2 отзыва оставили туристы

НеобыЧайная прогулка по Москве

Открыть чайные традиции столицы и узнать о секретах «самого русского» напитка за самоваром

5
2 отзыва
Наталья
Наталья – Гид из Москвы
Эта прогулка 👣 окутана ароматом чая с вареньем и атмосферой былых времен, когда чаепитие в Москве было не просто трапезой, а ритуалом.

На прогулке 👣 мы проникнем в «чайные» уголки города, разберемся, как в столице 19 века «чаи гоняли», и раскроем секреты чайного дела.

А во время посиделок с самоваром вы научитесь пить чай по-дворянски и оцените авторские купажи напитка.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве

Что вас ожидает

Чаепитие в монастырской трапезной
Сначала чайные тропы приведут нас в монастырь 14 века. Здесь я расскажу о чудесной встрече, с которой началась история 📖 обители. А в монастырской трапезной мы попробуем забытый, исконно русский чай, который пили наши предки не одно столетие назад.

Чайные короли столицы ⭐️
Затем переместимся на старинные улицы и бульвары Москвы, чтобы пройти по следам известных чаеторговцев и меценатов, писателей и художников 19 века. Вы узнаете о чайных королях города, полюбуетесь их роскошными особняками и даже зайдете к одному из них на чай. Здесь мы выясним, как «пользительная травка» появилась в Москве, откроем секреты чайного бизнеса, а еще научимся отличать поддельный чай от настоящего.

Беседы за самоваром
В каменных палатах 17 века вы отведаете самый северный чай в мире с традиционными московскими угощениями. Мы будем «гонять чаи» внакладку да с угрызеньицем. За самоваром я расскажу, какими были первые столичные чайные, кто и кому давал на чай и научу вас пить чай по-купечески и по-дворянски.

Чайные эксперименты
В завершение в аутентичном чайном клубе вас удивят необычными чайно-десертными экспериментами, а я объясню, как правильно ходить по чайному пути. Кроме того, мы посетим один из гастрономических аттракционов 🎡 города, где вам предложат оригинальный сырный чай с шоколадом и красочный цветной чай. Заглянем в секретный бар 🍹, чтобы пропустить по стаканчику чайного коктейля. Например: с кокосовым молоком и черным перцем или облепихой и свежим апельсином, и даже с водкой. И побываем во французском чайном доме, где продегустируем уникальные авторские купажи от кутюр.

Будет горячо и необыЧайно!

Организационные детали

Дегустации и чаепития оплачиваются дополнительно: стоимость зависит от выбранных сладостей и чая.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Трубная
НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве
НеобыЧайная прогулка по Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Привет! Меня зовут Наталья. Вот уже четверть века я живу в Москве и постоянно открываю ее новые грани. Исследую, разглядываю, вынюхиваю, отыскиваю «изюминки». На экскурсиях я не гружу энциклопедическими знаниями (если вы сами меня об этом не попросите), а рассказываю городские истории: смешные и грустные, добрые и не очень, реальные и мистические — разные, как и сама Москва. А еще, я считаю, чтобы по настоящему познакомиться с городом, мало просто видеть, надо чувствовать. Поэтому большинство моих экскурсий с гастрономическим акцентом. Через кулинарные традиции, местную кухню, вкусы и запахи вы можете узнать о Москве, то, что не уловить взглядом. Гуляя со мной, вы ощутите, чем пахнет столица России, попробуете ее на вкус и заразитесь безграничной любовью к ней!
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2 отзыва оставили туристы

29 мар 2021
Спасибо гиду! Погуляли, углубились в историю и попробовали много разного чая и чайное мороженое! 👍🏻
14 мар 2021
Очень душевно погуляли с Натальей, несмотря на холодный и ветреный день. Согревались чаями и ее рассказами. Очень нестандартная экскурсия. Если вы устали от исторических и архитектурных справок, а хотите просто погулять по Москве с умным и интересным собеседником, то вам однозначно нужно на эту экскурсию. Наталья покажет вам укромные уголки совсем другой Москвы, лично для меня ранее неведомой, совсем не глянцевой но очень интересной. Рекомендую. Вы не пожалеете.

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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