Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла» в Москве, цены от 1334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
По Ивановской горке и Хитровке в мини-группе
Пешая
2 часа
209 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По Ивановской горке и Хитровке в мини-группе
Начало: Метро Китай-город, Славянская площадь
Расписание: по пятницам в 16:30, по субботам в 11:00
26 дек в 17:30
27 дек в 14:00
1334 ₽ за человека
Необычный Китай-город: от Варварки до лютеранского собора
Пешая
1 час
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычный Китай-город: от Варварки до лютеранского собора
Начало: Ул. Варварка, дом 2, Москва
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию. Метро Китай-город
Расписание: Каждый день с 13 до 19
13 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 августа 2022
    Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
    Благодарю Екатерину за необычайно интересную экскурсию! Захватывающие истории, цитирование Гиляровского, показ отрывков фильма "Брат" и "Брат2" на месте съемки заслуживают
    читать дальше

    особой благодарности. Нам повезло и удалось посетить Лютеранский собор и Синагогу, о которых Екатерина дополнительно рассказала. Рекомендую от всей души Екатерину и ее экскурсионные маршруты!

  • И
    Инна
    3 мая 2022
    Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
    Очень понравилась
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла" можно забронировать 3 экскурсии от 1334 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 231 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
