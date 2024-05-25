Ивановская горка: былое величие и тень прошлого

Исследовать архитектурный заповедник на одном из семи холмов Москвы и вспомнить интересные истории
Узкие изогнутые улочки, дворянские и купеческие усадьбы, малоизвестные места с захватывающими видами на город — паспорт района Ивановской горки, старинного и аутентичного.

Здесь, помимо центров духовности, искусства, просвещения, кроются следы таинственных и порой страшных событий. Вместе мы погрузимся в эту двойственность и противоречивость Ивановской горки и Хитровки.
5
3 отзыва
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Ивановская горка: былое величие и тень прошлого
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Усадебный дом Н. З. Хитрово начала 19 века — место, откуда началась история района Хитровки. Сейчас главный дом усадьбы скрыт внутри квартала, однако сохранил большую часть своей архитектуры.
  • Хитровская площадь — легендарное место, прославленное В. Гиляровским. Хитровка прошла путь от респектабельного района к самому злачному месту Москвы с ночлежками и притонами, которое вплоть до 1920-х внушало страх горожанам.
  • Морозовский сад — один из знаменитейших в недавнем прошлом парков Москвы, созданный богатейшей династией Морозовых при своей усадьбе. В настоящее время искусно спрятан от взоров прохожих, и не все подозревают о его существовании.
  • Затерянный в глубине дворов дом великого художника И. Левитана — очарование заброшенности.
  • Замок Кнопа — яркий образец неоготики, построенный в конце 19 века для русского предпринимателя немецкого происхождения А. Л. Кнопа, чья семья столкнулась со всеми непростыми событиями 20 столетия.
  • Палаты Мазепы — одно из древнейших зданий боярских палат 16–17 веков. Действительно ли там жил печально известный гетман?
  • Сосуществование религиозных общин: лютеранский собор Петра и Павла, хоральная синагога.
  • Ивановский монастырь — один из древнейших православных монастырей Москвы, находящийся на вершине холма и давший название всему району. Построен в нехарактерном для русского храмового зодчества стиле, в духе старинной Европы. Рядом находится храм Святого Владимира и площадка, с которой открывается панорамный вид.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Вера
25 мая 2024
Приезжала в Москву на один день в командировку, очень хотела успеть посмотреть хоть небольшой кусочек и выбрала экскурсию по Ивановской горке. Благодаря Дмитрию я увидела то, что никогда бы не
читать дальше

увидела самостоятельно: скрытый от всеобщий глаз сад усадьбы Морозова, дворики Хитровки, усадьбу Мазепы и остатки Соляного двора. В неприметных местах старой Москвы прячутся удивительные здания прошлого, прекрасные и необычные, а Дмитрий мне рассказал об истории их появления и современном состоянии. Я получила огромное удовольствие!!!! Спасибо!!!!

Анастасия
21 апр 2024
Были с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разным местам, рассказал про монастыри, церкви, Ивановскую горку, Хохловку, собор Петра и Павла. Получилось очень
читать дальше

интересно, насыщенно, но при этом без перегруза информацией, только самое необходимое. Некоторые места были неприметными, но при этом красивыми, без Дмитрия мы бы сами их не нашли и не посетили. Спасибо за эти 1.5 часа, проведённые с удовольствием!

Были с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разнымБыли с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разнымБыли с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разнымБыли с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разнымБыли с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разнымБыли с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разнымБыли с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разнымБыли с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разным
Денис
4 апр 2024
Экскурсия просто замечательная💸💪🥳
Экскурсия просто замечательная💸💪🥳Экскурсия просто замечательная💸💪🥳Экскурсия просто замечательная💸💪🥳Экскурсия просто замечательная💸💪🥳

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеПешеходныеДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаКриминальныеМонастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцыХитровкаНеобычные домаМосква ГиляровскогоЦентр МосквыСтарая МоскваИвановская горкаПопулярные местаДля студентовПрирода и пейзажиЗаповедники

Похожие экскурсии из Москвы

Секреты Ивановской горки
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
Сегодня в 12:30
16 июня в 12:30
750 за человека
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
12 июня в 14:00
17 июня в 09:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
14 июня в 16:30
15 июня в 11:00
670 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам