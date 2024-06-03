Экскурсии по Чеховским местам Москвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Места Чехова» в Москве, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва пикантная: злачная история города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
«Квартал красных фонарей» Москвы
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
92 отзыва
«Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы
Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают
Начало: В районе станции метро «Сухаревская»
Расписание: в субботу в 12:30
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900 за человека
Москва и Чехов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670 за всё до 10 чел.
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом
Начало: старый цирк
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
Исследовать лабиринты переулков между Тверской и Малой Дмитровкой, беседуя об искусстве и литературе
Начало: Возле станции метро "Пушкинская"/"Тверская"
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
47004 230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Москва пикантная: злачная история города
    Благодарю за грамотную речь, широкий кругозор, интересный рассказ и терпение! Обсуждаем услышанное уже второй день.
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
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    Александровича Гаспарова. А всё потому, что он умеет передавать не сухие факты, а малоизвестные истории из жизни классиков. Мы шли на экскурсию "Москва писателей", а попали на дружескую прогулку с историей от основания столицы до наших дней. Благодаря эрудированности и многочисленным образованиям экскурсовода вы прочувствуете культурологический контекст насыщенной литературной жизни в Москве, воссозданный из разных источников и приправленный историческими фотографиями, филологическими байками с реминисценциями из кино и мировой литературы. Даже если вы изучали столицу, вам будет чему удивиться.

    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другиеДарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Сегодня у нас была замечательная прогулка. Артем смог заинтересовать учеников 10 класса своим увлекательным рассказом,все остались очень довольны. Он рассказывал
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    простым и понятным для детей языком, была подобрана очень интересная информация, которая пригодится для сдачи ЕГЭ в будущем, а также мы узнали много нового и интересного из жизни великих писателей.

  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    «Квартал красных фонарей» Москвы
    Отличная экскурсия! Прекрасный гид, что важно - с юмором, за интересными рассказами и фактами время пролетело незаметно, спасибо!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    «Квартал красных фонарей» Москвы
    Превосходно!!! 11.05.24. была на этой экскурсии, был очень холодный ветер, несколько раз думала уйти из-за того, что очень сильно замерзла. НО т. к. было ОЧЕНЬ интересно я прослушала эту экскурсию до конца и не пожалела! Очень советую!!!
  • A
    Anna
    18 мая 2024
    «Квартал красных фонарей» Москвы
    Потрясающая экскурсия, пикантно и весело)) всем советую)
    Потрясающая экскурсия, пикантно и весело)) всем советую)
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Москва пикантная: злачная история города
    Великолепная экскурсия и очень интересный рассказ о пикантных тонкостях жизни прошлых веков. Искренне рекомендую!!!!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
    С Андреем на экскурсии уже второй раз. Ходили год назад на "Историческую прогулку по Москве…" Нравится подача материала. Исторические факты переплетаются с воспоминаниями Андрея, жизнь которого связана с центром Москвы. С таким рассказчиком не скучаешь, время пролетает незаметно.
  • Д
    Денис
    28 апреля 2024
    Москва пикантная: злачная история города
    Все было прекрасно. Благодарим и рекомендуем
  • А
    Алёна
    30 марта 2024
    История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
    Андрей, спасибо за интересную прогулку! С удовольствием бы прошлись и по другим улицам с вами) Ps Люди, одевайтесь теплее!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Места Чехова»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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