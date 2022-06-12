Часто экскурсии по этому московскому району посвящены Булгакову и мистике — мы коснемся этой темы в начале прогулки. Знакомство с Патриками начнется около дома Пигита, где располагалась нехорошая квартира из романа «Мастер и Маргарита». А у пруда я расскажу загадочную историю этого места и покажу, где Бездомный и Берлиоз встретили Воланда.
Гуляя по нарядным улицам и тихим переулкам, вы познакомитесь и с другими жителями района: например, с архитектором Федором Шехтелем и его шедеврами модерна. Увидите место, где родилась Марина Цветаева, дома, где гостил Александр Блок, где в советское время жили Алексей Толстой и Максим Горький.
Выйдем на Спиридоновку — улицу миллионеров Москвы начала 20 века. На фоне роскошных особняков богемы вы откроете судьбы их владельцев, а еще заглянете во дворики, хранящие много секретов.
В завершение остановимся у памятника-фонтана Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, где вы услышите невероятную историю их любви.
Конечно, мы не пропустим Малую Бронную улицу с ее модными барами и ресторанами с эффектным внешним оформлением. Здесь же можно встретить знаменитостей, застать фотосъемку для брендов, понаблюдать за самыми стильными москвичами. Кроме того, вы увидите места съемок сериала «Беспринципные», который как раз рассказывает об обитателях современных Патриков.
Прогулка увлечет как гостей Москвы, так и жителей столицы — будем вместе замечать удивительные детали, которые легко пропустить в суете дней.