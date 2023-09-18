Ивановская горка - район, где история оживает на каждом шагу.



Участники экскурсии узнают о мрачных страницах прошлого, посетят знаменитую Хитровку и познакомятся с бытом её обитателей.



Путешествие по маршруту включает остановки у значимых мест, таких как дом Ярошенко и Ивановский монастырь. Гид Ольга обеспечит интересный рассказ, а радиогиды позволят наслаждаться видами и фотографировать. Экскурсия завершится в уютном кафе, где можно обсудить увиденное

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Ивановской горке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Москве наиболее комфортная для пеших прогулок, а длинные световые дни позволяют насладиться всеми деталями маршрута. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть затруднены из-за снега и низких температур, но для любителей зимней атмосферы это тоже может стать интересным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.