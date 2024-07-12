Экскурсии в Звенигород из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Звенигород» в Москве, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
На машине
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
На автобусе
5 отзывов
9 часов
Групповая
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
Прикоснуться к истории и духовности, посмотреть святыни Израиля, не уезжая далеко от столицы
Начало: У станции метро «Строгино»
7 сен в 09:15
22 сен в 09:15
3 200 за человека
По Москве-реке на байдарке
На байдарках
3 часа
Водная прогулка
По Москве-реке на байдарке
Попробовать себя в гребле, полюбоваться красотами Звенигорода и подмосковной природой
Начало: У города Звенигород
16 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 10 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 июля 2024
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Дмитрий — отличный гид. Во время поездки мы узнали много исторических фактов про посещённые места, а также пообщались о литературе.
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    Кроме того, он показал нам много площадок с отличными видами на природу и Звенигород, подсказал место для перекуса и сделал несколько дополнительных остановок по нашему запросу. Экскурсия очень понравилась.

  • А
    Александра
    2 июля 2024
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Экскурсионная поездка нашему небольшому коллективу понравилась. Дмитрий, как организатор, предлагал разные варианты, оставляя за нами право выбора. Иногда планы менялись
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    по ходу экс курсии. Спасибо за гибкость, стремление учесть наши пожелания. Рассказы об объектах были интересными. Организатор отлично ориентируется на местности, находит оптимальный маршрут- это очень хорошо. Он так же не теряется в нештатной ситуации: одна моя подруга забыла телефон у кассы. В результате грамотных действий, телефон нашелся. Понравилась экскурсия в монастырь, храмы и церкви. Остались еще места в городе Звенигород, куда хотелось бы попасть в следующий раз. Спасибо Дмитрию. Возможно еще как-нибудь обратимся к нему.

  • Е
    Евгения
    16 июня 2024
    Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
    Экскурсия очень понравилась. Программа интересная, мероприятие отлично организовано,экскурсовод отличный.
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
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    окрестности, узнали много нового о семье Пушкина и его детстве (ещё и повезло: в Захарово на празднование дня рождения поэта попали), про дуб (неожиданно и вдохновляюще), посетили жемчужину Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь. За это спасибо Дмитрию!

  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
    Мы с женой открыли для себя новые города, из которых Новый Иерусалим - просто чудо.
  • л
    людмила
    26 мая 2024
    Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
    Мне все очень понравилось. Сопровождающий гид много и интересно рассказывала по маршруту. Всё очень чётко организовано. Свободного времени было более
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    чем достаточно, всё можно было и посмотреть дополнительно и свечки в храмах поставить, и перекусить. Спасибо за организацию всем и прежде всего гиду Гузель.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Звенигород»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Зарядье
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Христа Спасителя
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Звенигород" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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