Спрятанные символы На Красной площади можно увидеть частицу Ирака, символы вечной жизни, летающие здания и многое другое. Главное знать, куда смотреть и какие исторические смыслы заложены в архитектурные элементы.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 у памятника Жукову м. Охотный ряд
Место завершения
🏁 Собор Василия Блаженного
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.