Предлагаю вам открыть с неожиданной стороны, казалось бы, обычный спальный район Москвы. Мы отправимся на прогулку по Зелёному проспекту и Перовскому парку. Вы узнаете о мануфактурах, фабриках, заводах и мастерских, которыми известен Перово. Окунёмся в тайны Перовского парка — любовные истории, тайные венчания и сказки про кикимор.
Описание экскурсии
- Церковь Знамения иконы Божией Матери — вы увидите архитектурное сокровище голицынского барокко. Здесь по преданию венчались императрица Елизавета Петровна и Алексей Разумовский.
- Елизаветинская липовая аллея — она осталась от регулярного парка, который создал знаменитый архитектор Растрелли.
- Усадьба Перово — поговорим о её хозяевах и несохранившемся дворце, который Елизавета построила в подарок своему фавориту.
- Немецкий городок — заглянем во дворы и рассмотрим работы архитекторов школы Жолтовского в стиле игрушечный классицизм.
- Русское хоромное зодчество в мраморе — спустимся в метро и полюбуемся декором станции.
- Сюрпризы и танцы — под музыку елизаветинской эпохи.
Я расскажу:
- кто положил начало роду Перовских и дал эту фамилию своим десятерым незаконорождённым детям.
- как автор повести «Чёрная курица» и Козьма Прутков связаны с Перово.
- какой женщине мы обязаны прекрасной музыкой Чайковского.
- где зарождалась империя фон Мекк.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Перово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Мои экскурсионные прогулки идеальны для любой компании без ограничения по возрасту. Я хочу показать интересные места Москвы и красоты Подмосковья, которые связаны с моей жизнью и историей моей семьи! Мне
Ирина
23 июн 2025
Пошли на экскурсию чисто из любопытства - сами живем в Перово, достопримечательностей здесь немного. И чудесно прогулялись! И узнали много интересного! И немецкие дома посмотрели, и здания фабрики. Очень классно
Григорий
8 мая 2025
Огромное спасибо Ларисе за интересную экскурсию. Мы были просто заворожены её интересными рассказами о прошлом района, повлиявшем на будущее. В казалось бы обычном районе (который тогда и Москвой-то не был)
Р
Роман
15 апр 2025
На этой экскурсии я впервые узнал о существовании такого района города Москва, как Перово! Лариса - замечательный экскурсовод, которая смогла нас с сыном просто влюбить в этот замечательный район. Зелёный
Н
Наталья
24 фев 2025
Спасибо Ларисе за удобный, комфортный маршрут. Открыли для себя вновь этот район, оказывается он с историей!!! Интересно было узнать об этих маленьких "островках" памяти прошедших времен. Заинтересовали, ждем таких же интересных маршрутов и по другим районам Москвы.
Наталья
8 фев 2025
В жизни бы не подумала, что район Перово может быть настолько интересным! Но Лариса показала такие места, в которые хочется вернуться, и рассказала такие истории, которые хочется переслушать. Спасибо большое за экскурсию, мастер-класс и сюрпризы!
Н
Никита
27 янв 2025
Отличная экскурсия!
Узнал много нового о районе. Полагаю, что экскурсия будет интересна как местным жителям, так и любым заинтересованным людям. Автор ретроспективно делится знаниями, упоминая как истории семьи (родственники жили и
Анастасия
25 янв 2025
Вот казалось бы, что привлекательного в этом районе Перово? Выходишь с метро, а вокруг обыкновенные серые дома, дорога… Но Лариса смогла удивить! История Перово древняя и достойная. Мы прошлись по
