Экскурсия в Коломну на автобусе: посетите монастыри и церкви в старинном городе
Всего в 115 километрах от Москвы находится старинный город Коломна. Туда мы и отправимся на один день. Как только вы попадаете в Коломну вы словно перемещаетесь на несколько веков назад. Здесь сохранился кремль, купеческая атмосфера и множество преданий.
С нами вы прогуляетесь по Коломенскому кремлю, узнаете историю двух монастырей и посетите село Щурово.
С нами вы прогуляетесь по Коломенскому кремлю, узнаете историю двух монастырей и посетите село Щурово.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старо-Голутвин и Бобренев монастыри
- Коломенский кремль
- Москва-река и Ока
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О Коломне
Недалеко от Москвы, на самой границе Мещёрского края, в окружении трёх рек лежит дивная, старинная и неспешная Коломна, которая «… город величиной с наш Эмессу, но стены его, выстроенные из больших камней и крепкого, чудесного красного кирпича, страшной высоты. Его башни походят на башни Антиохиии, или даже лучше и красивее их по постройке, удивительно крепки и непоколебимы…». Так описывал Коломну в XVII веке один сирийский путешественник. Город куполов, город резных ворот, город легенд и преданий.
О местах, которые вы увидите
Старо-Голутвин и Бобренев монастыри
Два монастыря – один основан Дмитрием Донским, другой – его родственником, другом и соратником. Оба монастыря построены в честь победы на Куликовом поле, а места для их постройки выбирал Сергий Радонежский. И места он выбрал знатные!
Коломенский кремль
Знаете, почему самую высокую башню Коломенского кремля называют «Маринкиной»? По одной из версий, здесь томилась и умерла Марина Мнишек, польская красавица и авантюристка. По другой версии, она обратилась в сороку и выпорхнула из самого узкого окошка башни. Есть и третья версия, что никакой Мнишек здесь не было. Но название прижилось.
Село Щурово
Сейчас уже часть Коломны, село с очень необычным храмом, на территории которого и небольшой зоосад, и парк, и пруд, где живут лебеди. Недалеко от церкви – единственный сохранившийся в Московской области пограничный знак, разделяющий две губернии. Экскурсовод поведает вам весьма занимательную историю Щурова.
Организационные детали:
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Теплоходная экскурсия по Москва-реке и Оке (1 час)
- Что не входит
- Обед в кафе (500 руб. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро Кузьминки, МоскваЗавершение: У ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла Алехина
25 авг 2022
А
Анатолий
22 авг 2022
E
Elna.oms
7 июня 2022
Познавательно! Замечательный, гид Ирина Андреевна! Очень хорошая организация! Комфортный автобус, профессиональный водитель, Александр! Здорово! Развития Вам! Спасибо огромное 🙏
И
Ирина Николаевна Плеханова
6 июня 2022
Б
Бородина Марина
26 июля 2021
И
Ирина СПИРИДОНОВА
10 июля 2021
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