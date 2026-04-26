читать дальше уменьшить

Москвы сделали нашу прогулку незабываемой. Елена прекрасно владеет материалом, рассказывает интересно и живо, умело сочетая исторические факты с занимательными деталями и легендами. Благодаря ей мы узнали много нового о торговых рядах и знаменитых акционерах. Не смотря на то, что я москвичка и для меня ГУМ -универмаг детства и юности, никогда не задумывалась как «изнутри» все устроено.



Экскурсия получилась насыщенной и познавательной. Мы посетили разные уголки и ярусы ГУМа, увидели уникальные интерьеры, услышали захватывающие рассказы о знаменитых посетителях магазина, событиях прошлого и современной жизни комплекса.

Елена отвечала на все вопросы, возникающие в ходе экскурсии.

Провела время с пользой и удовольствием. Спасибо большое Елене за массу положительных эмоций! Обязательно порекомендую друзьям и знакомым обратиться именно к этому экскурсоводу.