Мини-группа
до 10 чел.
По Ивановской горке и Хитровке в мини-группе
Начало: Метро Китай-город, Славянская площадь
Расписание: по пятницам в 16:30, по субботам в 11:00
26 дек в 17:30
27 дек в 14:00
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычный Китай-город: от Варварки до лютеранского собора
Начало: Ул. Варварка, дом 2, Москва
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию. Метро Китай-город
Расписание: Каждый день с 13 до 19
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
- ТТатьяна22 августа 2022Благодарю Екатерину за необычайно интересную экскурсию! Захватывающие истории, цитирование Гиляровского, показ отрывков фильма "Брат" и "Брат2" на месте съемки заслуживают
- ИИнна3 мая 2022Очень понравилась
