Мои заказы

Из Москвы в Звенигород: индивидуальная обзорная экскурсия

Из Москвы в Звенигород
Автопешеходная экскурсия в Звенигород с посещением древних монастырей, чеховских мест и дома-музея Пришвина.

Вы увидите храмы XIV-XV веков, места связанные с Чеховым и Левитаном, и насладитесь природой Подмосковья.
Из Москвы в Звенигород: индивидуальная обзорная экскурсия
Из Москвы в Звенигород: индивидуальная обзорная экскурсия
Из Москвы в Звенигород: индивидуальная обзорная экскурсия

Описание экскурсии

Звенигород:

  • древние монастыри и чеховские места.
  • Увлекательное автопешеходное путешествие в один из старейших и красивейших городов Подмосковья. Мы посетим древние храмы и монастыри, увидим места, связанные с пребыванием Антона Чехова и Исаака Левитана, а завершим наше путешествие в доме-музее Михаила Пришвина в деревне Дунино.
  • Древние святыни Звенигорода.
  • Мы увидим собор Успения Пресвятой Богородицы на Городке, построенный в 1390-х годах на месте древнего городища и расписанный Андреем Рублёвым. Посетим Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в 1398 году учеником Сергия Радонежского, и собор Рождества Пресвятой Богородицы 1405 года с чудотворной иконой Саввы Звенигородского.
  • Чеховские места и дом Пришвина.
Мы посетим места, связанные с пребыванием в Звенигороде начинающего врача земской больницы Антона Чехова и художника Исаака Левитана. Завершим наше путешествие в доме-музее М. М. Пришвина в деревне Дунино, где писатель провёл восемь летних сезонов с 1946 по 1953 год. Важная информация:
  • Предупредите заранее, если среди вас будут дети до 7 лет (предоставляется детское кресло).
  • Рекомендуем одеться по погоде и даже немного теплее.
  • Во время экскурсии предусмотрены санитарные остановки.
  • Рекомендуем отобедать в монастырской столовой.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древнее городище Звенигорода XII века - Городок
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Городке
  • Саввино-Сторожевский монастырь
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Вознесенский собор
  • Чеховские места в Звенигороде
  • Дом-музей М.М. Пришвина в деревне Дунино
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер с вашего места в пределах МКАД
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Предупредите заранее, если среди вас будут дети до 7 лет (предоставляется детское кресло)
  • Рекомендуем одеться по погоде и даже немного теплее
  • Во время экскурсии предусмотрены санитарные остановки
  • Рекомендуем отобедать в монастырской столовой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
774 отзыва
Групповая
В тренде
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
1700 ₽ за человека
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
На машине
3.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Москвой или открытия новых граней столицы. Подходит для всей семьи и гостей города, днём или ночью
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Москва за 3 часа: обзорная на автобусе с прогулками
На автобусе
3 часа
-
15%
10375 отзывов
Групповая
Москва за 3 часа: обзорная на автобусе с прогулками
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
1190 ₽1400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве