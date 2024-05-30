1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
«Вы не только почтите память таких известных людей нашей страны, как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Абдулов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Георгий Вицин, но и узнаете интересные детали из жизни каждого»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
«Экскурсия начнется у памятника Высоцкому и продолжится на центральной аллее, где похоронены знаменитые спортсмены, тренеры и артисты: Анатолий Тарасов, Олег Даль, Виктор Тихонов, Александр Абдулов, Андрей Миронов и Людмила Пахомова»
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
«Как менялся памятник Высоцкому и почему»
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
«Вспомните Высоцкого, услышите матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского • Узнаете забавные истории из жизни знаменитых московских виртуозов мата и, безусловно, обогатите свой словарный запас»
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Владимир Высоцкий - нерв эпохи
Пройтись по знаковым для барда местам, ощутить колорит московских переулков и увидеть героев песен
Начало: у станции метро "Пушкинская"/"Чеховская"
«А после прогуляемся по саду «Эрмитаж», который Высоцкий, будучи мальчишкой, изучил вдоль и поперек, хитростью проникая внутрь»
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
3 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
Начало: На Тверском бульваре
«Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным»»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Экскурсия понравилась, очень интересно, много информации! 2 часа пролетает незаметно
- ТТатьяна25 мая 2024Очень понравилось экскурсия,которую провела Анастасия! Увлекательно, интересно,с погружением в тайны Ваганькова кладбища. Слушали, затаив дыхание. Особенно понравился рассказ про таинственный
- ММария24 мая 2024Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
- ЕЕлена20 мая 2024Анастасия классная, очень резвая. Экскурсия была насыщенная, очень денамичная. Видно, что гиду реально интересно то, о чем она рассказывает. Анастасия реально хочет показать много, дать разнообразную информацию и предвосхищает вопросы и возможные претензии. 100 % довольны
- ООльга18 мая 2024Супер!!!!
- ССветлана5 мая 2024Хороший гид. . Знает материал. . Рассказывает о души. . Было интересно! Спасибо. . В прошлое и в тайны она нас провела))
- ННовелла1 мая 2024Елена отличный рассказчик, человек увлеченный.
- ККсения29 апреля 2024Отличная экскурсия, интересная, обошли основные места, всё понравилось!
- ТТатьяна21 апреля 2024Спасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великих людей, красота и символизм
- ВВарвара21 апреля 2024Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много интересных фактов. Спасибо, Анастасия!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Владимир Высоцкий»
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