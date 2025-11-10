Владимир Высоцкий — не просто выдающаяся личность.
Он — символ целой эпохи, которая нашла отражение в его наследии: бессмертных балладах, стихотворениях, театральных и кинематографических ролях. Приглашаем всех поклонников творчества Высоцкого на трёхчасовую автобусную концерт-экскурсию.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы узнаете:
- какая женщина связала судьбы Владимира Высоцкого и Игоря Талькова;
- об отношении Владимира Семеновича к религии и её влиянии на судьбу поэта;
- какое влияние оказало творчество легендарного барда на Градского, Макаревича, Башлачева и других музыкантов;
- какими автомобилями владел Высоцкий и как сложилась судьба его знаменитого «Мерседеса»;
- об ошибке на мемориальной доске, которая находится на Большом Каретном; малоизвестные истории о творческих взлетах и падениях барда;
• факты из биографии, подтверждающие высокие человеческие качества Владимира Семеновича. А также мы споем под гитару известные хиты Высоцкого! Важная информация:
- Это удивительное путешествие вы совершите в компании опытного экскурсовода (профессионального певца), который знает всё о жизни и творчестве великого поэта.
- Музыкальное сопровождение обеспечит талантливый профессиональный гитарист, виртуозно владеющий инструментом.
- Начальная и конечная точки маршрута могут быть изменены: заберём вас из гостиницы, аэропорта или ж/д вокзала и вернём туда же (при необходимости). При изменении начальной и/или конечной точек маршрута стоимость заказа может быть пересчитана исходя из их удалённости от центра.
Ежедневно с 08:00 до 20:00 (по предварительной договорённости).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Триумфальная площадь
- Проспект Мира
- Большой Каретный переулок
- Московский драматический театр имени Пушкина
- Малую Грузинскую улицу
- Ваганьковское кладбище
Что включено
- Услуги аккредитованного экскурсовода
- Музыкальное сопровождение
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги трансфера к месту сбора группы и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Завершение: СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 20:00 (по предварительной договорённости).
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 51 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
