Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия по Москве предлагает знакомство с главными достопримечательностями столицы. Начинается на Манежной площади, где открывается вид на Тверскую улицу.На Красной площади вы узнаете об архитектурных особенностях Кремля и храме Казанской

иконы Божией Матери. Парк «Зарядье» удивит ландшафтами четырех климатических зон и арт-объектами. Прогулка по Варварке позволит увидеть старинные храмы и палаты. Это уникальная возможность погрузиться в историю и насладиться природой в центре мегаполиса

Описание билета

Погружение в историю

Начнется экскурсия на Манежной площади, с которой открывается прекрасный вид на одну из главных улиц Москвы — Тверскую. Вы узнаете о её значении, услышите легенды о гостиницах «Националь» и «Москва», расположенных неподалеку. И поймете, почему памятник «Нулевой километр» так любим не только гостями, но и жителями столицы.

Сердце Москвы

Красная площадь раскроется перед вами во всей красе. Поговорим о том, чем отличается Никольская башня от своих Кремлевских сестер, а также о других архитектурных особенностях Кремля. Я расскажу о строительстве храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и объясню, почему с раннего утра до позднего вечера слышна молитва из стен часовни у Воскресенских ворот.

Кусочек природы в центре мегаполиса

Затем отправимся в парк «Зарядье»: здесь на небольшой территории уместились ландшафты четырех климатических зон. Вы встретите множество растений, полюбуетесь арт-объектами и узнаете о строениях на территории парка — от концертного зала до подземного музея, где выставлены экспонаты 15-17 веков. Обязательно пройдемся по старинной Варварке — я расскажу о храмах и древних палатах, расположенных здесь. А после прогулки вы сможете посетить «Ледяную пещеру» и даже совершить «Полет над Москвой и Россией»!

Организационные детали