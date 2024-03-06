Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Пешеходная экскурсия по Москве от Манежной площади до парка «Зарядье». Узнайте легенды и факты о главных достопримечательностях столицы
Экскурсия по Москве предлагает знакомство с главными достопримечательностями столицы. Начинается на Манежной площади, где открывается вид на Тверскую улицу.
На Красной площади вы узнаете об архитектурных особенностях Кремля и храме Казанской читать дальшеуменьшить
иконы Божией Матери. Парк «Зарядье» удивит ландшафтами четырех климатических зон и арт-объектами. Прогулка по Варварке позволит увидеть старинные храмы и палаты. Это уникальная возможность погрузиться в историю и насладиться природой в центре мегаполиса
Начнется экскурсия на Манежной площади, с которой открывается прекрасный вид на одну из главных улиц Москвы — Тверскую. Вы узнаете о её значении, услышите легенды о гостиницах «Националь» и «Москва», расположенных неподалеку. И поймете, почему памятник «Нулевой километр» так любим не только гостями, но и жителями столицы.
Сердце Москвы
Красная площадь раскроется перед вами во всей красе. Поговорим о том, чем отличается Никольская башня от своих Кремлевских сестер, а также о других архитектурных особенностях Кремля. Я расскажу о строительстве храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и объясню, почему с раннего утра до позднего вечера слышна молитва из стен часовни у Воскресенских ворот.
Кусочек природы в центре мегаполиса
Затем отправимся в парк «Зарядье»: здесь на небольшой территории уместились ландшафты четырех климатических зон. Вы встретите множество растений, полюбуетесь арт-объектами и узнаете о строениях на территории парка — от концертного зала до подземного музея, где выставлены экспонаты 15-17 веков. Обязательно пройдемся по старинной Варварке — я расскажу о храмах и древних палатах, расположенных здесь. А после прогулки вы сможете посетить «Ледяную пещеру» и даже совершить «Полет над Москвой и Россией»!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Экскурсия не предполагает посещения достопримечательностей, а также аттракционов парка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный
800 ₽
Дети до 12 лет
650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Жукову
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3695 туристов
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Котенова
Добрый день!
Все понравилось. Экскурсия замечательная ✨👍 гид высокого класса👍 подача информации великолепная 🌹🙏
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Екатерина
Замечательная экскурсия, особенно для тех, кто, как мы, первый раз приехал в столицу. Хоть Красная площадь была перекрыта, мы получили массу интересной информации и рассмотрели ее с разных ракурсов, а читать дальшеуменьшить
парк Зарядье - вообще восторг! И да, если бы ходили там сами, то больше запомнили бы только толпу на мосту:) А так вспоминаешь рассказ Юлии и по кусочкам восстанавливаешь нашу чудесную поездку в Москву. С нами были дети, дочка 12 лет и сын 10, чуть подустали ходить, но им понравилось!
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Елена
Несмотря на очень холодную и не уютную погоду, Юлия настолько увлекла рассказом по теме экскурсии, что это практически не ощущалось! Очень много нового узнала для себя, хотя неоднократно посещала разные экскурсии. На все интересующие меня вопросы, возникшие во время экскурсии- получила исчерпывающие ответы.
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Светлана
Юлия, отличный и душевный гид. Экскурсия пролетела очень быстро, было много интересной информации. Рассказ был спокойным, гид ответила на все дополнительные вопросы и дала рекомендации к посещению исторического музея и Кремля. Всем рекомендую, особенно кто впервые в Москве.
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Л
Лариса
Прекрасный вечер с нашим гидом Юлией. Удовольствие слушать ее! Обязательно придём и на другие экскурсии. Мастер рассказа, по -настоящему любит Москву)))
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В
ВАЛЕНТИНА
Благодарим, нескучно, детям понравилось, взрослым тоже
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