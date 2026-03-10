Во время прогулки по Хитровке и Ивановской горке вы узнаете о криминальных историях, городских легендах и судьбах людей, связанных с этими улицами.
Гид расскажет о событиях, вдохновивших писателей и театральных деятелей, и о местах, где собиралась московская богема. Вы увидите древние монастыри, старинные дома и площади, ставшие частью городской истории.
Экскурсия позволит почувствовать атмосферу старой Москвы и открыть неожиданные страницы её прошлого.
Гид расскажет о событиях, вдохновивших писателей и театральных деятелей, и о местах, где собиралась московская богема. Вы увидите древние монастыри, старинные дома и площади, ставшие частью городской истории.
Экскурсия позволит почувствовать атмосферу старой Москвы и открыть неожиданные страницы её прошлого.
Описание экскурсии
Самые загадочные кварталы старой Москвы
Хитровка и Ивановская горка — это районы, где за тихими переулками скрываются драматические события, легенды и судьбы людей, оставивших след в истории Москвы. Во время прогулки вы окажетесь в местах, где переплетались жизнь богемы, криминальные истории и старинные городские предания. Здесь происходили события, которые вдохновляли писателей, художников и театральных деятелей.
Криминальная Москва и её легенды
Мы прогуляемся по переулкам Хитровской площади и Ивановской горки, где когда-то находился один из самых известных и мрачных районов города. Вы узнаете о знаменитых преступниках и героях городских легенд, услышите истории о загадочной Салтычихе и увидите Ивановский монастырь, где содержались известные узницы. Здесь же прозвучат рассказы о событиях, которые позже нашли отражение в литературе.
Богема и вдохновение старой Москвы
Во время прогулки вы увидите места, где кипела художественная жизнь города. Мы поговорим о писателях и художниках, вдохновлявшихся атмосферой этих улиц, и вспомним произведения, в которых оживает старая Москва. Вы увидите Хитровскую площадь, где Константин Станиславский искал вдохновение для постановки пьесы «На дне», а также старинные дома и усадьбы, в которых собиралась творческая интеллигенция.
Истории храмов и старинных переулков
Прогулка приведёт нас к церкви Трёх Святителей, где венчалась пара, ставшая героями известной картины «Неравный брак». Здесь же вы услышите удивительные городские истории и узнаете, какие события из жизни известных людей связаны с этим районом. Атмосфера старых московских улиц позволит почувствовать, как менялся город на протяжении нескольких веков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хитровская площадь
- Ивановская горка
- Ивановский монастырь
- Церковь Трёх Святителей
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Церковь Всех Святых, что на Кулишках
Завершение: Метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Хитровка и Ивановская горка - криминал, богема и тайны московских переулков»
Индивидуальная
до 6 чел.
Ивановская горка от монастырей до Хитровки - барная прогулка сквозь прошлое (18+)
Три часа путешествия через слои Москвы - монастыри и дворы, камни и поэзию, историю и вкус
Завтра в 15:00
12 мар в 15:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
14 мар в 15:00
15 мар в 15:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Секреты Ивановской горки
Ивановская горка - это колоритный уголок Москвы, где сохранились старинные палаты и храмы. Прогулка по историческим переулкам подарит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Китай-город
Завтра в 12:30
18 мар в 12:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово Поле
Авторское путешествие по архитектурному заповеднику от стен Китай-города до Земляного вала
Начало: В районе станции метро «Китай-город»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.