Ивановская горка - это исторический район Москвы, расположенный в самом центре столицы ⭐️, на одном из семи московских холмов. Но Москва здесь другая, тихая, уютная, старинная. Здесь нет широких, шумных магистралей, лишь переулочки, кружа и петляя вокруг древних зданий, бегут к многолюдным улицам города. Это место, где сохранились почти все церкви, существовавшие до 1917г, а также старинные усадьбы, палаты, особняки. Только здесь вы увидите храмы сразу трех религий, расположенных в непосредственной близости друг от друга, а также Ивановский женский монастырь, давший название этому району. Рассказ экскурсовода откроет вам тайны старинных особняков, храмов. Вы узнаете как сложились судьбы наших предков, бывших обитателей этой мест.

Что вы узнаете

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Где творил знаменитый художник-пейзажист Исаак Левитан

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Куда исчезла речка Рачка.