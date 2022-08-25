«Коломенское междуречье» Коломна - Старо-Голутвин монастырь

Экскурсия в Коломну на автобусе: посетите монастыри и церкви в старинном городе

4.5
6 отзывов
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Всего в 115 километрах от Москвы находится старинный город Коломна. Туда мы и отправимся на один день. Как только вы попадаете в Коломну вы словно перемещаетесь на несколько веков назад. Здесь сохранился кремль, купеческая атмосфера и множество преданий.

С нами вы прогуляетесь по Коломенскому кремлю, узнаете историю двух монастырей и посетите село Щурово.
«Коломенское междуречье» Коломна - Старо-Голутвин монастырь
«Коломенское междуречье» Коломна - Старо-Голутвин монастырь
«Коломенское междуречье» Коломна - Старо-Голутвин монастырь
«Коломенское междуречье» Коломна - Старо-Голутвин монастырь
«Коломенское междуречье» Коломна - Старо-Голутвин монастырь
Ближайшие даты:
8
мая
18
июн
21
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авг
27
авг
24
сен

Что вас ожидает:

  • Старо-Голутвин и Бобренев монастыри
  • Коломенский кремль
  • Москва-река и Ока
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Описание

О Коломне

Недалеко от Москвы, на самой границе Мещёрского края, в окружении трёх рек лежит дивная, старинная и неспешная Коломна, которая «… город величиной с наш Эмессу, но стены его, выстроенные из больших камней и крепкого, чудесного красного кирпича, страшной высоты. Его башни походят на башни Антиохиии, или даже лучше и красивее их по постройке, удивительно крепки и непоколебимы…». Так описывал Коломну в XVII веке один сирийский путешественник. Город куполов, город резных ворот, город легенд и преданий.

О местах, которые вы увидите

Старо-Голутвин и Бобренев монастыри

Два монастыря – один основан Дмитрием Донским, другой – его родственником, другом и соратником. Оба монастыря построены в честь победы на Куликовом поле, а места для их постройки выбирал Сергий Радонежский. И места он выбрал знатные!

Коломенский кремль

Знаете, почему самую высокую башню Коломенского кремля называют «Маринкиной»? По одной из версий, здесь томилась и умерла Марина Мнишек, польская красавица и авантюристка. По другой версии, она обратилась в сороку и выпорхнула из самого узкого окошка башни. Есть и третья версия, что никакой Мнишек здесь не было. Но название прижилось.

Село Щурово

Сейчас уже часть Коломны, село с очень необычным храмом, на территории которого и небольшой зоосад, и парк, и пруд, где живут лебеди. Недалеко от церкви – единственный сохранившийся в Московской области пограничный знак, разделяющий две губернии. Экскурсовод поведает вам весьма занимательную историю Щурова.

Организационные детали:

  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
  • Теплоходная экскурсия по Москва-реке и Оке (1 час)
Что не входит
  • Обед в кафе (500 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Кузьминки, Москва
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
3
2
1
А
25 авг 2022
А
22 авг 2022
E
7 июня 2022
Познавательно! Замечательный, гид Ирина Андреевна! Очень хорошая организация! Комфортный автобус, профессиональный водитель, Александр! Здорово! Развития Вам! Спасибо огромное 🙏
И
6 июня 2022
Б
26 июля 2021
И
10 июля 2021

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