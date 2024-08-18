Эта прогулка только для вас и ваших близких, а профессиональный капитан на борту учтет ваши пожелания и обеспечит приятное времяпровождение! Насладитесь с воды видами Кремля и рассмотрите главные достопримечательности столицы, удобно расположившись в комфортном салоне катера.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 11:30, 14:00, 16:30, 18:30, 21:00
Описание водной прогулки
Проходить рядом с Кремлем на индивидуальном катере и только своей компанией – разве это возможно? Оказывается – ДА! Эксклюзивное предложение – прогулка по центру Москвы, охватывая все известные достопримечательности. С борта индивидуального нового современного катера, сидя в красивом и комфортном салоне красно-белого цвета, вы почувствуете удовольствие от движения по воде, ощутите чувство свободы, разглядывая достопримечательности, знаменитые места, строения и памятники. За 120 минут вы пройдете по Водоотводному каналу, центру города до стадиона Лужники и увидите:
памятник Петру Первому •Кремль •храм Христа Спасителя •Дом музыки •Дом правительства Российской федерации •Высотка на Котельнической набережной •Парящий мост парка Зарядье •Воробьевы горы со зданием университета и канатной дорогой над рекой Большой плюс данной прогулки - вы можете двигаться по индивидуальному маршруту, акцентируя внимание и рассматривая те места и достопримечательности, которые наиболее интересны вам. У Вас есть преимущество - на борту только ваша компания, без посторонних. Важная информация:.
памятник Петру Первому •Кремль •храм Христа Спасителя •Дом музыки •Дом правительства Российской федерации •Высотка на Котельнической набережной •Парящий мост парка Зарядье •Воробьевы горы со зданием университета и канатной дорогой над рекой Большой плюс данной прогулки - вы можете двигаться по индивидуальному маршруту, акцентируя внимание и рассматривая те места и достопримечательности, которые наиболее интересны вам. У Вас есть преимущество - на борту только ваша компания, без посторонних. Важная информация:.
•памятник Петру Первому •Кремль •храм Христа Спасителя •Дом музыки •Дом правительства Российской федерации •Высотка на Котельнической набережной •Парящий мост парка Зарядье •Воробьевы горы со зданием университета и канатной дорогой над рекой Большой плюс данной прогулки - вы можете двигаться по индивидуальному маршруту, акцентируя внимание и рассматривая те места и достопримечательности, которые наиболее интересны вам. У Вас есть преимущество - на борту только ваша компания, без посторонних. Важная информация:
- Капитан готов учесть ваши пожелания: замедлить ход, чтобы вы успели насладиться видами центра Москвы, сделать фото, включить вашу любимую музыку и предоставить пледы по вашему желанию.
- Дети допускаются пассажирами от 1 года.
- В случае непогоды вам выдадут дождевики.
Ежедневно с 9:00 до 22:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 25 990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом музыки
- Памятник Петру Первому
- Парк Горького
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- Киевский вокзал
- Гостиница «Украина»
- Москва-Сити
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парк «Зарядье»
- Высотка на Котельнической набережной
Что включено
- Аренда катера
- Работа капитана
- Одноразовая посуда
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можете взять с собой еду и любые напитки)
- Экскурсионное обслуживание
- Посадка и высадка от причала на Софийской набережной - за доп. плату
Место начала и завершения?
Москва, ул. Судостроительная, д. 50 стр. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Необходимо прийти на точку проката за 10 минут до начала катания
- На борт нельзя брать с собой красные и красящие напитки
- Дети допускаются пассажирами от 1 года
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
18 авг 2024
Огромное спасибо капитану Александру за чудесную поездку! Очень красивый маршрут. Часть пути на быстрой скорости для адреналина, по центру- медленно, чтобы рассмотреть все достопримечательности. Музыка из нашего плэйлиста и просекко. Отличное настроение и незабываемые воспоминания. Стоит того!
Н
Надежда
17 авг 2024
Катались вчетвером с друзьями. Прекрасный вечер, повезло с погодой. Увидели Москву с необычных ракурсов. Все прошло замечательно, все остались в полном восторге. Спасибо организатору и капитану.
А
Алеся
12 авг 2024
все прошло отлично! капитан очень приятный, все было вовремя
М
Маргарита
25 июл 2024
h
hi+79152
22 июл 2024
Отличный вариант для уединенной прогулки по достопримечательным местам Москвы. Дружелюбный капитан, хороший катер. С удовольствием обращусь еще.
В
Виталий
16 июл 2024
Д
Данила
10 июл 2024
Все супер
К
Ксения
8 июл 2024
А
Андрей
7 июл 2024
Все четко, заботливо, вежливо. Прекрасный капитан Иван. Всем рекомендую!
Е
Елена
19 июн 2024
Все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство! Предварительно я интересовалась, что предусмотрено на катере на случай дождя. Потому что я видела прогноз погоды и понимала, что дождь возможен.
А
Алла
10 июн 2024
Единственное замечание по музыке. Она была не исправна.
С
Светлана
9 июн 2024
А
Анна
26 сен 2023
Мы отмечали с подругами девичник. Ребята предложили нам комфртные условия по маршруту, катер чистый, капитан душка, с погодой повезло (как и всем в этом сентябре), всё прошло отлично, большое спасибо!)
К
Ксения
14 сен 2023
Т
Татьяна
21 авг 2023
Спасибо, все было круто. Вы молодцы
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