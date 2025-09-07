После первого посещения сюда ещё не раз захочется вернуться. И неудивительно: вы увидите уникальные памятники архитектуры (один из которых включён в список ЮНЕСКО). Погуляете по уютным скверам, аллеям и набережной, полюбуетесь видом на Москву-реку. Всё это — а ещё погружение в историю — сделают прогулку незабываемой.

Описание экскурсии

Изучаем царскую резиденцию

На прогулке вы увидите церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО), домик Петра I и церковь усекновения головы Иоанны Предтечи. По желанию заглянете во дворец царя Алексея Михайловича. В церкви Казанской Божией Матери посмотрите на чудотворную икону «Державная» и откроете удивительную историю её обретения.

Вы узнаете:

об опричнине и медном бунте

о Государевом Дворе

о возведении дворца, который в 17 веке считался восьмым чудом света

о традициях соколиной охоты, укладе жизни царской семьи и образовании детей и о многом другом

А ещё…

Здесь расположен Голосов Овраг, где (согласно задокументированным свидетельствам!) открывается загадочный временной портал. Разберёмся, когда и почему в этом месте исчезали целые отряды татаро-монгольских всадников и жители деревни Дьяково. Восстановим картину битвы Георгия Победоносца со страшным змием, найдём целебные родники. Присядем на тысячелетние чудо-камни «Девичий» и «Гусь-камень» — и загадаем каждый своё сокровенное желание.

Организационные детали