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Ивановская горка- путешествие в Старую Москву

5
1 отзыв
Надежда М.
Надежда М. – Гид из Москвы
Ивановская горка- путешествие в Старую Москву
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Ивановская горка- путешествие в Старую Москву
Ивановская горка- путешествие в Старую Москву

Что вы увидите

  • В ходе экскурсии вы увидите:
  • Ивановский женский монастырь
  • Храм Святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех
  • Хоральную синагогу
  • Древний артефакт- остатки стены Белого города
  • Лютеранский собор (кирха) Петра и Павла
  • Церковь Евангельских Христиан Баптистов
  • Палаты Мазепы- древнейший памятник гражданского зодчества в Москве.
  • Палаты думного дьяка Емельяна Украинцева
  • Морозовский сад- последний “островок” Старых садов
  • Хитровскую площадь- “московское дно”, описанное в книге В. В. Гиляровского “Москва и москвичи”.
Ивановская горка - это исторический район Москвы, расположенный в самом центре столицы ⭐️, на одном из семи московских холмов. Но Москва здесь другая, тихая, уютная, старинная. Здесь нет широких, шумных магистралей, лишь переулочки, кружа и петляя вокруг древних зданий, бегут к многолюдным улицам города. Это место, где сохранились почти все церкви, существовавшие до 1917г, а также старинные усадьбы, палаты, особняки. Только здесь вы увидите храмы сразу трех религий, расположенных в непосредственной близости друг от друга, а также Ивановский женский монастырь, давший название этому району. Рассказ экскурсовода откроет вам тайны старинных особняков, храмов. Вы узнаете как сложились судьбы наших предков, бывших обитателей этой мест.
Что вы узнаете
Откуда пошло выражение “у черта на Кулишках”
Где находилась летняя резиденция князя Василия 1
Где провела 33 года своей жизни столбовая дворянка-дущегубица Салтычиха
Почему монахиню Новодевичьего монастыря Досифею Романовы хоронили со всеми почестями, как представительницу царского рода.
Где находился знаменитый “Дом-утюг” и трактир ”Каторга”
Где творил знаменитый художник-пейзажист Исаак Левитан
Где находится “Аллея правителей”
Куда исчезла речка Рачка.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Встреча в отеле
  • Питание
Начало
🚩 памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Место завершения
🏁 ул.Солянский проезд, возле церкви Всех Святых на Кулишках( ст.метро Китай-город)
Ивановская горка- путешествие в Старую Москву
Ивановская горка- путешествие в Старую Москву
Ивановская горка- путешествие в Старую Москву
Ивановская горка- путешествие в Старую Москву

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда М.
Надежда М.
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Надежда М. проводит ещё 3 экскурсии

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