1 чел.
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скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
«И вот мы на главной площади фабрики Красный Октябрь с узнаваемым логотипом»
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Страна Басмания: от Газгольдеров до Немецкой слободы
Сравнить «век нынешний и век минувший» в окружении бывших усадеб и фабрик
Начало: В районе метро Курская
«Отыщем клеймённые кирпичи бывшей текстильной фабрики, а также заглянем в одну сохранившуюся церковь 18-го века, чтобы увидеть древние артефакты столицы»
5 июля в 10:30
6 июля в 11:30
47004 230₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству
Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта
Начало: У метро Кропоткинская
«От появления фабрики до её нынешнего состояния — я познакомлю вас с историей «Красного Октября»»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затерянная «Преображенка»
Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю
Начало: в районе м. Преображенская площадь
«Пройдете через конструктивистский квартал и оцените легендарный завод МЭЛЗ»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как разбогатеть на ситце? Прогулка по Трёхгорной мануфактуре
Исследовать старинную фабрику, представить себя её рабочими и узнать секреты производства
Начало: у ст. метро 1905 года
«Мы прогуляемся по территории Трёхгорки и рассмотрим бумагопрядильный, ткацкий и отбельный корпуса (к слову, все они — объекты культурного наследия), ситценабивную фабрику»
15 июня в 11:00
16 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Остоженки - к «Золотой миле»
Узнать, как район фабрик за 150 лет превратился в сеть кварталов элитного жилья
Начало: у метро Кропоткинская
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Узнать о прошлом фабрики, создавшей «Алёнку», и распробовать конфеты с неожиданными вкусами
Начало: у станции метро «Кропоткинская»
«Мы прогуляемся вдоль корпусов арт-кластера «Красный Октябрь» и вспомним историю фабрики — главных конкурентов, условия труда рабочих и рекламные приёмы»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
7 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
«Одна из самых удивительных зон PANORAMA360 — самая высокая фабрика мороженого в мире «Чистая Линия»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Групповая
11 часов
Покров: музей шоколада и фабрика пряников
«Вас ждет посещение фабрики «Покровский пряник», где производят вкуснейшие пряники по старинной технологии»
Расписание: Суббота в 08:00
3 950₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Бизнес-квартал «Арма»: аудиоэкскурсия от газового завода к арт-пространству
Начало: Нижний Сусальный переулок, 5 строение 2
«Прогулка по бизнес-кварталу «Арма» познакомит вас с креативным пространством на территории бывшего газового завода»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:30
2 990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«сопровождение с рассказом до шоколадной фабрики»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
«Присоединяйтесь к нашей увлекательной программе — пешеходной экскурсии с мастер-классом на кондитерскую фабрику»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом
Осмотреть цеха бывшей фабрики, попробовать вкуснейший шоколад и самим создать шедевр
Начало: недалеко от метро «Кропоткинская»
«Выясните, почему сотрудники фабрики были неважными забастовщиками и зачем они приносили на работу мышей»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия26 мая 2024Легкая, веселая прогулка в приятной компании Марии понравилась всем участникам. Эта экскурсия определенно подойдет тем, кто ищет приятного времяпрепровождения в легкой и непринужденной компании. Вы гуляете, кушаете конфеты и слушаете интересные факты о местах вокруг вас.
- ВВладимир11 мая 2024Как «работает» корова? РостАгроКомплекс - завод Б.Ю. АлександроваОчень интересно и вкусно! Рекомендую!
- ААлексей10 мая 2024Увлекательно и интересно! Не смотря на погоду, мы здорово и полезно провели время. Узнали много новых интересных мест, неочевидных фактов
- ООльга1 мая 2024Наталья замечательно провела экскурсию,открыла для нас неизвестеые уголки этого района и сделала фото в красивых локациях. Обязательно рекомендую посмотреть этот
- ЕЕлена7 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Мария хороший рассказчик, донесла до нас информацию не только про "Красный октябрь", но и про его окрестности.
- ТТатьяна7 апреля 2024Масса впечатлений! Организовано отлично. Всё ребята молодцы, особенно лифтеры)))
- ТТатьяна18 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, помимо получения информации успеваешь любоваться архитектурой. Большое спасибо экскурсоводу Наталие! 2 часа прошли на одном
- ВВероника3 марта 2024Прекрасно провели время с мамой. Денис отличный гид. Благодаря продуманному материалу экскурсии, мы полностью погрузились в историю этих мест. И как бонус от Дениса, у нас осталось много милых памятных фотографий с мамой.
- ССветлана1 марта 2024Памятно, полезно, весело, красиво, познавательно! Вот так можно оценить фотоэкскурсию с Константином! На 23 февраля мы в семье решили подарить
- ААнастасия22 февраля 2024Экскурсия прошла супер. Ольга просто класс! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фабрики и заводы»
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