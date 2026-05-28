Здесь прозрачные озёра соседствуют с сосновыми лесами, старинными монастырями и тихими улочками у воды.
За день вы успеете увидеть главные места Валдая, пройти по лесной экотропе и почувствовать неспешный ритм озёрного края.
Описание экскурсии
В Валдай отправимся по скоростной магистрали М11. По пути гид расскажет об истории Государева тракта — старой дороги между двумя столицами.
Экотропа «Лесные тайны»
Вы прогуляетесь по одной из самых живописных троп Национального парка «Валдайский». Маршрут проложен через таёжный лес, вдоль болот с деревянными настилами и смотровыми площадками.
Во время прогулки:
- вы услышите тишину валдайского леса и пение птиц
- увидите лесные болота и хвойные чащи
- посетите святой источник
- отдохнёте на оборудованной поляне
Протяжённость кольцевого маршрута — около 2 км. Можно взять с собой термос и небольшой перекус для отдыха на природе.
Валдай и его набережная
В городе вы пройдёте по обновлённой набережной Валдайского озера. Увидите деревянный пирс, старинные особняки и тихие улицы с атмосферой провинциального города 19 века. Со смотровых точек откроются виды на озеро и островной монастырь.
Иверский монастырь
Вы посетите Святоозёрский Иверский монастырь, основанный патриархом Никоном в 1653 году по образцу монастыря на Афоне. Обитель стоит на острове среди озера и считается главным символом Валдая. Здесь вы:
- рассмотрите белоснежные стены и золотые купола обители
- узнаете историю патриарха Никона и Валдайского озера
- сможете набрать воды из святого источника
- поклонитесь Иверской иконе Божией Матери
Валдайские баранки
В завершение заедем на колоритное валдайское подворье, чтобы отдохнуть на деревянной веранде, выпить чаю, купить знаменитые валдайские баранки и местные сувениры.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на туристическом автобусе, все билеты
- Дополнительно оплачивается обед — 850 ₽ за чел. (по желанию, оплачивается при покупке экскурсии)
- На прогулке используем радиогиды
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|6550 ₽