ГУМ - центр московского торга

Про мороженое, кино и знаменитых продавцов
ГУМ — это яркие витрины, множество товаров и удивительная живая история.

Погуляем по его аллеям и мостикам — и я расскажу, кто жил в местных коммуналках, чем здесь торговали до революции и почему магазин едва не закрыли.

Поговорим о продавцах, брендах и неожиданных поворотах судьбы — и разберёмся, как Верхние торговые ряды стали тем самым ГУМом.
5
7 отзывов
Описание экскурсии

Вы пройдёте по ГУМу:

  • удивитесь особенностям торговли в дореволюционном магазине.
  • познакомитесь с судьбами его знаменитых продавцов.
  • сравните легендарное мороженое.
  • найдёте «Гастроном №1», «Столовую №57» и кинотеатр.

И узнаете:

  • почему торговые ряды на Красной площади многократно перестраивали.
  • как появились Третьяковский проезд, Ветошный и Рыбный переулки.
  • почему Сталин не любил ГУМ.
  • как семья Брежнева отстояла магазин.
  • какие фильмы снимали в этих стенах.
  • где был самый популярный ресторан и чем он удивлял.

Организационные детали

  • Первые 20 мин экскурсии мы находится на улице, потом заходим в ГУМ.
  • По желанию можете посетить исторический туалет в ГУМе — 250 ₽ за чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1100 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Я аккредитованный экскурсовод с огромной любовью к своему городу и его истории, москвичка! За плечами несколько высших образований и осознанный приход в профессию экскурсовода, которую расцениваю как возможность поделиться любовью
к своему родному городу и его истории. Я с радостью подарю вам ощущение маленького праздника в пешеходных прогулках! Мне очень приятно в тёплой атмосфере, как с другом, открывать любимый город. Я постараюсь показать вам Москву разную: древнюю, классическую, советскую, современную. Мы будем вместе раздвигать время и пространство и совершать путешествие на машине времени через горизонты крыш и домов, величавых проспектов и прекрасных парков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Т
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового и вспомнили давно забытое. Экскурсовод Елена - профессионал своего дела - рассказала не только про ГУМ, но и многое из истории Москвы и близлежащих мест и строений. Так что советую посетить эту экскурсию.
Л
17 апреля 2026г. мы с сестрой были на экскурсии "ГУМ-центр московского торга". Только из-за плохого прогноза погоды на этот день, решили пойти на эту экскурсию, так как проходить она должна
была под крышей. Казалось бы, что такого нового можно было узнать о месте, куда раньше приходилось частенько заглядывать. Но замечательный рассказ экскурсовода Елены, заставил увидеть это здание по-новому, увидеть всю его красоту и внутреннюю и внешнюю. Очень интересной была информация и вне стен Гума. Рассказ Елены сопровождался и показом старых фотографий этих мест, и цитатами архивных документов. Но главное, что подкупало нас в ее рассказах, это большая любовь к Москве и безграничное желание поделится своими знаниями. Спасибо ей за это огромное. Всем советуем побывать на этой экскурсии.

Ответ организатора:
Любовь, здравствуйте. Благодарю Вас сердечно, очень приятно и трогательно прочитать от Вас такой теплый и добрый отзыв!!! Здоровья Вам и Вашим близким!!! 🌞
Ирина
Отличная экскурсия, все полностью совпало с ожиданиями! Елена - прекрасный рассказчик с потрясающей энергетикой. Рекомендую!
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте. Благодарю Вас. Очень приятно!!! Вы очень теплая и эрудированная девушка!!! Удачи Вам во всем!!!
С
Экскурсия «ГУМ - центр московского торга произвела на меня большое впечатление. Спасибо Елене. С одной стороны - интереснейший рассказ о истории ГУМа, торговых семей Москвы, и объектов, которые в разное
время там располагались. С другой стороны - глубокое знание истории. На все вопросы были даны ответы. И рассказ был обогащен историей Красной площади и улиц, прилегающих к ней. Ну и описание самого здания экскурсоводом несло в себе много нового и интересного. Елена, большое спасибо! Приду с удовольствием и другие ваши авторские экскурсии.

Ответ организатора:
Марина, благодарю Вас!!! С уважением, Елена
И
Давно мечтала посетить легендарный ГУМ с экскурсией и такую возможность предоставила замечательный гид по Москве Елена, которая с первых минут своего рассказа, погрузила в мир прошлых столетий. Гид рассказала не
только об архитектуре, архитекторах и истории здания, но и интересные истории о купцах, торговавшими в торговых рядах, о коммунальных квартирах, которые расположились здесь после революции.
Отдельная тема была посвящена советскому времени, знаменитому гастроному N1, 200-й секции ГУМа для привилегированных москвичей, столовой N 1.
Очень понравилось, что гид преподносит исторические факты с увлекательными историями из жизни.
Спасибо Елене за волшебный рассказ о таком атмосферном здании!
Надеюсь и в следующий раз взять экскурсию по Москве с этим профессиональным гидом!

Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте. Благодарю Вас! Очень приятно и радостно! С уважением, Елена
Н
отличная экскурсия, не только про ГУМ, но и окрестные места красной площади
Елена отлично владеет темой и историческими фактами, было очень интересно
Провела экскурсию не смотря на то что я на ней был один
за это отдельное спасибо!!!
Ответ организатора:
Николай, здравствуйте. Благодарю Вас сердечно! Очень приятно провести для Вас экскурсию!!! Замечательно, что молодой мужчина интересуется историей и достопримечательностями Москвы!!!
М
Недавно довелось посетить увлекательную экскурсию по знаменитому московскому ГУМу, и впечатления остались самые яркие и позитивные!

Особенную благодарность хочется выразить нашему экскурсоводу Елене. Её профессионализм, доброжелательность и искренняя любовь к истории
Москвы сделали нашу прогулку незабываемой. Елена прекрасно владеет материалом, рассказывает интересно и живо, умело сочетая исторические факты с занимательными деталями и легендами. Благодаря ей мы узнали много нового о торговых рядах и знаменитых акционерах. Не смотря на то, что я москвичка и для меня ГУМ -универмаг детства и юности, никогда не задумывалась как «изнутри» все устроено.

Экскурсия получилась насыщенной и познавательной. Мы посетили разные уголки и ярусы ГУМа, увидели уникальные интерьеры, услышали захватывающие рассказы о знаменитых посетителях магазина, событиях прошлого и современной жизни комплекса.
Елена отвечала на все вопросы, возникающие в ходе экскурсии.
Провела время с пользой и удовольствием. Спасибо большое Елене за массу положительных эмоций! Обязательно порекомендую друзьям и знакомым обратиться именно к этому экскурсоводу.

Ответ организатора:
Мария, здравствуйте. Благодарю Вас сердечно за прекрасный отзыв!!!

