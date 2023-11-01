Смешанная: автобусная и пешеходная, с развлекательной программой, мастер-классом по приготовлению калиток и посещением музея стеклодува. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Что вас ожидает:
- Карельское старинное село Толмачи
- Музей художественного стекла
- Село Медное
- Шоу стеклодува
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии
Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем Вас провести день в настоящем карельском старинном селе Толмачи. Вместе с экскурсоводом Вы погрузитесь в быт, кухню, традиции и обряды тверских карел. Вас ждет вкусный обед из печи и дегустация местной наливки.
Во второй части экскурсии Вы отправитесь в село Медное, чтобы побывать в музее художественного стекла и увидеть яркое шоу стеклодувов.
Программа
07:45 - Сбор группы и встреча с гидом.
08:00 - Отправление автобуса. Путевая информация.
Село Толмачи:
- Экскурсия по карельскому подворью Власовых и музею живой старины.
- Мастер-класс по приготовлению калиток.
- Интерактивная программа с песнями, танцами и народными карельскими играми.
- Традиционный карельский обед из печи: карельские щи «нуатти рокка», картошечка из чугунка, котлетка из лосятины, домашние соленья, традиционные пирожки «калитка», морс.
Село Медное:
- Экскурсия по музею художественного стекла.
- Шоу стеклодува.
22:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Входные билеты в музеи
- Обед
- Кулинарный мастер-класс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Дни проведения экскурсии смотрите в форме бронирования. в 08:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1.6 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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