделали для себя не мало открытий на улице Пречистенка, хотя много раз пробегали мимо.
- ЛЛидия30 мая 2024Понравилась гид, информация подана интересно и приятно.
- ААнастасия26 мая 2024Было любопытно! Не ждите глубины под землёй. Даже Гитлер сидел в 6-метровом бункете в 1945г. Глубокие будут уже при атомной
- ООксана24 мая 2024Ольга приятная женщина и очень интересно все рассказала!
- ЕЕлена24 мая 2024у нас был Экскурсовод Екатерина, очень умная и интересная девушка. Столько интересной информации преподнесла, это было вау
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