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Храм Христа Спасителя - групповая экскурсия по святыне и её символам

Экскурсия по Храму Христа Спасителя раскроет его символику и историю. Вы посетите верхний и нижний храмы, а также музей. Маршрут поможет понять смысл росписей и архитектуры.
5
2 отзыва
Храм Христа Спасителя - групповая экскурсия по святыне и её символам
Храм Христа Спасителя - групповая экскурсия по святыне и её символам
Храм Христа Спасителя - групповая экскурсия по святыне и её символам

Описание экскурсии

Храм, в котором история говорит через образы Эта экскурсия — не просто осмотр, а погружение в смысл пространства, где каждая деталь несёт значение. Здесь искусство, вера и история соединяются в единое целое. Вы увидите, как через росписи и архитектуру раскрывается идея единства и духовного пути. Символы и смысл верхнего храма В верхнем храме вы окажетесь среди мрамора, золота и росписей, каждая из которых имеет глубокий смысл. Мы разберём символику изображений и увидим, как художники передали идеи Священного Писания через детали, незаметные на первый взгляд. История и память под землёй В музее Храма Христа Спасителя откроется другая сторона этого места — история разрушения и возрождения. Здесь вы узнаете, как менялась судьба храма и какие события повлияли на его современный облик. Возрождение и духовная глубина В нижнем храме — более камерном и сосредоточенном пространстве — внимание обращено к особо почитаемым иконам. Это место помогает почувствовать связь времён и понять, как прошлое продолжает жить в настоящем. Важная информация:
Пожалуйста, следуйте дресс-коду: избегайте шорт, коротких юбок, рваных джинсов и маек с открытыми плечами. Женщинам рекомендуется взять платок на голову.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Христа Спасителя
  • Нижняя Преображенская церковь
  • Музей истории Храма Христа Спасителя
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты на смотровую площадку - 500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Волхонка, 15
Завершение: Волхонка улица, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Следуйте дресс-коду: избегайте шорт
  • Коротких юбок
  • Рваных джинсов и маек с открытыми плечами. Женщинам рекомендуется взять платок на голову
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Давно хотел посетить храм Христа Спасителя, но никак не мог выбрать экскурсовода. Всегда выбираю гида по отзывам и, честно говоря, был настроен немного скептически, так как на этой экскурсии их
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почти нет. Однако встреча с Анастасией превзошла все ожидания. Это тот редкий случай, когда глубокие знания сочетаются с невероятной способностью их подать. Речь абсолютно грамотная, структурированная, ничего лишнего, при этом рассказ живой и захватывающий, два часа пролетели незаметно. Отличный системный подход к экскурсии: погружались в историю создания и восстановления храма, разбирали символику архитектуры и иконописи - настоящее интеллектуальное и эмоциональное путешествие от исторических фактов к духовным смыслам. Анастасия как будто живет в этом храме, являясь его прихожанкой, ответила на все вопросы, касающиеся не только самого храма, но и православной веры. Однозначно рекомендую всем, кто хочет получить не просто информацию, а целостное и глубокое впечатление. Спасибо, Анастасия!

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Ю
Экскурсия по Храму Христа Спасителя оставила у меня самые яркие и положительные впечатления. Была в Храме Христа Спасителя, услышала экскурсию Анастасии с другой группой, нашла ее в интернете и записалась.
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За ней ходил весь храм, подслушивал, потому что оторваться было нельзя! Вся группа была поражена тем, как увлекательно и эмоционально экскурсовод Анастасия делилась знаниями о росписях, иконах, деталях архитектуры Храма. Каждый момент был наполнен смыслом, и два часа пролетают как один миг! Анастасия не просто структурировано рассказывала, она погружала нас в атмосферу святыни, что позволило почувствовать её величие и значимость. Это сделало экскурсию настоящим праздником Православия! За стихи Филарета и Пушкина отдельная благодарность! Её глубокие знания и воцерковлённость добавили особую ценность нашему путешествию по главной святыне страны! Всем рекомендую! Большое спасибо Анастасии за незабываемый опыт!

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