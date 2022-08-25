О Коломне

Недалеко от Москвы, на самой границе Мещёрского края, в окружении трёх рек лежит дивная, старинная и неспешная Коломна, которая «… город величиной с наш Эмессу, но стены его, выстроенные из больших камней и крепкого, чудесного красного кирпича, страшной высоты. Его башни походят на башни Антиохиии, или даже лучше и красивее их по постройке, удивительно крепки и непоколебимы…». Так описывал Коломну в XVII веке один сирийский путешественник. Город куполов, город резных ворот, город легенд и преданий.

О местах, которые вы увидите

Старо-Голутвин и Бобренев монастыри

Два монастыря – один основан Дмитрием Донским, другой – его родственником, другом и соратником. Оба монастыря построены в честь победы на Куликовом поле, а места для их постройки выбирал Сергий Радонежский. И места он выбрал знатные!

Коломенский кремль

Знаете, почему самую высокую башню Коломенского кремля называют «Маринкиной»? По одной из версий, здесь томилась и умерла Марина Мнишек, польская красавица и авантюристка. По другой версии, она обратилась в сороку и выпорхнула из самого узкого окошка башни. Есть и третья версия, что никакой Мнишек здесь не было. Но название прижилось.

Село Щурово

Сейчас уже часть Коломны, село с очень необычным храмом, на территории которого и небольшой зоосад, и парк, и пруд, где живут лебеди. Недалеко от церкви – единственный сохранившийся в Московской области пограничный знак, разделяющий две губернии. Экскурсовод поведает вам весьма занимательную историю Щурова.

Организационные детали: