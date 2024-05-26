Экскурсии на фабрики и заводы в Москве

Найдено 14 экскурсий в категории «Фабрики и заводы» в Москве, цены от 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
68 отзывов
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
«И вот мы на главной площади фабрики Красный Октябрь с узнаваемым логотипом»
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300 за всё до 4 чел.
Страна Басмания: от Газгольдеров до Немецкой слободы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Страна Басмания: от Газгольдеров до Немецкой слободы
Сравнить «век нынешний и век минувший» в окружении бывших усадеб и фабрик
Начало: В районе метро Курская
«Отыщем клеймённые кирпичи бывшей текстильной фабрики, а также заглянем в одну сохранившуюся церковь 18-го века, чтобы увидеть древние артефакты столицы»
5 июля в 10:30
6 июля в 11:30
47004 230 за всё до 10 чел.
«Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
«Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству
Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта
Начало: У метро Кропоткинская
«От появления фабрики до её нынешнего состояния — я познакомлю вас с историей «Красного Октября»»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
7 500 за всё до 5 чел.
Затерянная «Преображенка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Затерянная «Преображенка»
Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю
Начало: в районе м. Преображенская площадь
«Пройдете через конструктивистский квартал и оцените легендарный завод МЭЛЗ»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Как разбогатеть на ситце? Прогулка по Трёхгорной мануфактуре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Как разбогатеть на ситце? Прогулка по Трёхгорной мануфактуре
Исследовать старинную фабрику, представить себя её рабочими и узнать секреты производства
Начало: у ст. метро 1905 года
«Мы прогуляемся по территории Трёхгорки и рассмотрим бумагопрядильный, ткацкий и отбельный корпуса (к слову, все они — объекты культурного наследия), ситценабивную фабрику»
15 июня в 11:00
16 июня в 17:00
7 000 за всё до 8 чел.
От Остоженки - к «Золотой миле»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
От Остоженки - к «Золотой миле»
Узнать, как район фабрик за 150 лет превратился в сеть кварталов элитного жилья
Начало: у метро Кропоткинская
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Узнать о прошлом фабрики, создавшей «Алёнку», и распробовать конфеты с неожиданными вкусами
Начало: у станции метро «Кропоткинская»
«Мы прогуляемся вдоль корпусов арт-кластера «Красный Октябрь» и вспомним историю фабрики — главных конкурентов, условия труда рабочих и рекламные приёмы»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
7 000 за всё до 5 чел.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
«Одна из самых удивительных зон PANORAMA360 — самая высокая фабрика мороженого в мире «Чистая Линия»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Покров: музей шоколада и фабрика пряников
Групповая
11 часов
Покров: музей шоколада и фабрика пряников
«Вас ждет посещение фабрики «Покровский пряник», где производят вкуснейшие пряники по старинной технологии»
Расписание: Суббота в 08:00
3 950 за человека
Бизнес-квартал «Арма»: аудиоэкскурсия от газового завода к арт-пространству
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Бизнес-квартал «Арма»: аудиоэкскурсия от газового завода к арт-пространству
Начало: Нижний Сусальный переулок, 5 строение 2
«Прогулка по бизнес-кварталу «Арма» познакомит вас с креативным пространством на территории бывшего газового завода»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Клин - Музей-фабрика ёлочных игрушек «Клинское подворье»
Групповая
9 часов
Клин - Музей-фабрика ёлочных игрушек «Клинское подворье»
Расписание: Воскресенье в 08:30
2 990 за человека
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«сопровождение с рассказом до шоколадной фабрики»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100 за человека
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
«Присоединяйтесь к нашей увлекательной программе — пешеходной экскурсии с мастер-классом на кондитерскую фабрику»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за человека
Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом
Осмотреть цеха бывшей фабрики, попробовать вкуснейший шоколад и самим создать шедевр
Начало: недалеко от метро «Кропоткинская»
«Выясните, почему сотрудники фабрики были неважными забастовщиками и зачем они приносили на работу мышей»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
    Легкая, веселая прогулка в приятной компании Марии понравилась всем участникам. Эта экскурсия определенно подойдет тем, кто ищет приятного времяпрепровождения в легкой и непринужденной компании. Вы гуляете, кушаете конфеты и слушаете интересные факты о местах вокруг вас.
  • В
    Владимир
    11 мая 2024
    Как «работает» корова? РостАгроКомплекс - завод Б.Ю. Александрова
    Очень интересно и вкусно! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
    Увлекательно и интересно! Не смотря на погоду, мы здорово и полезно провели время. Узнали много новых интересных мест, неочевидных фактов
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    и новых объектов, абсолютно доступных любому желающему. Большое спасибо Марии! интересная программа, с душой выстроенный маршрут, еще и так качественно подобранные сладкие радости, которые всегда были к месту и всегда с дополнительным смыслом. Всем рекомендуем!

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
    Наталья замечательно провела экскурсию,открыла для нас неизвестеые уголки этого района и сделала фото в красивых локациях. Обязательно рекомендую посмотреть этот
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    исторический район Красного октября, т. к. скоро на этом месте будет жилой комплекс и прикоснуться к истории шоколадной фабрики уже не представится возможным.

  • Е
    Елена
    7 апреля 2024
    Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
    Экскурсия очень понравилась! Мария хороший рассказчик, донесла до нас информацию не только про "Красный октябрь", но и про его окрестности.
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    Понравилось то, что экскурсовод заводила нас в потайные места, куда не зайдёшь сам. Всю экскурсию угощала нас конфетами, рассказывая их историю, и вкусным чаем. Всем рекомендую посещение этой экскурсии.

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
    Масса впечатлений! Организовано отлично. Всё ребята молодцы, особенно лифтеры)))
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    От Остоженки - к «Золотой миле»
    Очень интересная и познавательная экскурсия, помимо получения информации успеваешь любоваться архитектурой. Большое спасибо экскурсоводу Наталие! 2 часа прошли на одном
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    дыхании, целый день под впечатлением. Наталия не только профессионал, но и прекрасный собеседник, отвечает на все вопросы, с огромным кругозором! Очень рады, что пришли, рекомендую👍🏻💜спасибо

  • В
    Вероника
    3 марта 2024
    Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
    Прекрасно провели время с мамой. Денис отличный гид. Благодаря продуманному материалу экскурсии, мы полностью погрузились в историю этих мест. И как бонус от Дениса, у нас осталось много милых памятных фотографий с мамой.
    Прекрасно провели время с мамой. Денис отличный гид. Благодаря продуманному материалу экскурсии, мы полностью погрузились в
  • С
    Светлана
    1 марта 2024
    Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
    Памятно, полезно, весело, красиво, познавательно! Вот так можно оценить фотоэкскурсию с Константином! На 23 февраля мы в семье решили подарить
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    нашим любимым мужчинам День впечатлений. Первым пунктом была фотоэкскурсия. От Храма Христа Спасителя до фабрики "Красный Октябпь". Константин провел нас по маршруту, рассказал много интересных фактов, зарядил нас хорошим настроением и все это запечатлел И теперь в нашем семейном архиве не только замечательная прогулка, но и чудесные фотографии. Спасибо Константину! Здоровья и успехов! Мы обязательно встретимся еше и рекомендуем дарить близким такие подарки!

  • А
    Анастасия
    22 февраля 2024
    «Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
    Экскурсия прошла супер. Ольга просто класс! Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фабрики и заводы»

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