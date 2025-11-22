2 отзыва оставили туристы

В ходе прогулки вы посетите древний монастырь, где попробуете исконно русский чай, познакомитесь с историей чайных королей столицы и их особняками. Вас
7 причин купить этот мастер-класс
- 🍵 Уникальные дегустации чая
- 🏛 Исторические монастыри
- 🏰 Посещение особняков чаеторговцев
- 🫖 Чайные традиции Москвы
- 🍰 Необычные чайные десерты
- 🎨 Атмосфера 19 века
- 🥂 Чайные коктейли
Что можно увидеть
- Монастырь 14 века
- Особняки чаеторговцев
- Каменные палаты 17 века
- Французский чайный дом
Описание мастер-класса
Чаепитие в монастырской трапезной
Сначала чайные тропы приведут нас в монастырь 14 века. Здесь я расскажу о чудесной встрече, с которой началась история обители. А в монастырской трапезной мы попробуем забытый, исконно русский чай, который пили наши предки не одно столетие назад.
Чайные короли столицы
Затем переместимся на старинные улицы и бульвары Москвы, чтобы пройти по следам известных чаеторговцев и меценатов, писателей и художников 19 века. Вы узнаете о чайных королях города, полюбуетесь их роскошными особняками и даже зайдете к одному из них на чай. Здесь мы выясним, как «пользительная травка» появилась в Москве, откроем секреты чайного бизнеса, а еще научимся отличать поддельный чай от настоящего.
Беседы за самоваром
В каменных палатах 17 века вы отведаете самый северный чай в мире с традиционными московскими угощениями. Мы будем «гонять чаи» внакладку да с угрызеньицем. За самоваром я расскажу, какими были первые столичные чайные, кто и кому давал на чай и научу вас пить чай по-купечески и по-дворянски.
Чайные эксперименты
В завершение в аутентичном чайном клубе вас удивят необычными чайно-десертными экспериментами, а я объясню, как правильно ходить по чайному пути. Кроме того, мы посетим один из гастрономических аттракционов города, где вам предложат оригинальный сырный чай с шоколадом и красочный цветной чай. Заглянем в секретный бар, чтобы пропустить по стаканчику чайного коктейля. Например: с кокосовым молоком и черным перцем или облепихой и свежим апельсином, и даже с водкой. И побываем во французском чайном доме, где продегустируем уникальные авторские купажи от кутюр.
Будет горячо и необыЧайно!
Организационные детали
Дегустации и чаепития оплачиваются дополнительно: стоимость зависит от выбранных сладостей и чая.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Наталья открыла много интересных, занятных мест любимого города.
Рекомендую. Обязательно пойдем на кофейную экскурсию!