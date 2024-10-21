После первого посещения сюда ещё не раз захочется вернуться.
И неудивительно: вы увидите уникальные памятники архитектуры (один из которых включён в список ЮНЕСКО). Погуляете по уютным скверам и аллеям, полюбуетесь видом на Москву-реку. Всё это — а ещё погружение в историю — сделают прогулку незабываемой.
И неудивительно: вы увидите уникальные памятники архитектуры (один из которых включён в список ЮНЕСКО). Погуляете по уютным скверам и аллеям, полюбуетесь видом на Москву-реку. Всё это — а ещё погружение в историю — сделают прогулку незабываемой.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Изучаем царскую резиденцию
На прогулке вы увидите церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО), домик Петра I и церковь усекновения головы Иоанны Предтечи. По желанию заглянете во дворец царя Алексея Михайловича. В церкви Казанской Божией Матери посмотрите на чудотворную икону «Державная» и откроете удивительную историю её обретения.
Вы узнаете:
- об опричнине и медном бунте
- о Государевом Дворе
- о возведении дворца, который в 17 веке считался восьмым чудом света
- о традициях соколиной охоты, укладе жизни царской семьи и образовании детей и о многом другом
А ещё…
Здесь расположен Голосов Овраг, где (согласно задокументированным свидетельствам!) открывается загадочный временной портал. Разберёмся, когда и почему в этом месте исчезали целые отряды татаро-монгольских всадников и жители деревни Дьяково. Восстановим картину битвы Георгия Победоносца со страшным змием, найдём целебные родники. Присядем на тысячелетние чудо-камни «Девичий» и «Гусь-камень» — и загадаем каждый своё сокровенное желание.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Коломенском, добраться до места вам нужно самостоятельно
- Возьмите с собой платки для посещения церкви
- Вход во дворец Алексея Михайловича платный (по желанию): 600 руб. /взрослый, 300 руб. /льготный, дети до 6 лет бесплатно
- Дополнительно оплачиваются экскурсионные путевки по парку — 100 руб. и по дворцу царя Алексея Михайловича — 1000 руб.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КПП 2 парка «Коломенское»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2942 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
21 окт 2024
Спасибо Валерии Антанасовне за незабываемый день в Коломенском! Приятный тембр голоса, грамотная литературная речь, глубокие исторические знания, доброжелательность к туристам сделали нашу прогулку восхитительной! Это такое место, куда захочется вернуться ещё не раз!
А
Андрей
20 окт 2024
Наконец-то сняли леса с церкви Вознесения в Коломенском и мы снова смогли ею полюбоваться! Делали это в компании с экскурсоводом Валерией Полянчиковой, которая прекрасно знает историю этого парка, рассказала нам много интересного о когда-то находившейся здесь летней царской резиденции. Два часа пролетели как один миг, было очень интересно и познавательно, рекомендуем всем!
О
Ольга
10 окт 2024
Возможно, на впечатление повлияла погода (лил дождь, поэтому мы ограничились экскурсией по дворцу, отказавшись от прогулки по парку). Однако гид не произвела выдающегося впечатления. Несколько раз ошибалась в отчествах царей.
Валерия
Ответ организатора:
Добрый день!
В описании экскурсии «Удивительное Коломенское» предусмотрена только экскурсия по парку.
4 октября был очень сильный ливень, выпало 70 процентов месячной
В описании экскурсии «Удивительное Коломенское» предусмотрена только экскурсия по парку.
4 октября был очень сильный ливень, выпало 70 процентов месячной
Похожие экскурсии из Москвы
скидка
5%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
25 мар в 14:30
26 мар в 13:30
80007600₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
В центре Москвы скрывается Коломенское - уголок истории с царским дворцом, древними храмами и загадочными легендами. Откройте для себя его тайны
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Сегодня в 18:00
17 фев в 12:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
Коломенское: история государевой вотчины
Начало: Спасские ворота на территории музея-заповедника
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.