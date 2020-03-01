Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Красная площадь и парк Зарядье

Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России

Юлия
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Юлия – ваш гид
Эта экскурсия станет отличным знакомством с главными достопримечательностями столицы.

От Манежной площади через Красную — мы дойдем до парка Зарядье, осмотрим храмы Варварки и насладимся видом на Кремль в окружении стройных березок.

Я поделюсь с вами любопытными фактами и легендами о памятниках, которые мы встретим на пути.
400 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Жукову
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Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье

Что вас ожидает

Погружение в историю
Начнется экскурсия на Манежной площади, с которой открывается прекрасный вид на одну из главных улиц Москвы — Тверскую. Вы узнаете о её значении, услышите легенды о гостиницах «Националь» и «Москва», расположенных неподалеку. И поймете, почему памятник «Нулевой километр» так любим не только гостями, но и жителями столицы.

Сердце Москвы
Красная площадь раскроется перед вами во всей красе. Поговорим о том, чем отличается Никольская башня от своих Кремлевских сестер, а также о других архитектурных особенностях Кремля. Я расскажу о строительстве храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и объясню, почему с раннего утра до позднего вечера слышна молитва из стен часовни у Воскресенских ворот.

Кусочек природы в центре мегаполиса
Затем отправимся в парк Зарядье: здесь на небольшой территории уместились ландшафты четырех климатических зон. Вы встретите множество растений, полюбуетесь арт-объектами и узнаете о строениях на территории парка — от концертного зала до подземного музея, где выставлены экспонаты 15-17 веков. Обязательно пройдемся по старинной Варварке — я расскажу о храмах и древних палатах, расположенных здесь. А после прогулки вы сможете посетить «Ледяную пещеру» и даже совершить «Полет над Москвой и Россией»!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • Экскурсия не предполагает посещения достопримечательностей, а также аттракционов парка.
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Жукову.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.
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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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