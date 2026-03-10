Наш маршрут выстроен в хронологии возникновения и возрождения уникального керамического промысла — гжели.
Мы посетим самые древние селения, где возникла гжельская подглазурная роспись и открывали свои первые фабрики фарфоровые короли Кузнецовы.
На Гжельской фарфоровой мануфактуре узнаем, как проходит процесс создания гжельской керамики, и попробуем расписать готовое изделие.
Описание мастер-классаК истокам гжельской росписи Наш маршрут охватывает самые древние селения, где впервые возникла гжельская подглазурная роспись. Мы увидим старообрядческий храм Георгия Победоносца со старейшего фирменного гжельского клейма в Новохаритоново. Заедем в Турыгино, где создан уникальный, единственный парк в России в стилистике гжели. Отправимся в село Речицы, откуда и началась бело-голубая гжель, и посетим Гжельскую фарфоровую мануфактуру. Кобальтовая роспись каждого изделия этого завода уникальна – ведь их расписывают только вручную! Нас ждет погружение в процесс создания гжельской керамики с посещением цехов полного цикла — от подготовки сырья до художественной росписи и обжига готовых изделий. И это еще не все! Вы сможете и сами попробовать свои силы в росписи гжельской керамики, и оценить тот труд, талант и мастерство, которые вкладывают художники в каждый гжельский шедевр. Расписанный сувенир из гжели увезете с собой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шатровый храм Георгия Победоносца
- Речицы
- Гжельская фарфоровая мануфактура
- Турыгино
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Мастер-класс с нанесением рисунка гуашью на полуфабрикате изделия
- Чаепитие с конфетами, баранками, печеньем
- Использование устройства «радиогид»
Что не входит в цену
- Обед - 850 руб. /чел. (по желанию при покупке тура)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новогиреево
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
