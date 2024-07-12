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по ходу экс курсии. Спасибо за гибкость, стремление учесть наши пожелания. Рассказы об объектах были интересными. Организатор отлично ориентируется на местности, находит оптимальный маршрут- это очень хорошо. Он так же не теряется в нештатной ситуации: одна моя подруга забыла телефон у кассы. В результате грамотных действий, телефон нашелся. Понравилась экскурсия в монастырь, храмы и церкви. Остались еще места в городе Звенигород, куда хотелось бы попасть в следующий раз. Спасибо Дмитрию. Возможно еще как-нибудь обратимся к нему.