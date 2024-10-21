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нормы осадков.

3 октября я Вам предлагала отменить или перенести экскурсию, но Вы не захотели.

Во Дворец Алексея Михайловича мы пошли сразу же только из-за сильного ливня, чтобы Вы

не вымокли и не простудились, так как по парку Вы идти категорически отказались.

Из-за погодных условий руководство парка закрыло кассу, которая относится к дворцу,

так как посетителей почти никого не было. Нам пришлось под зонтом идти в экскурсионное бюро

и распечатывать билеты, так как электронный щуп в музее не смог распознать штрих-коды на билетах

из-за слабого Интернета во дворце (как сказали сотрудники музея, плохая связь была из-за сильного ливня).

Вам показалось, что в экскурсионном бюро сотрудники музея слишком долго

распечатывают билеты, но я не могу отдавать им распоряжения,

они работают в привычном для них темпе, иногда группы по полчаса ждут оформления путевок, у Вас же

было не более 5 минут ожидания. Дворец царя Алексея Михайловича был построен для него и его

семьи, экспозиция посвящена только его детям. Поэтому спутать отчества царей я не могла,

все они Алексеевичи: Петр Алексеевич, Софья Алексеевна, Иван Алексеевич и т. д. Я понимаю, что из-за погодных

условий экскурсия прошла не так, как Вы ожидали. Но я старалась сделать все возможное,

чтобы Вы не очень пострадали из-за дождя, встретила Вас в центре станции метро «Коломенское»,

отвезла Вас на «Каширскую», чтобы было не так далеко идти до дворца. Также я хотела прокатить

Вас по парку на бесплатном автобусе, готова была во время

движения рассказывать о парке, но автобус нужно было ожидать, Вы отказались.

С уважением

Валерия