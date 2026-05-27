Это путешествие — редкая возможность попасть в закрытый Центр воспроизводства исчезающих видов и увидеть животных, которых почти невозможно встретить даже в крупнейших зоопарках мира.
Вы познакомитесь с хищниками и копытными, узнаете, как сохраняют генофонд планеты, а затем отправитесь в Звенигород — к его древним храмам и уютным улочкам.
Описание экскурсии
Центр воспроизводства редких видов (Сычёво)
Вы окажетесь на огромной территории, где живут тысячи животных, занесённых в Красную книгу. Здесь вы:
- увидите снежных барсов, дальневосточных леопардов и амурских тигров
- познакомитесь с гепардами, росомахами и харзами
- понаблюдаете за редкими копытными — викуньями, такинами, киангами
- узнаете, как создают условия для размножения видов, которые почти не дают потомства в неволе
- услышите, как Центр сотрудничает с международными природоохранными организациями
Звенигород — история и пейзажи
Затем вас встретит город со звучным названием и богатой историей. Во время обзорной прогулки вы:
- узнаете, почему Звенигород называют «русским Барбизоном»
услышите о жизни Антона Чехова и Любови Орловой
- пройдёте по уютным улицам с видами на холмы и реку
- посетите древний архитектурный ансамбль и зайдёте в Успенский собор с фресками Андрея Рублёва
Свободное время
У вас будет возможность провести полтора часа так, как хочется:
- заглянуть в культурный центр имени Любови Орловой
- прогуляться по музейному кварталу с кафе и лавками
- подняться на холмы ради красивых видов
- отправиться в Саввино-Сторожевский монастырь, где в уютной пекарне готовят хлеб на закваске, пряники и домашние десерты
Примерный тайминг
8:45 — выезд из Москвы
10:30–11:30 — Центр воспроизводства редких видов (Сычёво)
11:30–12:30 — переезд в Звенигород
12:30–13:30 — обед (по желанию)
13:30–15:00 — обзорная прогулка по Звенигороду
15:00–15:30 — Успенский собор
15:30–17:00 — свободное время
17:00 — выезд в Москву
19:00 — возвращение в Москву (время ориентировочное, зависит от трафика)
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Для вашего удобства предусмотрены устройства «радиогид»
- Дополнительно оплачивается обед — 900 ₽ (по желанию, заказ при бронировании поездки)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5850 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
