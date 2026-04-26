ГУМ — это яркие витрины, множество товаров и удивительная живая история.
Погуляем по его аллеям и мостикам — и я расскажу, кто жил в местных коммуналках, чем здесь торговали до революции и почему магазин едва не закрыли.
Поговорим о продавцах, брендах и неожиданных поворотах судьбы — и разберёмся, как Верхние торговые ряды стали тем самым ГУМом.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по ГУМу:
- удивитесь особенностям торговли в дореволюционном магазине.
- познакомитесь с судьбами его знаменитых продавцов.
- сравните легендарное мороженое.
- найдёте «Гастроном №1», «Столовую №57» и кинотеатр.
И узнаете:
- почему торговые ряды на Красной площади многократно перестраивали.
- как появились Третьяковский проезд, Ветошный и Рыбный переулки.
- почему Сталин не любил ГУМ.
- как семья Брежнева отстояла магазин.
- какие фильмы снимали в этих стенах.
- где был самый популярный ресторан и чем он удивлял.
Организационные детали
- Первые 20 мин экскурсии мы находится на улице, потом заходим в ГУМ.
- По желанию можете посетить исторический туалет в ГУМе — 250 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Я аккредитованный экскурсовод с огромной любовью к своему городу и его истории, москвичка! За плечами несколько высших образований и осознанный приход в профессию экскурсовода, которую расцениваю как возможность поделиться любовью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового и вспомнили давно забытое. Экскурсовод Елена - профессионал своего дела - рассказала не только про ГУМ, но и многое из истории Москвы и близлежащих мест и строений. Так что советую посетить эту экскурсию.
Л
17 апреля 2026г. мы с сестрой были на экскурсии "ГУМ-центр московского торга". Только из-за плохого прогноза погоды на этот день, решили пойти на эту экскурсию, так как проходить она должна
Елена
Ответ организатора:
Любовь, здравствуйте. Благодарю Вас сердечно, очень приятно и трогательно прочитать от Вас такой теплый и добрый отзыв!!! Здоровья Вам и Вашим близким!!! 🌞
Отличная экскурсия, все полностью совпало с ожиданиями! Елена - прекрасный рассказчик с потрясающей энергетикой. Рекомендую!
Елена
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте. Благодарю Вас. Очень приятно!!! Вы очень теплая и эрудированная девушка!!! Удачи Вам во всем!!!
С
Экскурсия «ГУМ - центр московского торга произвела на меня большое впечатление. Спасибо Елене. С одной стороны - интереснейший рассказ о истории ГУМа, торговых семей Москвы, и объектов, которые в разное
Елена
Ответ организатора:
Марина, благодарю Вас!!! С уважением, Елена
И
Давно мечтала посетить легендарный ГУМ с экскурсией и такую возможность предоставила замечательный гид по Москве Елена, которая с первых минут своего рассказа, погрузила в мир прошлых столетий. Гид рассказала не
Елена
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте. Благодарю Вас! Очень приятно и радостно! С уважением, Елена
Н
отличная экскурсия, не только про ГУМ, но и окрестные места красной площади
Елена отлично владеет темой и историческими фактами, было очень интересно
Провела экскурсию не смотря на то что я на ней был один
за это отдельное спасибо!!!
отличная экскурсия, не только про ГУМ, но и окрестные места красной площади
Провела экскурсию не смотря на то что я на ней был один
за это отдельное спасибо!!!
Елена
Ответ организатора:
Николай, здравствуйте. Благодарю Вас сердечно! Очень приятно провести для Вас экскурсию!!! Замечательно, что молодой мужчина интересуется историей и достопримечательностями Москвы!!!
М
Недавно довелось посетить увлекательную экскурсию по знаменитому московскому ГУМу, и впечатления остались самые яркие и позитивные!
Особенную благодарность хочется выразить нашему экскурсоводу Елене. Её профессионализм, доброжелательность и искренняя любовь к истории
Особенную благодарность хочется выразить нашему экскурсоводу Елене. Её профессионализм, доброжелательность и искренняя любовь к истории
Елена
Ответ организатора:
Мария, здравствуйте. Благодарю Вас сердечно за прекрасный отзыв!!!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «ГУМ - центр московского торга»
Индивидуальная
до 5 чел.
Букет московской парфюмерии
Прогулка по центру столицы со шлейфом истории
Начало: У метро «Кузнецкий мост»
Завтра в 12:00
29 апр в 12:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гении, безумцы или функционеры: про литературу в центре Москвы
Поговорим о музах футуристов, соцреализме и пощёчине, которую дали общественному вкусу
Начало: У метро «Пушкинская»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 27 чел.
Экскурсия на подмосковную фабрику мороженого «Чистая Линия»
Погрузитесь в мир мороженого на фабрике «Чистая Линия»! Узнайте о процессе производства и насладитесь неограниченной дегустацией
Начало: На фабрике в Долгопрудном
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
9 мая в 13:30
16 мая в 13:30
5000 ₽ за человека
Билеты
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
Путешествие по центру Москвы, где вы откроете для себя театры, модные лавки и узнаете о светской жизни прошлого. Впечатления гарантированы
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
1100 ₽ за человека