Дмитрий — ваш гид в Москве

Провёл экскурсии для 582 туристов

Меня зовут Дмитрий, я живу в Москве всего несколько лет, но успел увлечься прошлым и настоящим города. Я побывал практически во всех исторических местах столицы, узнал о них множество интересных фактов и теперь мечтаю поделиться ими с вами. У меня есть огромное желание рассказывать, заинтересовывать и пробуждать у путешественников интерес к истории своей страны!