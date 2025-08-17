Юлия проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться зеленью сада и яркими красками Красной площади. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладно. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но учитывайте холод и снег, которые могут ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Александровский сад
Красная площадь
Казанский Собор
Никольская башня
Мавзолей
Собор Покрова Богородицы
Описание экскурсии
Узнать, как возник сад
Начнём экскурсию в средней части Александровского сада — я расскажу, как предприимчивый архитектор Осип Бове, занимавшийся восстановлением Москвы после нашествия Наполеона, разбил на месте Неглинки чудесный парк. Раз есть одна часть сада, существуют и другие? Вы узнаете о границах, некогда отделявших Верхний и Нижний сад, а ещё раскроете, в честь кого он получил нынешнее название. Далее по курсу Троицкий мост, Итальянский грот и Романовский обелиск — мы поговорим об их значении и отправимся исследовать противоположную часть сада.
Увидеть его главные составляющие
В Северной части вы услышите рассказ о Святейшем Патриархе Гермогене рядом с его памятником, а затем и о торговом комплексе Охотный ряд. У главного входа в сад поговорим про Пост № 1 у Вечного огня и, если получится, поприсутствуем на торжественной смене караула. Уже на выходе я обращу ваше внимание на великолепную кованную решетку по эскизам художника Паскаля — она буквально наполнена патетикой военного триумфа.
Знакомство с Манежной и Красной площадями
Начиная от памятника Жукову, мы осмотрим все символы Манежной площади: здесь и гостиница Националь, и здание Государственной Думы, Исторический музей и многое другое. А после я представлю вам Красную площадь — сердце Москвы и России! Вы увидите Казанский Собор, Никольскую башню, Мавзолей и Некрополь у Кремлевской стены. Сосчитаете количество башен Кремля с восточной стороны. Осмотрите Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, и конечно, Собор Покрова Богородицы, что на Рву — более известный, как Храм Василия Блаженного.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
650 ₽
Дети до 12 лет
550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У касс Кремля внутри сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3695 туристов
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Крошечная экскурсия, но в процессе нее получили понимание о месте и событиях, сформировавших место. Хотелось остаться еще на пару часов)
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Т
Татьяна
Замечательная экскурсия, очень интересная и познавательная🥰
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Очень понравилось. Интересная подача материала, новые для нас факты. Обязательно пойдём на другие экскурсии по Москве.