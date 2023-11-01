Приглашаем Вас провести день в настоящем карельском старинном селе Толмачи. Вместе с экскурсоводом Вы погрузитесь в быт, кухню, традиции и обряды тверских карел. Вас ждет вкусный обед из печи и дегустация местной наливки.

Во второй части экскурсии Вы отправитесь в село Медное, чтобы побывать в музее художественного стекла и увидеть яркое шоу стеклодувов.

