Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад

Откройте для себя величие Красной площади и тайны Александровского сада, наслаждаясь историей и культурой столицы в компании опытного гида
На этой экскурсии вы узнаете о создании Александровского сада, его памятниках и сооружениях.

Прогулка по Красной площади позволит вам увидеть Казанский Собор, Никольскую башню и другие знаковые места. Если повезет, станете свидетелем смены караула у Вечного огня.

В сопровождении опытного гида вы почувствуете символизм и величие этих исторических мест, не пропустив ни одной важной детали
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Александровского сада
  • 🏛️ Осмотреть Красную площадь
  • 👀 Увидеть смену караула
  • 🕌 Посетить Казанский Собор
  • 🗺️ Прогуляться по Манежной площади

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться зеленью сада и яркими красками Красной площади. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладно. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но учитывайте холод и снег, которые могут ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад

Что можно увидеть

  • Александровский сад
  • Красная площадь
  • Казанский Собор
  • Никольская башня
  • Мавзолей
  • Собор Покрова Богородицы

Описание экскурсии

Узнать, как возник сад

Начнём экскурсию в средней части Александровского сада — я расскажу, как предприимчивый архитектор Осип Бове, занимавшийся восстановлением Москвы после нашествия Наполеона, разбил на месте Неглинки чудесный парк. Раз есть одна часть сада, существуют и другие? Вы узнаете о границах, некогда отделявших Верхний и Нижний сад, а ещё раскроете, в честь кого он получил нынешнее название. Далее по курсу Троицкий мост, Итальянский грот и Романовский обелиск — мы поговорим об их значении и отправимся исследовать противоположную часть сада.

Увидеть его главные составляющие

В Северной части вы услышите рассказ о Святейшем Патриархе Гермогене рядом с его памятником, а затем и о торговом комплексе Охотный ряд. У главного входа в сад поговорим про Пост № 1 у Вечного огня и, если получится, поприсутствуем на торжественной смене караула. Уже на выходе я обращу ваше внимание на великолепную кованную решетку по эскизам художника Паскаля — она буквально наполнена патетикой военного триумфа.

Знакомство с Манежной и Красной площадями

Начиная от памятника Жукову, мы осмотрим все символы Манежной площади: здесь и гостиница Националь, и здание Государственной Думы, Исторический музей и многое другое. А после я представлю вам Красную площадь — сердце Москвы и России! Вы увидите Казанский Собор, Никольскую башню, Мавзолей и Некрополь у Кремлевской стены. Сосчитаете количество башен Кремля с восточной стороны. Осмотрите Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, и конечно, Собор Покрова Богородицы, что на Рву — более известный, как Храм Василия Блаженного.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный650 ₽
Дети до 12 лет550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У касс Кремля внутри сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3695 туристов
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Н
Крошечная экскурсия, но в процессе нее получили понимание о месте и событиях, сформировавших место. Хотелось остаться еще на пару часов)
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Т
Замечательная экскурсия, очень интересная и познавательная🥰
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Светлана
Очень понравилось. Интересная подача материала, новые для нас факты. Обязательно пойдём на другие экскурсии по Москве.
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Н
Профессиональная, хорошая экскурсия. увлекательный рассказ. Рекомендуем.
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Е
Все было на «отлично»
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