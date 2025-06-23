Мои заказы

Неизведанное Перово: легенды елизаветинского времени

От птенцов гнезда Петрова до наших дней - изучить исторические места района
Предлагаю вам открыть с неожиданной стороны, казалось бы, обычный спальный район Москвы. Мы отправимся на прогулку по Зелёному проспекту и Перовскому парку. Вы узнаете о мануфактурах, фабриках, заводах и мастерских, которыми известен Перово. Окунёмся в тайны Перовского парка — любовные истории, тайные венчания и сказки про кикимор.
Описание экскурсии

  • Церковь Знамения иконы Божией Матери — вы увидите архитектурное сокровище голицынского барокко. Здесь по преданию венчались императрица Елизавета Петровна и Алексей Разумовский.
  • Елизаветинская липовая аллея — она осталась от регулярного парка, который создал знаменитый архитектор Растрелли.
  • Усадьба Перово — поговорим о её хозяевах и несохранившемся дворце, который Елизавета построила в подарок своему фавориту.
  • Немецкий городок — заглянем во дворы и рассмотрим работы архитекторов школы Жолтовского в стиле игрушечный классицизм.
  • Русское хоромное зодчество в мраморе — спустимся в метро и полюбуемся декором станции.
  • Сюрпризы и танцы — под музыку елизаветинской эпохи.

Я расскажу:

  • кто положил начало роду Перовских и дал эту фамилию своим десятерым незаконорождённым детям.
  • как автор повести «Чёрная курица» и Козьма Прутков связаны с Перово.
  • какой женщине мы обязаны прекрасной музыкой Чайковского.
  • где зарождалась империя фон Мекк.

Лариса
Лариса — ваш гид в Москве
Мои экскурсионные прогулки идеальны для любой компании без ограничения по возрасту. Я хочу показать интересные места Москвы и красоты Подмосковья, которые связаны с моей жизнью и историей моей семьи! Мне
повезло родиться и жить в городе, где каждый камушек может нашептать историю, а наша задача услышать её и полюбить тот образ Москвы, который придётся по душе. Приглашаю вас на мои экскурсии, где мы будем влюбляться во дворы, дома и скверы, мимо которых пробегали, торопясь много раз. Ещё на экскурсиях нас ждут музыкальные минутки, танцы, викторины и подарки!

Ирина
Ирина
23 июн 2025
Пошли на экскурсию чисто из любопытства - сами живем в Перово, достопримечательностей здесь немного. И чудесно прогулялись! И узнали много интересного! И немецкие дома посмотрели, и здания фабрики. Очень классно
было слушать про любовь Елизаветы и Разумовского. Единственное, мы не стали танцевать) Лариса очень доброжелательная и интересно рассказывает. Обычные, казалось бы вещи, преподносит очень душевно. Структура экскурсии - просто прекрасна. Говорю как профессионал))) Спасибо огромное! Собираемся к Ларисе на другой маршрут!

Григорий
Григорий
8 мая 2025
Огромное спасибо Ларисе за интересную экскурсию. Мы были просто заворожены её интересными рассказами о прошлом района, повлиявшем на будущее. В казалось бы обычном районе (который тогда и Москвой-то не был)
столетия назад происходили драмы, достойные пера Александра Дюма. Плюс Лариса дополняла свой рассказ приятными вещественными сюрпризами;)
А уж разучивание танца в финале так и вовсе привело нас в восторг.
Одна из лучших экскурсий, на которой мне доводилось бывать!

Р
Роман
15 апр 2025
На этой экскурсии я впервые узнал о существовании такого района города Москва, как Перово! Лариса - замечательный экскурсовод, которая смогла нас с сыном просто влюбить в этот замечательный район. Зелёный
проспект, старые дома, построенные немецкими пленными, церковь начала XVIII века. Большой объем исторических и культурных сведений о пространстве в котором жили и живут Москвичи в Перово, порой поражают своей неожиданностью. Настоятельно рекомендую эту экскурсию как Москвичам, так и гостям столицы. Теперь мы в Екатеринбурге расскажем о Перово и порекомендуем побывать.

Н
Наталья
24 фев 2025
Спасибо Ларисе за удобный, комфортный маршрут. Открыли для себя вновь этот район, оказывается он с историей!!! Интересно было узнать об этих маленьких "островках" памяти прошедших времен. Заинтересовали, ждем таких же интересных маршрутов и по другим районам Москвы.
Наталья
Наталья
8 фев 2025
В жизни бы не подумала, что район Перово может быть настолько интересным! Но Лариса показала такие места, в которые хочется вернуться, и рассказала такие истории, которые хочется переслушать. Спасибо большое за экскурсию, мастер-класс и сюрпризы!
Н
Никита
27 янв 2025
Отличная экскурсия!

Узнал много нового о районе. Полагаю, что экскурсия будет интересна как местным жителям, так и любым заинтересованным людям. Автор ретроспективно делится знаниями, упоминая как истории семьи (родственники жили и
живут в этом районе, так и исторические факты). Результат строгого анализа источников переплетается с мистикой и легендами, а, непосредственно, рассказ - несложными интерактивами и приятными бонусами в виде небольших презентов!

Одна из лучших экскурсий, посещенных мной за все время!

Анастасия
Анастасия
25 янв 2025
Вот казалось бы, что привлекательного в этом районе Перово? Выходишь с метро, а вокруг обыкновенные серые дома, дорога… Но Лариса смогла удивить! История Перово древняя и достойная. Мы прошлись по
тихим дворикам немецкой слободы, увидели дома в стиле игрушечного классицизма, отведали немецкий шоколад), далее маршрут пролегал через сквер, где Лариса показала первую фабрику театральной косметики и вручила символический подарок. Гид очень заботливый человек, с собой взяла чай, чтобы никто не замерз). Далее мы шли уже к церкви, где тайно венчалась Елизавета и Разумовский, история их любви меня поразила, мы зашли и в церковную лавку и купили вкуснейший мед на территории церкви. Уютно, тепло, несмотря на зиму. Всетаки экскурсия- это не только исторические факты, но и энергетика человека! От всей души рекомендую Ларису. Находка, а не гид! На маршруте вас ждет еще один интерактив в парке Перово, вы будете довольны. Обязательно приду еще на экскурсии Ларисы.

