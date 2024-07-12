9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Групповая
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
Прикоснуться к истории и духовности, посмотреть святыни Израиля, не уезжая далеко от столицы
Начало: У станции метро «Строгино»
7 сен в 09:15
22 сен в 09:15
3 200₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
По Москве-реке на байдарке
Попробовать себя в гребле, полюбоваться красотами Звенигорода и подмосковной природой
Начало: У города Звенигород
16 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 10 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 июля 2024Дмитрий — отличный гид. Во время поездки мы узнали много исторических фактов про посещённые места, а также пообщались о литературе.
- ААлександра2 июля 2024Экскурсионная поездка нашему небольшому коллективу понравилась. Дмитрий, как организатор, предлагал разные варианты, оставляя за нами право выбора. Иногда планы менялись
- ЕЕвгения16 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Программа интересная, мероприятие отлично организовано,экскурсовод отличный.
- ИИван2 июня 2024Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
- ИИгорь2 июня 2024Мы с женой открыли для себя новые города, из которых Новый Иерусалим - просто чудо.
- ллюдмила26 мая 2024Мне все очень понравилось. Сопровождающий гид много и интересно рассказывала по маршруту. Всё очень чётко организовано. Свободного времени было более
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Звенигород»
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