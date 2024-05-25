Узкие изогнутые улочки, дворянские и купеческие усадьбы, малоизвестные места с захватывающими видами на город — паспорт района Ивановской горки, старинного и аутентичного.
Здесь, помимо центров духовности, искусства, просвещения, кроются следы таинственных и порой страшных событий. Вместе мы погрузимся в эту двойственность и противоречивость Ивановской горки и Хитровки.
Здесь, помимо центров духовности, искусства, просвещения, кроются следы таинственных и порой страшных событий. Вместе мы погрузимся в эту двойственность и противоречивость Ивановской горки и Хитровки.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Усадебный дом Н. З. Хитрово начала 19 века — место, откуда началась история района Хитровки. Сейчас главный дом усадьбы скрыт внутри квартала, однако сохранил большую часть своей архитектуры.
- Хитровская площадь — легендарное место, прославленное В. Гиляровским. Хитровка прошла путь от респектабельного района к самому злачному месту Москвы с ночлежками и притонами, которое вплоть до 1920-х внушало страх горожанам.
- Морозовский сад — один из знаменитейших в недавнем прошлом парков Москвы, созданный богатейшей династией Морозовых при своей усадьбе. В настоящее время искусно спрятан от взоров прохожих, и не все подозревают о его существовании.
- Затерянный в глубине дворов дом великого художника И. Левитана — очарование заброшенности.
- Замок Кнопа — яркий образец неоготики, построенный в конце 19 века для русского предпринимателя немецкого происхождения А. Л. Кнопа, чья семья столкнулась со всеми непростыми событиями 20 столетия.
- Палаты Мазепы — одно из древнейших зданий боярских палат 16–17 веков. Действительно ли там жил печально известный гетман?
- Сосуществование религиозных общин: лютеранский собор Петра и Павла, хоральная синагога.
- Ивановский монастырь — один из древнейших православных монастырей Москвы, находящийся на вершине холма и давший название всему району. Построен в нехарактерном для русского храмового зодчества стиле, в духе старинной Европы. Рядом находится храм Святого Владимира и площадка, с которой открывается панорамный вид.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 582 туристов
Меня зовут Дмитрий, я живу в Москве всего несколько лет, но успел увлечься прошлым и настоящим города. Я побывал практически во всех исторических местах столицы, узнал о них множество интересных фактов и теперь мечтаю поделиться ими с вами. У меня есть огромное желание рассказывать, заинтересовывать и пробуждать у путешественников интерес к истории своей страны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
25 мая 2024
Приезжала в Москву на один день в командировку, очень хотела успеть посмотреть хоть небольшой кусочек и выбрала экскурсию по Ивановской горке. Благодаря Дмитрию я увидела то, что никогда бы не
Анастасия
21 апр 2024
Были с подругой на экскурсии у Дмитрия и очень остались довольны. Дмитрий провёл нас по разным местам, рассказал про монастыри, церкви, Ивановскую горку, Хохловку, собор Петра и Павла. Получилось очень
Денис
4 апр 2024
Экскурсия просто замечательная💸💪🥳
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