Описание Фото Ответы на вопросы Наш маршрут выстроен в хронологии возникновения и возрождения уникального керамического промысла — гжели.



Мы посетим самые древние селения, где возникла гжельская подглазурная роспись и открывали свои первые фабрики фарфоровые короли Кузнецовы.



На Гжельской фарфоровой мануфактуре узнаем, как проходит процесс создания гжельской керамики, и попробуем расписать готовое изделие.

3980 ₽ за человека

Описание мастер-класса К истокам гжельской росписи Наш маршрут охватывает самые древние селения, где впервые возникла гжельская подглазурная роспись. Мы увидим старообрядческий храм Георгия Победоносца со старейшего фирменного гжельского клейма в Новохаритоново. Заедем в Турыгино, где создан уникальный, единственный парк в России в стилистике гжели. Отправимся в село Речицы, откуда и началась бело-голубая гжель, и посетим Гжельскую фарфоровую мануфактуру. Кобальтовая роспись каждого изделия этого завода уникальна – ведь их расписывают только вручную! Нас ждет погружение в процесс создания гжельской керамики с посещением цехов полного цикла — от подготовки сырья до художественной росписи и обжига готовых изделий. И это еще не все! Вы сможете и сами попробовать свои силы в росписи гжельской керамики, и оценить тот труд, талант и мастерство, которые вкладывают художники в каждый гжельский шедевр. Расписанный сувенир из гжели увезете с собой.

