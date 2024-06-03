1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Групповая
1.5 часа
«Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы
Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают
Начало: В районе станции метро «Сухаревская»
Расписание: в субботу в 12:30
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом
Начало: старый цирк
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
Исследовать лабиринты переулков между Тверской и Малой Дмитровкой, беседуя об искусстве и литературе
Начало: Возле станции метро "Пушкинская"/"Тверская"
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
47004 230₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарю за грамотную речь, широкий кругозор, интересный рассказ и терпение! Обсуждаем услышанное уже второй день.
- ММария1 июня 2024Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
- ММария28 мая 2024Сегодня у нас была замечательная прогулка. Артем смог заинтересовать учеников 10 класса своим увлекательным рассказом,все остались очень довольны. Он рассказывал
- ННаталия25 мая 2024Отличная экскурсия! Прекрасный гид, что важно - с юмором, за интересными рассказами и фактами время пролетело незаметно, спасибо!
- ЕЕлена23 мая 2024Превосходно!!! 11.05.24. была на этой экскурсии, был очень холодный ветер, несколько раз думала уйти из-за того, что очень сильно замерзла. НО т. к. было ОЧЕНЬ интересно я прослушала эту экскурсию до конца и не пожалела! Очень советую!!!
- AAnna18 мая 2024Потрясающая экскурсия, пикантно и весело)) всем советую)
- ММарина13 мая 2024Великолепная экскурсия и очень интересный рассказ о пикантных тонкостях жизни прошлых веков. Искренне рекомендую!!!!
- ИИрина6 мая 2024С Андреем на экскурсии уже второй раз. Ходили год назад на "Историческую прогулку по Москве…" Нравится подача материала. Исторические факты переплетаются с воспоминаниями Андрея, жизнь которого связана с центром Москвы. С таким рассказчиком не скучаешь, время пролетает незаметно.
- ДДенис28 апреля 2024Все было прекрасно. Благодарим и рекомендуем
- ААлёна30 марта 2024Андрей, спасибо за интересную прогулку! С удовольствием бы прошлись и по другим улицам с вами) Ps Люди, одевайтесь теплее!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Места Чехова»
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