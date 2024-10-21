Удивительное Коломенское

Ничто в жизни меня так не поразило, как памятники древнерусского зодчества в Коломенском…
После первого посещения сюда ещё не раз захочется вернуться.

И неудивительно: вы увидите уникальные памятники архитектуры (один из которых включён в список ЮНЕСКО). Погуляете по уютным скверам и аллеям, полюбуетесь видом на Москву-реку. Всё это — а ещё погружение в историю — сделают прогулку незабываемой.
4.33
3 отзыва
Удивительное Коломенское
Удивительное Коломенское
Удивительное Коломенское
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Изучаем царскую резиденцию

На прогулке вы увидите церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО), домик Петра I и церковь усекновения головы Иоанны Предтечи. По желанию заглянете во дворец царя Алексея Михайловича. В церкви Казанской Божией Матери посмотрите на чудотворную икону «Державная» и откроете удивительную историю её обретения.

Вы узнаете:

  • об опричнине и медном бунте
  • о Государевом Дворе
  • о возведении дворца, который в 17 веке считался восьмым чудом света
  • о традициях соколиной охоты, укладе жизни царской семьи и образовании детей и о многом другом

А ещё…

Здесь расположен Голосов Овраг, где (согласно задокументированным свидетельствам!) открывается загадочный временной портал. Разберёмся, когда и почему в этом месте исчезали целые отряды татаро-монгольских всадников и жители деревни Дьяково. Восстановим картину битвы Георгия Победоносца со страшным змием, найдём целебные родники. Присядем на тысячелетние чудо-камни «Девичий» и «Гусь-камень» — и загадаем каждый своё сокровенное желание.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Коломенском, добраться до места вам нужно самостоятельно
  • Возьмите с собой платки для посещения церкви
  • Вход во дворец Алексея Михайловича платный (по желанию): 600 руб. /взрослый, 300 руб. /льготный, дети до 6 лет бесплатно
  • Дополнительно оплачиваются экскурсионные путевки по парку — 100 руб. и по дворцу царя Алексея Михайловича — 1000 руб.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У КПП 2 парка «Коломенское»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
У
21 окт 2024
Спасибо Валерии Антанасовне за незабываемый день в Коломенском! Приятный тембр голоса, грамотная литературная речь, глубокие исторические знания, доброжелательность к туристам сделали нашу прогулку восхитительной! Это такое место, куда захочется вернуться ещё не раз!
А
20 окт 2024
Наконец-то сняли леса с церкви Вознесения в Коломенском и мы снова смогли ею полюбоваться! Делали это в компании с экскурсоводом Валерией Полянчиковой, которая прекрасно знает историю этого парка, рассказала нам много интересного о когда-то находившейся здесь летней царской резиденции. Два часа пролетели как один миг, было очень интересно и познавательно, рекомендуем всем!
О
10 окт 2024
Возможно, на впечатление повлияла погода (лил дождь, поэтому мы ограничились экскурсией по дворцу, отказавшись от прогулки по парку). Однако гид не произвела выдающегося впечатления. Несколько раз ошибалась в отчествах царей.
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Так же Валерия плохо знает о правилах посещения дворца (о том, что билеты с экскурсией нельзя приобрести на месте, а нужно обязательно купить заранее на сайте и распечатать) - из-за этого под ливнем пришлось бегать из одной кассы в другую. На мой взгляд стоимость экскурсии сильно завышена.

Валерия
Валерия
Ответ организатора:
Добрый день!
В описании экскурсии «Удивительное Коломенское» предусмотрена только экскурсия по парку.
4 октября был очень сильный ливень, выпало 70 процентов месячной
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нормы осадков.
3 октября я Вам предлагала отменить или перенести экскурсию, но Вы не захотели.
Во Дворец Алексея Михайловича мы пошли сразу же только из-за сильного ливня, чтобы Вы
не вымокли и не простудились, так как по парку Вы идти категорически отказались.
Из-за погодных условий руководство парка закрыло кассу, которая относится к дворцу,
так как посетителей почти никого не было. Нам пришлось под зонтом идти в экскурсионное бюро
и распечатывать билеты, так как электронный щуп в музее не смог распознать штрих-коды на билетах
из-за слабого Интернета во дворце (как сказали сотрудники музея, плохая связь была из-за сильного ливня).
Вам показалось, что в экскурсионном бюро сотрудники музея слишком долго
распечатывают билеты, но я не могу отдавать им распоряжения,
они работают в привычном для них темпе, иногда группы по полчаса ждут оформления путевок, у Вас же
было не более 5 минут ожидания. Дворец царя Алексея Михайловича был построен для него и его
семьи, экспозиция посвящена только его детям. Поэтому спутать отчества царей я не могла,
все они Алексеевичи: Петр Алексеевич, Софья Алексеевна, Иван Алексеевич и т. д. Я понимаю, что из-за погодных
условий экскурсия прошла не так, как Вы ожидали. Но я старалась сделать все возможное,
чтобы Вы не очень пострадали из-за дождя, встретила Вас в центре станции метро «Коломенское»,
отвезла Вас на «Каширскую», чтобы было не так далеко идти до дворца. Также я хотела прокатить
Вас по парку на бесплатном автобусе, готова была во время
движения рассказывать о парке, но автобус нужно было ожидать, Вы отказались.
С уважением
Валерия

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