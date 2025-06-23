читать дальше

тихим дворикам немецкой слободы, увидели дома в стиле игрушечного классицизма, отведали немецкий шоколад), далее маршрут пролегал через сквер, где Лариса показала первую фабрику театральной косметики и вручила символический подарок. Гид очень заботливый человек, с собой взяла чай, чтобы никто не замерз). Далее мы шли уже к церкви, где тайно венчалась Елизавета и Разумовский, история их любви меня поразила, мы зашли и в церковную лавку и купили вкуснейший мед на территории церкви. Уютно, тепло, несмотря на зиму. Всетаки экскурсия- это не только исторические факты, но и энергетика человека! От всей души рекомендую Ларису. Находка, а не гид! На маршруте вас ждет еще один интерактив в парке Перово, вы будете довольны. Обязательно приду еще на экскурсии Ларисы.