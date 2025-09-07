После первого посещения сюда ещё не раз захочется вернуться.
И неудивительно: вы увидите уникальные памятники архитектуры (один из которых включён в список ЮНЕСКО). Погуляете по уютным скверам, аллеям и набережной, полюбуетесь видом на Москву-реку. Всё это — а ещё погружение в историю — сделают прогулку незабываемой.
Описание экскурсии
Изучаем царскую резиденцию
На прогулке вы увидите церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО), домик Петра I и церковь усекновения головы Иоанны Предтечи. По желанию заглянете во дворец царя Алексея Михайловича. В церкви Казанской Божией Матери посмотрите на чудотворную икону «Державная» и откроете удивительную историю её обретения.
Вы узнаете:
- об опричнине и медном бунте
- о Государевом Дворе
- о возведении дворца, который в 17 веке считался восьмым чудом света
- о традициях соколиной охоты, укладе жизни царской семьи и образовании детей и о многом другом
А ещё…
Здесь расположен Голосов Овраг, где (согласно задокументированным свидетельствам!) открывается загадочный временной портал. Разберёмся, когда и почему в этом месте исчезали целые отряды татаро-монгольских всадников и жители деревни Дьяково. Восстановим картину битвы Георгия Победоносца со страшным змием, найдём целебные родники. Присядем на тысячелетние чудо-камни «Девичий» и «Гусь-камень» — и загадаем каждый своё сокровенное желание.
Организационные детали
- Женщинам необходимо взять с собой платки для посещения церкви
- После экскурсии вы можете самостоятельно посетить дворец царя Алексея Михайловича. Стоимость билетов: 600 ₽/взрослый, 300 ₽/льготный, дети до 6 лет бесплатно
- В парке можно провести целый день: к вашим услугам кафе и рестораны, бассейн и каток
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Коломенское»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 8405 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 7 сен 2025
Очень-очень слабо, не интересно. Постоянно предлагала свободное время, намекала , что нас не держат и если мы не хотим слушать , можем сами погулять.
Е
Лилия прекрасный экскурсовод! Рассказывает с душой, интересно и дает больше, чем ожидаемо!
А
К сожалению, экскурсия не была структурирована, не было связанной истории места, а гид путалась, куда идти. Вместо исторической справки и рассказа о деталях музея-заповедника было много личных комментариев экскурсовода со словами «хотите верьте, хотите - нет». Экскурсовод «прыгал» с мысли на мысль, рассказывая, в том числе, не связанные с этим местом факты.
