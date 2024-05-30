Экскурсии по Москве Владимира Высоцкого

Найдено 6 экскурсий в категории «Владимир Высоцкий» в Москве, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
«Вы не только почтите память таких известных людей нашей страны, как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Абдулов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Георгий Вицин, но и узнаете интересные детали из жизни каждого»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600 за человека
Тайны Ваганьковского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
«Экскурсия начнется у памятника Высоцкому и продолжится на центральной аллее, где похоронены знаменитые спортсмены, тренеры и артисты: Анатолий Тарасов, Олег Даль, Виктор Тихонов, Александр Абдулов, Андрей Миронов и Людмила Пахомова»
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
91 отзыв
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
«Как менялся памятник Высоцкому и почему»
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
«Вспомните Высоцкого, услышите матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского • Узнаете забавные истории из жизни знаменитых московских виртуозов мата и, безусловно, обогатите свой словарный запас»
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Владимир Высоцкий - нерв эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Владимир Высоцкий - нерв эпохи
Пройтись по знаковым для барда местам, ощутить колорит московских переулков и увидеть героев песен
Начало: у станции метро "Пушкинская"/"Чеховская"
«А после прогуляемся по саду «Эрмитаж», который Высоцкий, будучи мальчишкой, изучил вдоль и поперек, хитростью проникая внутрь»
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
3 000 за всё до 2 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
Начало: На Тверском бульваре
«Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным»»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
7 300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Экскурсия понравилась, очень интересно, много информации! 2 часа пролетает незаметно
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Очень понравилось экскурсия,которую провела Анастасия! Увлекательно, интересно,с погружением в тайны Ваганькова кладбища. Слушали, затаив дыхание. Особенно понравился рассказ про таинственный
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    памятник Соньке - золотой ручке. Анастасия не в виде монолога проводит экскурсию,но и спрашивает мнение экскурсантов и их ощущения и впечатления! У нас получилась экскурсия как некое обсуждение увиденного. Это было необычно и особенно потому,что собрались совершенно незнакомые друг другу люди. Мы шли по алееям кладбища и разговаривали,и делились своими ассоциациями от увиденного…..

  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
    Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Анастасия классная, очень резвая. Экскурсия была насыщенная, очень денамичная. Видно, что гиду реально интересно то, о чем она рассказывает. Анастасия реально хочет показать много, дать разнообразную информацию и предвосхищает вопросы и возможные претензии. 100 % довольны
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
    Супер!!!!
  • С
    Светлана
    5 мая 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Хороший гид. . Знает материал. . Рассказывает о души. . Было интересно! Спасибо. . В прошлое и в тайны она нас провела))
  • Н
    Новелла
    1 мая 2024
    Тайны Ваганьковского некрополя
    Елена отличный рассказчик, человек увлеченный.
  • К
    Ксения
    29 апреля 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Отличная экскурсия, интересная, обошли основные места, всё понравилось!
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2024
    Тайны Ваганьковского некрополя
    Спасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великих людей, красота и символизм
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    скульптуры и памятников, удивительные факты об истории и совеременнности. Это ни на что не похоже. Впечатления потрясающие. Хочется вернуться и ещё раз исследовать некрополь. Ходить там можно бесконечно… Далее стихи Д. Мельникова, которые и сподвигли меня отправиться на необычную экскурсию… В белые губы целует зима Сергея, снегом заметает цветы в железной корзине, ночью полнолунной по ледяной аллее снова он приходит на камень к Зине. Зина спит в сосновом своем конверте в бархатном со складками черном платье, ей плевать на стихи о любви и смерти и на мужа с похмельной тоской во взгляде, и тогда Сергей призывает сына: «Что у вас в раю, зацветают вербы? Как там ваши ангелы-херувимы? Я не пьяный, Костя, я трезв без меры…

    Спасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великихСпасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великихСпасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великихСпасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великихСпасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великих
  • В
    Варвара
    21 апреля 2024
    Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
    Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много интересных фактов. Спасибо, Анастасия!
    Отличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, многоОтличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, многоОтличная экскурсия в небольшой группе с увлечённым гидом! Зашло даже подросткам. Много материала, много локаций, много

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Владимир Высоцкий»

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  1. Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
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  3. Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
  4. Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
  5. Владимир Высоцкий - нерв эпохи
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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