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Красная Площадь — сердце столицы

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
На полуторачасовой прогулке 👣 по самому центру страны и столицы ⭐️, вы узнаете, что Красную площадь можно читать, как книгу, ведь она наполнена символами.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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Красная Площадь — сердце столицы
Красная Площадь — сердце столицы

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Храм Василия Блаженного
  • ГУМ
  • Китай-город
  • Мавзолей Ленина
  • Кремль
Спрятанные символы На Красной площади можно увидеть частицу Ирака, символы вечной жизни, летающие здания и многое другое. Главное знать, куда смотреть и какие исторические смыслы заложены в архитектурные элементы.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 у памятника Жукову м. Охотный ряд
Место завершения
🏁 Собор Василия Блаженного
Красная Площадь — сердце столицы
Красная Площадь — сердце столицы
Красная Площадь — сердце столицы
Красная Площадь — сердце столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия У.
Юлия У.
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