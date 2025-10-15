«Большая страна» — это не просто выставка, а настоящее приключение, где вы можете прикоснуться к кусочкам лавы, исследовать уникальные минералы, услышать предания и легенды разных регионов России.
Здесь вы сможете трогать экспонаты, фотографироваться, ощущать ароматы и звуки нашей Родины, влюбляться в ее отдаленные уголки и мечтать о новых путешествиях. Откройте для себя неизведанную Россию в уникальном формате!
Описание билетаЧто вас ожидает: Вы отправитесь в 60-минутное путешествие по России! Мультимедийное пространство «Большая Страна» откроет перед вами двери в мир природных чудес и культурного наследия нашей Родины с помощью современных технологий мультимедиа. Вы погрузитесь в атмосферу восьми уникальных залов, где вас ждут вулканы Камчатки, глубины Байкала, просторы Васюганского болота, величие Урала и Эльбруса, полноводная Волга, солёное озеро Баскунчак и сияние Териберки. Сопровождать осмотр будут завораживающие аудиовизуальные экспозиции, которые позволят вам взаимодействовать с каждым объектом. Важная информация: Льготные билеты могут оформить многодетные семьи, инвалиды, дети от 4 до 7 лет, пенсионеры, участники СВО и другие категории граждан согласно законодательству РФ.
Ежедневно с 11:00 до 20:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пятницкая ул, д. 76
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Льготные билеты могут оформить многодетные семьи
- Инвалиды
- Дети от 4 до 7 лет
- Пенсионеры
- Участники СВО и другие категории граждан согласно законодательству РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
15 окт 2025
Здравствуйте, мы были с дочкой. Экскурсия понравилась,гид рассказала с интересом об всех инсталляциях.
И запахи и ветер и спецэффекты-уверена детям будет интересно. Спасибо
О
Ольга
24 июн 2025
М
Марина
22 июн 2025
Е
Елена
18 июн 2025
Идея хорошая. Воплощение слабовато. Неинтересно и не очень познавательно. Цена высокая. Я бы больше, чем 500 руб не дала бы за эту выставку. Точно, что никому не порекомендую
М
Михаил
29 мая 2025
Ю
Юлианна
21 мар 2025
Очень рекомендую! На васвыставке представлены знаковве локации России от Камчатки до Териберки. Очень интересная не нудная подача информации. Современное пространство. Детям понравятся визуальные эффекты, а взрослым есть что почитать.
Л
Людмила
13 мар 2025
У меня, наверное, были завышенные ожидания, вау-эффекта не было. Но в целом идея выставки очень крутая. Красивые природные локации нашей страны воссозданы мультимедийно, где то можно даже посидеть на камнях потрогать застывшую лаву или соленый валун.
М
Марина
11 мар 2025
Прекрасно организованное атмосферное пространство повествующее зрителю о нескольких регионах нашей страны. Красивые проекции, с музыкой, легендами и атмосферой представляемых регионов. Очень интересно и познавательно! Стоит посетить всей семьей
А
Арсен
11 мар 2025
Супер👍 Посетили 05.03.2025г. с детьми. Познавательно, красиво оформлены зоны мультимедийного пространства, и классно сделаны элементы тактильного вовлечения в каждой зоне👍
Н
Наталья
10 мар 2025
Получили огромное удовольствие от посещения Мультимедийной выставки "Большая страна". Очень рекомендуем посетить как взрослым, так детям. Узнаете много нового и интересного о своей стране. Останутся яркие впечатления!
И
Ирина
7 мар 2025
Случайно решили посетить выставку и не пожалели! Мультимедийная выставка с музыкой, запахами и удивительными фактами. Для похода с детьми потрясающе подходит, но и взрослым тоже есть чем заняться.
А
Анна
6 мар 2025
Очень интересная выставка, помогает пробудить интерес к настоящим путешествиям по России. На каждой инсталляции можно «залипнуть» на красоты. У меня остались только положительные впечатления. Буду рекомендовать)
С
Сергей
2 мар 2025
Классная выставка! Здорово подготовлены пространства, отдельно хочется отметить ароматические зоны, ароматы просто нереально крутые! Хорошая графика.
Т
Татьяна
1 мар 2025
Выставка очень понравилась, узнали много нового о нашей Родине. В каждой комнате хочется побыть подольше, сделано красочно и необычно. Всем рекомендую
С
Сергей
1 мар 2025
Сегодня мы посетили выставеу «Большая страна». Не ожидал, что получим столько удовольствия! Очень хорошая выставка, которая рассказывает о нашей стране. Казалось бы, что неплохо знаю географию, но на выставке узнал много нового. Однозначно следует посетить! Если есть дети, внуки, то берите их в охапку, и идите сюда. Большое спасибо работникам выставки!
