В Виктория Здравствуйте, мы были с дочкой. Экскурсия понравилась,гид рассказала с интересом об всех инсталляциях.

И запахи и ветер и спецэффекты-уверена детям будет интересно. Спасибо

О Ольга

М Марина

Е Елена Идея хорошая. Воплощение слабовато. Неинтересно и не очень познавательно. Цена высокая. Я бы больше, чем 500 руб не дала бы за эту выставку. Точно, что никому не порекомендую

М Михаил

Ю Юлианна Очень рекомендую! На васвыставке представлены знаковве локации России от Камчатки до Териберки. Очень интересная не нудная подача информации. Современное пространство. Детям понравятся визуальные эффекты, а взрослым есть что почитать.

Л Людмила У меня, наверное, были завышенные ожидания, вау-эффекта не было. Но в целом идея выставки очень крутая. Красивые природные локации нашей страны воссозданы мультимедийно, где то можно даже посидеть на камнях потрогать застывшую лаву или соленый валун.

М Марина Прекрасно организованное атмосферное пространство повествующее зрителю о нескольких регионах нашей страны. Красивые проекции, с музыкой, легендами и атмосферой представляемых регионов. Очень интересно и познавательно! Стоит посетить всей семьей

А Арсен Супер👍 Посетили 05.03.2025г. с детьми. Познавательно, красиво оформлены зоны мультимедийного пространства, и классно сделаны элементы тактильного вовлечения в каждой зоне👍

Н Наталья Получили огромное удовольствие от посещения Мультимедийной выставки "Большая страна". Очень рекомендуем посетить как взрослым, так детям. Узнаете много нового и интересного о своей стране. Останутся яркие впечатления!

И Ирина Случайно решили посетить выставку и не пожалели! Мультимедийная выставка с музыкой, запахами и удивительными фактами. Для похода с детьми потрясающе подходит, но и взрослым тоже есть чем заняться.

А Анна Очень интересная выставка, помогает пробудить интерес к настоящим путешествиям по России. На каждой инсталляции можно «залипнуть» на красоты. У меня остались только положительные впечатления. Буду рекомендовать)

С Сергей Классная выставка! Здорово подготовлены пространства, отдельно хочется отметить ароматические зоны, ароматы просто нереально крутые! Хорошая графика.

Т Татьяна Выставка очень понравилась, узнали много нового о нашей Родине. В каждой комнате хочется побыть подольше, сделано красочно и необычно. Всем рекомендую