Из Москвы - в озёрный Валдай

Погулять по городу, пройти по экотропе и посетить островной Иверский монастырь
Валдай — один из немногих русских городов, который находится прямо на территории национального парка ЮНЕСКО.

Здесь прозрачные озёра соседствуют с сосновыми лесами, старинными монастырями и тихими улочками у воды.

За день вы успеете увидеть главные места Валдая, пройти по лесной экотропе и почувствовать неспешный ритм озёрного края.
Описание экскурсии

В Валдай отправимся по скоростной магистрали М11. По пути гид расскажет об истории Государева тракта — старой дороги между двумя столицами.

Экотропа «Лесные тайны»

Вы прогуляетесь по одной из самых живописных троп Национального парка «Валдайский». Маршрут проложен через таёжный лес, вдоль болот с деревянными настилами и смотровыми площадками.

Во время прогулки:

  • вы услышите тишину валдайского леса и пение птиц
  • увидите лесные болота и хвойные чащи
  • посетите святой источник
  • отдохнёте на оборудованной поляне

Протяжённость кольцевого маршрута — около 2 км. Можно взять с собой термос и небольшой перекус для отдыха на природе.

Валдай и его набережная

В городе вы пройдёте по обновлённой набережной Валдайского озера. Увидите деревянный пирс, старинные особняки и тихие улицы с атмосферой провинциального города 19 века. Со смотровых точек откроются виды на озеро и островной монастырь.

Иверский монастырь

Вы посетите Святоозёрский Иверский монастырь, основанный патриархом Никоном в 1653 году по образцу монастыря на Афоне. Обитель стоит на острове среди озера и считается главным символом Валдая. Здесь вы:

  • рассмотрите белоснежные стены и золотые купола обители
  • узнаете историю патриарха Никона и Валдайского озера
  • сможете набрать воды из святого источника
  • поклонитесь Иверской иконе Божией Матери

Валдайские баранки

В завершение заедем на колоритное валдайское подворье, чтобы отдохнуть на деревянной веранде, выпить чаю, купить знаменитые валдайские баранки и местные сувениры.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на туристическом автобусе, все билеты
  • Дополнительно оплачивается обед — 850 ₽ за чел. (по желанию, оплачивается при покупке экскурсии)
  • На прогулке используем радиогиды
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет6550 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

