Карельские традиции и секрет стеклодува

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная, с развлекательной программой, мастер-классом по приготовлению калиток и посещением музея стеклодува. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Карельские традиции и секрет стеклодува

Что вас ожидает:

  • Карельское старинное село Толмачи
  • Музей художественного стекла
  • Село Медное
  • Шоу стеклодува
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем Вас провести день в настоящем карельском старинном селе Толмачи. Вместе с экскурсоводом Вы погрузитесь в быт, кухню, традиции и обряды тверских карел. Вас ждет вкусный обед из печи и дегустация местной наливки.

Во второй части экскурсии Вы отправитесь в село Медное, чтобы побывать в музее художественного стекла и увидеть яркое шоу стеклодувов.

Программа

07:45 - Сбор группы и встреча с гидом.

08:00 - Отправление автобуса. Путевая информация.

Село Толмачи:

  • Экскурсия по карельскому подворью Власовых и музею живой старины.
  • Мастер-класс по приготовлению калиток.
  • Интерактивная программа с песнями, танцами и народными карельскими играми.
  • Традиционный карельский обед из печи: карельские щи «нуатти рокка», картошечка из чугунка, котлетка из лосятины, домашние соленья, традиционные пирожки «калитка», морс.

Село Медное:

  • Экскурсия по музею художественного стекла.
  • Шоу стеклодува.

22:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Входные билеты в музеи
  • Обед
  • Кулинарный мастер-класс
Когда и сколько длится?
Когда: Дни проведения экскурсии смотрите в форме бронирования. в 08:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1.6 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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