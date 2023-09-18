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Ивановская горка: темная сторона Москвы

Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, где история переплетается с тайнами. Увлекательное путешествие по улицам и переулкам столицы
Ивановская горка - район, где история оживает на каждом шагу.

Участники экскурсии узнают о мрачных страницах прошлого, посетят знаменитую Хитровку и познакомятся с бытом её обитателей.

Путешествие по маршруту включает остановки у значимых мест, таких как дом Ярошенко и Ивановский монастырь. Гид Ольга обеспечит интересный рассказ, а радиогиды позволят наслаждаться видами и фотографировать. Экскурсия завершится в уютном кафе, где можно обсудить увиденное
5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Уникальная история района
  • 🏛️ Архитектура 17-19 веков
  • 🚋 Поездка на трамвае
  • ☕ Пауза в исторической кофейне
  • 🎭 Встреча с персонажами Гиляровского
  • 📚 Легенды и факты о Салтычихе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Ивановской горке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Москве наиболее комфортная для пеших прогулок, а длинные световые дни позволяют насладиться всеми деталями маршрута. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть затруднены из-за снега и низких температур, но для любителей зимней атмосферы это тоже может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Ивановская горка: темная сторона Москвы
Ивановская горка: темная сторона Москвы
Ивановская горка: темная сторона Москвы

Что можно увидеть

  • Хитровская площадь
  • Дом Ярошенко
  • Ивановский монастырь
  • Морозовский сад
  • Соляной двор

Описание экскурсии

Маршрут от элитного района столицы…

  • Начнем экскурсию у от станции метро Новокузнецкая; обсудим, как жила Москва в 19 веке и как тогда выглядел образцовый благородный район Москвы.
  • На трамвае проедем по одному из самых красивых маршрутов города, полюбуемся Кремлем и парком Зарядье, а высадимся на Яузском бульваре.

к ее злачным местам

  • Еще шаг — и вот мы уже на Хитровке. Увидим место, с которого все началось. На Хитровской площади поговорим о знаменитом рынке и его основателе, а еще о Соньке Золотой ручке и ее кладе.
  • Можем сделать паузу в кофейне «Сыр и кофе». В подвале этого и соседних зданий располагались многочисленные ночлежки и дешевые кабаки. Вспомним персонажей Гиляровского, обсудим, в каких условиях жили их посетители, чем промышляли; какие были законы и кто за этим стоял.
  • Разговор о быте «жителей» Хитровки продолжим возле дома Ярошенко, попасть куда можно только зная секретный код. Пока вы любуетесь его галдарейками, я расскажу, кто такие «странники» и как хитрованцы относились к «карусельщикам». А также поведаю о современных горожанах, трудящихся над сохранением исторического наследия.
  • Поднимемся по Подкопаевскому переулку к Морозовскому саду; вспомним писателей и актеров МХАТа, посещавших Хитровку, чтобы «познать глубины городского дна» и понаблюдать за прототипами своих сценических героев.
  • У Соляного двора поговорим о съемках фильма «Брат 2», сравним «лихие девяностые» 19 и 20-го веков. Здесь же вы увидите вход в подвалы 16 века и раскроете, откуда взялось выражение «у черта на куличках».
  • Зайдем во внутренний дворик Ивановского монастыря, где сидела Салтычиха, замучившая больше сотни человек. Я расскажу не только легенды об этой душегубице, но и мнения историков.
  • А закончить экскурсию можем у эффектного паба «Black Swan» — или в соседнем кафе, расположенном в уникальных соляных подвалах, где обсудим, как проходит реновация Ивановской горки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, Ольга.
  • Экскурсия проходит с радиогидами, чтобы вы могли хорошо слышать мой рассказ и свободно любоваться старинной архитектурой и делать фото.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Выход из метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 625 туристов
Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы. Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только. Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме. Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
Нас 4 человека, приехали из Пензы. При выборе экскурсии руководствовались тем, что хотели какую-то неизбитую необычную тему. Тематика темной стороны Москвы заинтересовала, к тому же, много раз побывав в Москве,
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мы так и не видели знаменитую Хитровку.
В маршрут нашей экскурсии внес коррективы Московский марафон, так что мы ее начали "с конца". Но это нисколько не испортило впечатления. Москва открылась с совершенно новой стороны: уютная, тихая, с кривыми улочками и тусовочными молодежными местами. Заходя в неприметные с улицы здания "в стиле обшарпэ" (как говорил наш замечательный экскурсовод), попадали то в столовку 90-х годов, то в итальянское патио, то в молодежное кафе с мега-расслабляющей атмосферой. Ну а чего стоит окунуться ненадолго в прохладу соляных подвалов, переделанных в умопомрачительный паб или поржать над названием мастерской тарелок… Короче 2 часа пролетели незаметно, в дружеской атмосфере и оставили очень теплое послевкусие. Однозначно будем рекомендовать и экскурсию и гида друзьям. Твердая пятерка.

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Наталья
Экскурсия понравилась. Маршрут интересный. Узнали много нового о Хитровке и Ивановской горке, зашли в дворы, закоулки, в которые в обычной ситуации ни когда не завернули бы. Посетили 2 интересных кафе.
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Особенно понравилось кафе, расположенное в бывших соляных подвалах, было ощущение средневековья. Ольга очень интересный и заинтересованный рассказчик, провела экскурсию в теплой дружеской обстановке, как старая знакомая)), без чопорности историка-профессионала. Огромное ей спасибо, за интересную экскурсию и приятно проведенное время. Экскурсию и экскурсовода рекомендуем.

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И
Отличная экскурсия! Познавательная, легкая, много интересных деталей, получили невероятное удовольствие от прогулки по центру Москвы в компании с гидом Анастасией. Увидели красивейшие локации, спрятанные от чужих глаз дворики, невероятные здания,
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каждое со своей историей, узнали, где можно послушать органный концерт и посмотрели, где снимали сцены из фильма «Брат 2», и это только малая часть из полученной информации…) под яркий рассказ время пролетело совершенно незаметно. От экскурсии остались только положительные эмоции! Наша благодарность организаторам! 👍

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Д
Отличная экскурсия с Ольгой по нашему любимому району Москвы. Моим детям 8 и 11 лет тоже очень понравилось, несмотря на «взрослую» тематику. Запоминающееся изложение информации и заботливое отношение к клиентам. Спасибо!
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И
Нам очень понравилось, брали экскурсию на двух человек. Гид учитывала наш темп и интересы. Узнали много нового и интересного, а также побывали в тех уголках Москвы, в которые невозможно было бы попасть без гида.
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Д
Экскурсия была замечательная, мы здорово провели время, увидели и узнали много нового. Приятно, гида не испугал мороз, и она построила всю экскурсию так, чтобы мы не мерзли)
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