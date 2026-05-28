Валдай — один из немногих русских городов, который находится прямо на территории национального парка ЮНЕСКО. Здесь прозрачные озёра соседствуют с сосновыми лесами, старинными монастырями и тихими улочками у воды. За день вы успеете увидеть главные места Валдая, пройти по лесной экотропе и почувствовать неспешный ритм озёрного края.

Описание экскурсии

В Валдай отправимся по скоростной магистрали М11. По пути гид расскажет об истории Государева тракта — старой дороги между двумя столицами.

Экотропа «Лесные тайны»

Вы прогуляетесь по одной из самых живописных троп Национального парка «Валдайский». Маршрут проложен через таёжный лес, вдоль болот с деревянными настилами и смотровыми площадками.

Во время прогулки:

вы услышите тишину валдайского леса и пение птиц

увидите лесные болота и хвойные чащи

посетите святой источник

отдохнёте на оборудованной поляне

Протяжённость кольцевого маршрута — около 2 км. Можно взять с собой термос и небольшой перекус для отдыха на природе.

Валдай и его набережная

В городе вы пройдёте по обновлённой набережной Валдайского озера. Увидите деревянный пирс, старинные особняки и тихие улицы с атмосферой провинциального города 19 века. Со смотровых точек откроются виды на озеро и островной монастырь.

Иверский монастырь

Вы посетите Святоозёрский Иверский монастырь, основанный патриархом Никоном в 1653 году по образцу монастыря на Афоне. Обитель стоит на острове среди озера и считается главным символом Валдая. Здесь вы:

рассмотрите белоснежные стены и золотые купола обители

узнаете историю патриарха Никона и Валдайского озера

сможете набрать воды из святого источника

поклонитесь Иверской иконе Божией Матери

Валдайские баранки

В завершение заедем на колоритное валдайское подворье, чтобы отдохнуть на деревянной веранде, выпить чаю, купить знаменитые валдайские баранки и местные сувениры.

Организационные детали