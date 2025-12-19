Автопешеходная экскурсия в Звенигород с посещением древних монастырей, чеховских мест и дома-музея Пришвина.
Вы увидите храмы XIV-XV веков, места связанные с Чеховым и Левитаном, и насладитесь природой Подмосковья.
Описание экскурсии
Звенигород:
- древние монастыри и чеховские места.
- Увлекательное автопешеходное путешествие в один из старейших и красивейших городов Подмосковья. Мы посетим древние храмы и монастыри, увидим места, связанные с пребыванием Антона Чехова и Исаака Левитана, а завершим наше путешествие в доме-музее Михаила Пришвина в деревне Дунино.
- Древние святыни Звенигорода.
- Мы увидим собор Успения Пресвятой Богородицы на Городке, построенный в 1390-х годах на месте древнего городища и расписанный Андреем Рублёвым. Посетим Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в 1398 году учеником Сергия Радонежского, и собор Рождества Пресвятой Богородицы 1405 года с чудотворной иконой Саввы Звенигородского.
- Чеховские места и дом Пришвина.
- Предупредите заранее, если среди вас будут дети до 7 лет (предоставляется детское кресло).
- Рекомендуем одеться по погоде и даже немного теплее.
- Во время экскурсии предусмотрены санитарные остановки.
- Рекомендуем отобедать в монастырской столовой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древнее городище Звенигорода XII века - Городок
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Городке
- Саввино-Сторожевский монастырь
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы
- Вознесенский собор
- Чеховские места в Звенигороде
- Дом-музей М.М. Пришвина в деревне Дунино
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер с вашего места в пределах МКАД
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
