Патрики - самый богемный район Москвы

Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года

Аристократичные, загадочные, шикарные, идеальные для фото — с Патриков началась моя любовь к Москве и к проведению экскурсий. Я с радостью покажу вам этот уютный район, открою его сюжеты и секреты. Вы увидите дома, где жили известные люди прошлого, и полюбуетесь архитектурой Шехтеля. Заглянете во дворики и пополните список вкусных и стильных заведений.
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
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Что вас ожидает

Немного таинственности

Часто экскурсии по этому московскому району посвящены Булгакову и мистике — мы коснемся этой темы в начале прогулки. Знакомство с Патриками начнется около дома Пигита, где располагалась нехорошая квартира из романа «Мастер и Маргарита». А у пруда я расскажу загадочную историю этого места и покажу, где Бездомный и Берлиоз встретили Воланда.

Здания и люди на Патриарших

Гуляя по нарядным улицам и тихим переулкам, вы познакомитесь и с другими жителями района: например, с архитектором Федором Шехтелем и его шедеврами модерна. Увидите место, где родилась Марина Цветаева, дома, где гостил Александр Блок, где в советское время жили Алексей Толстой и Максим Горький.

Выйдем на Спиридоновку — улицу миллионеров Москвы начала 20 века. На фоне роскошных особняков богемы вы откроете судьбы их владельцев, а еще заглянете во дворики, хранящие много секретов.

В завершение остановимся у памятника-фонтана Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, где вы услышите невероятную историю их любви.

Патрики: законы притяжения

Конечно, мы не пропустим Малую Бронную улицу с ее модными барами и ресторанами с эффектным внешним оформлением. Здесь же можно встретить знаменитостей, застать фотосъемку для брендов, понаблюдать за самыми стильными москвичами. Кроме того, вы увидите места съемок сериала «Беспринципные», который как раз рассказывает об обитателях современных Патриков.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка увлечет как гостей Москвы, так и жителей столицы — будем вместе замечать удивительные детали, которые легко пропустить в суете дней.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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