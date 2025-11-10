Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Владимир Высоцкий — не просто выдающаяся личность.



Он — символ целой эпохи, которая нашла отражение в его наследии: бессмертных балладах, стихотворениях, театральных и кинематографических ролях. Приглашаем всех поклонников творчества Высоцкого на трёхчасовую автобусную концерт-экскурсию.