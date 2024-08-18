Проходить рядом с Кремлем на индивидуальном катере и только своей компанией – разве это возможно? Оказывается – ДА! Эксклюзивное предложение – прогулка по центру Москвы, охватывая все известные достопримечательности. С борта индивидуального нового современного катера, сидя в красивом и комфортном салоне красно-белого цвета, вы почувствуете удовольствие от движения по воде, ощутите чувство свободы, разглядывая достопримечательности, знаменитые места, строения и памятники. За 120 минут вы пройдете по Водоотводному каналу, центру города до стадиона Лужники и увидите:

памятник Петру Первому •Кремль •храм Христа Спасителя •Дом музыки •Дом правительства Российской федерации •Высотка на Котельнической набережной •Парящий мост парка Зарядье •Воробьевы горы со зданием университета и канатной дорогой над рекой Большой плюс данной прогулки - вы можете двигаться по индивидуальному маршруту, акцентируя внимание и рассматривая те места и достопримечательности, которые наиболее интересны вам. У Вас есть преимущество - на борту только ваша компания, без посторонних. Важная информация:.

памятник Петру Первому •Кремль •храм Христа Спасителя •Дом музыки •Дом правительства Российской федерации •Высотка на Котельнической набережной •Парящий мост парка Зарядье •Воробьевы горы со зданием университета и канатной дорогой над рекой Большой плюс данной прогулки - вы можете двигаться по индивидуальному маршруту, акцентируя внимание и рассматривая те места и достопримечательности, которые наиболее интересны вам. У Вас есть преимущество - на борту только ваша компания, без посторонних. Важная информация:.

•памятник Петру Первому •Кремль •храм Христа Спасителя •Дом музыки •Дом правительства Российской федерации •Высотка на Котельнической набережной •Парящий мост парка Зарядье •Воробьевы горы со зданием университета и канатной дорогой над рекой Большой плюс данной прогулки - вы можете двигаться по индивидуальному маршруту, акцентируя внимание и рассматривая те места и достопримечательности, которые наиболее интересны вам. У Вас есть преимущество - на борту только ваша компания, без посторонних. Важная информация: