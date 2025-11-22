2 отзыва оставили туристы

Вас ждет погружение в удивительный мир чайной культуры Москвы.В ходе прогулки вы посетите древний монастырь, где попробуете исконно русский чай, познакомитесь с историей чайных королей столицы и их особняками. Вас

ожидает уютная беседа за самоваром с традиционными угощениями и мастер-класс по чаепитию. Исследуйте мир чайных экспериментов в аутентичном клубе, где вас удивят необычными чайно-десертными сочетаниями. Откройте для себя гастрономические аттракционы города, продегустируйте уникальные авторские купажи и насладитесь чайными коктейлями в секретном баре. Впечатления от экскурсии останутся с вами надолго, а знания и умения - станут приятным бонусом к приобретенным впечатлениям

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Чаепитие в монастырской трапезной

Сначала чайные тропы приведут нас в монастырь 14 века. Здесь я расскажу о чудесной встрече, с которой началась история обители. А в монастырской трапезной мы попробуем забытый, исконно русский чай, который пили наши предки не одно столетие назад.

Чайные короли столицы

Затем переместимся на старинные улицы и бульвары Москвы, чтобы пройти по следам известных чаеторговцев и меценатов, писателей и художников 19 века. Вы узнаете о чайных королях города, полюбуетесь их роскошными особняками и даже зайдете к одному из них на чай. Здесь мы выясним, как «пользительная травка» появилась в Москве, откроем секреты чайного бизнеса, а еще научимся отличать поддельный чай от настоящего.

Беседы за самоваром

В каменных палатах 17 века вы отведаете самый северный чай в мире с традиционными московскими угощениями. Мы будем «гонять чаи» внакладку да с угрызеньицем. За самоваром я расскажу, какими были первые столичные чайные, кто и кому давал на чай и научу вас пить чай по-купечески и по-дворянски.

Чайные эксперименты

В завершение в аутентичном чайном клубе вас удивят необычными чайно-десертными экспериментами, а я объясню, как правильно ходить по чайному пути. Кроме того, мы посетим один из гастрономических аттракционов города, где вам предложат оригинальный сырный чай с шоколадом и красочный цветной чай. Заглянем в секретный бар, чтобы пропустить по стаканчику чайного коктейля. Например: с кокосовым молоком и черным перцем или облепихой и свежим апельсином, и даже с водкой. И побываем во французском чайном доме, где продегустируем уникальные авторские купажи от кутюр.

Будет горячо и необыЧайно!

Организационные детали

Дегустации и чаепития оплачиваются дополнительно: стоимость зависит от выбранных сладостей и чая.