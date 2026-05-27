Это путешествие — редкая возможность попасть в закрытый Центр воспроизводства исчезающих видов и увидеть животных, которых почти невозможно встретить даже в крупнейших зоопарках мира. Вы познакомитесь с хищниками и копытными, узнаете, как сохраняют генофонд планеты, а затем отправитесь в Звенигород — к его древним храмам и уютным улочкам.

Описание экскурсии

Центр воспроизводства редких видов (Сычёво)

Вы окажетесь на огромной территории, где живут тысячи животных, занесённых в Красную книгу. Здесь вы:

увидите снежных барсов, дальневосточных леопардов и амурских тигров

познакомитесь с гепардами, росомахами и харзами

понаблюдаете за редкими копытными — викуньями, такинами, киангами

узнаете, как создают условия для размножения видов, которые почти не дают потомства в неволе

услышите, как Центр сотрудничает с международными природоохранными организациями

Звенигород — история и пейзажи

Затем вас встретит город со звучным названием и богатой историей. Во время обзорной прогулки вы:

узнаете, почему Звенигород называют «русским Барбизоном»

пройдёте по уютным улицам с видами на холмы и реку

посетите древний архитектурный ансамбль и зайдёте в Успенский собор с фресками Андрея Рублёва

Свободное время

У вас будет возможность провести полтора часа так, как хочется:

заглянуть в культурный центр имени Любови Орловой

прогуляться по музейному кварталу с кафе и лавками

подняться на холмы ради красивых видов

отправиться в Саввино-Сторожевский монастырь, где в уютной пекарне готовят хлеб на закваске, пряники и домашние десерты

Примерный тайминг

8:45 — выезд из Москвы

10:30–11:30 — Центр воспроизводства редких видов (Сычёво)

11:30–12:30 — переезд в Звенигород

12:30–13:30 — обед (по желанию)

13:30–15:00 — обзорная прогулка по Звенигороду

15:00–15:30 — Успенский собор

15:30–17:00 — свободное время

17:00 — выезд в Москву

19:00 — возвращение в Москву (время ориентировочное, зависит от трафика)

Организационные детали