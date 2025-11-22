2 отзыва оставили туристы

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НеобыЧайная прогулка по Москве

Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Вас ждет погружение в удивительный мир чайной культуры Москвы.

В ходе прогулки вы посетите древний монастырь, где попробуете исконно русский чай, познакомитесь с историей чайных королей столицы и их особняками. Вас
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ожидает уютная беседа за самоваром с традиционными угощениями и мастер-класс по чаепитию.

Исследуйте мир чайных экспериментов в аутентичном клубе, где вас удивят необычными чайно-десертными сочетаниями.

Откройте для себя гастрономические аттракционы города, продегустируйте уникальные авторские купажи и насладитесь чайными коктейлями в секретном баре.

Впечатления от экскурсии останутся с вами надолго, а знания и умения - станут приятным бонусом к приобретенным впечатлениям

4.8
100 отзывов

7 причин купить этот мастер-класс

  • 🍵 Уникальные дегустации чая
  • 🏛 Исторические монастыри
  • 🏰 Посещение особняков чаеторговцев
  • 🫖 Чайные традиции Москвы
  • 🍰 Необычные чайные десерты
  • 🎨 Атмосфера 19 века
  • 🥂 Чайные коктейли
НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве

Что можно увидеть

  • Монастырь 14 века
  • Особняки чаеторговцев
  • Каменные палаты 17 века
  • Французский чайный дом

Описание мастер-класса

Чаепитие в монастырской трапезной

Сначала чайные тропы приведут нас в монастырь 14 века. Здесь я расскажу о чудесной встрече, с которой началась история обители. А в монастырской трапезной мы попробуем забытый, исконно русский чай, который пили наши предки не одно столетие назад.

Чайные короли столицы

Затем переместимся на старинные улицы и бульвары Москвы, чтобы пройти по следам известных чаеторговцев и меценатов, писателей и художников 19 века. Вы узнаете о чайных королях города, полюбуетесь их роскошными особняками и даже зайдете к одному из них на чай. Здесь мы выясним, как «пользительная травка» появилась в Москве, откроем секреты чайного бизнеса, а еще научимся отличать поддельный чай от настоящего.

Беседы за самоваром

В каменных палатах 17 века вы отведаете самый северный чай в мире с традиционными московскими угощениями. Мы будем «гонять чаи» внакладку да с угрызеньицем. За самоваром я расскажу, какими были первые столичные чайные, кто и кому давал на чай и научу вас пить чай по-купечески и по-дворянски.

Чайные эксперименты

В завершение в аутентичном чайном клубе вас удивят необычными чайно-десертными экспериментами, а я объясню, как правильно ходить по чайному пути. Кроме того, мы посетим один из гастрономических аттракционов города, где вам предложат оригинальный сырный чай с шоколадом и красочный цветной чай. Заглянем в секретный бар, чтобы пропустить по стаканчику чайного коктейля. Например: с кокосовым молоком и черным перцем или облепихой и свежим апельсином, и даже с водкой. И побываем во французском чайном доме, где продегустируем уникальные авторские купажи от кутюр.

Будет горячо и необыЧайно!

Организационные детали

Дегустации и чаепития оплачиваются дополнительно: стоимость зависит от выбранных сладостей и чая.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2736 туристов
Меня зовут Наталья. Больше четверти века я живу в Москве и постоянно открываю её новые грани. Исследую, разглядываю, вынюхиваю, отыскиваю изюминки. На экскурсиях я не гружу энциклопедическими знаниями (если вы
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сами меня об этом не попросите), а рассказываю городские истории: смешные и грустные, добрые и не очень, реальные и мистические — разные, как и сама Москва. А ещё я считаю: чтобы по-настоящему познакомиться с городом, мало просто видеть, надо чувствовать. Поэтому большинство моих экскурсий с гастрономическим акцентом. Через кулинарные традиции, местную кухню, вкусы и запахи вы можете узнать о Москве то, что не уловить взглядом. Гуляя со мной, вы ощутите, чем пахнет столица России, попробуете её на вкус и заразитесь безграничной любовью к ней!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
96
4
1
3
2
2
1
1
А
Большое спасибо Наталье за экскурсию. Все было сбалансировано и прогулка и отдых и количество информации. Рекомендую.
Большое спасибо Наталье за экскурсию. Все было сбалансировано и прогулка и отдых и количество информации. Рекомендую.
Большое спасибо Наталье за экскурсию. Все было сбалансировано и прогулка и отдых и количество информации. Рекомендую.
Большое спасибо Наталье за экскурсию. Все было сбалансировано и прогулка и отдых и количество информации. Рекомендую.
Большое спасибо Наталье за экскурсию. Все было сбалансировано и прогулка и отдых и количество информации. Рекомендую.
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Мария
Прекрасная экскурсия по чайным местам Москвы.
Наталья открыла много интересных, занятных мест любимого города.
Рекомендую. Обязательно пойдем на кофейную экскурсию!
Прекрасная экскурсия по чайным местам Москвы.
Прекрасная экскурсия по чайным местам Москвы.
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Е
Великолепная прогулка с Натальей. Очень доступная и увлекательная подача материала, связанная с чайной традицией. Пронеслись через эпохи, узнали множество интересных фактов и имен. Темп очень комфортный, с Натальей заходили в места, скрытые в необычных локациях. Ушли с множеством рекомендаций и мест, в которые еще точно вернемся
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Анна
Не в первый раз участвую в экскурсиях Натальи. Все отлично!
Не в первый раз участвую в экскурсиях Натальи. Все отлично!
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Светлана
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили попить чай. Так что было комфортно. Жила в Москве 15 лет, подруга тоже там
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часто бывает, но мы не были ни в одном из мест, куда нас повела Наталья. Некоторые расположены в укромных уголках, просто гуляя мимо и не заметишь. Каждое место особенное, все очень разные. Я думала, что может поскольку мы везде пили чай (как отказать себе в удовольствии, но все влезло😅 в нас), то может не успели в 3,5 часа уложить всю программу, но нет, чаепития заложены в это время, так что все успели, все места посетили. Наталья очень интересно рассказывает, порой задает вопросы, так что это не экскурсия-монолог получилась, а двустороннее общение. Буду советовать друзьям и, надеюсь, в следующих поездках получится посетить и другие экскурсии. Казалось 3,5 часа так много, но даже не заметили как это время пролетело. Было очень вкусно, интересно и весело.

Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили+2
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
Были на экскурсии 26 января. С погодой повезло, было тепло, без ветра плюс часто куда-то заходили
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Т
Покупала экскурсию маме в подарок. Нам очень всё понравилось, очень познавательно и интересно. Мама под впечатлением уже несколько дней! Спасибо Наталье за экскурсию!
Покупала экскурсию маме в подарок. Нам очень всё понравилось, очень познавательно и интересно. Мама под впечатлением
Покупала экскурсию маме в подарок. Нам очень всё понравилось, очень познавательно и интересно. Мама под впечатлением
Покупала экскурсию маме в подарок. Нам очень всё понравилось, очень познавательно и интересно. Мама под впечатлением
Покупала экскурсию маме в подарок. Нам очень всё понравилось, очень познавательно и интересно. Мама под впечатлением
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Входит в следующие категории Москвы

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