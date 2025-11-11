Всего в часе езды от Москвы находится самый необычный город Подмосковья — Ногинск. Настоящая живая иллюстрация минувшего столетия.
Ни в одном подмосковном городе вы не увидите столько шедевров промышленной архитектуры и модерна, некоторые из которых занесены в списки ЮНЕСКО. Мы расскажем вам увлекательную историю города и покажем важные исторические места Ногинска.
Описание экскурсииСовременный Ногинск Всего в часе езды от Москвы, или говоря по-старому «в двух почтовых перегонах» находится самый необычный город Подмосковья — Ногинск, бывший уездный город Богородск. Его можно смело назвать живой иллюстрацией минувшего столетия. Ни в одном подмосковном городе вы не увидите столько шедевров промышленной архитектуры и модерна, некоторые из которых занесены в списки ЮНЕСКО. Мы расскажем вам увлекательную историю города с его знаменитыми архитекторами и о Морозовской текстильной империи. Дом-музей семьи Арсения Морозова В начале ХХ века в Глуховском парке, на берегу Черноголовского пруда под руководством архитектора А. Кузнецова был выстроен летний дом в стиле позднего модерна для семьи Арсения Морозова. Обветшавший в советское время, дом был недавно восстановлен. Здесь максимально сохранены интерьеры, тщательно подобрана мебель в соответствии с исторической эпохой, восстановлены система вентиляции и отопления, освещение. Собраны документальные и фотоматериалы, посвященные выдающимся промышленникам Морозовым. И всё это вы можете увидеть сами, забронировав экскурсию! Важная информация:
- Одежда и обувь по погоде.
- Можно взять с собой перекус и питьевую воду.
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ногинск
- Глуховская начальная школа
- Морозовские казармы
- Торговая контора Морозовых
- Богородская женская гимназия
- Фрагменты торговых рядов и особняк Розенталя
- Классицистический кафедральный и узорчатый Тихвинский собор
- Мальтийская изба
- Станционная водонапорная башня
- Дом-музей семьи Арсения Морозова
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание (оплачивается при бронировании - 630 руб. /чел.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро "Партизанская", на парковке автобусов около гостиницы "Гамма Дельта"
Завершение: 20:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание в определённые даты.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
