Юлия проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться зеленью сада и яркими красками Красной площади. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладно. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но учитывайте холод и снег, которые могут ограничить комфорт.

На этой экскурсии вы узнаете о создании Александровского сада, его памятниках и сооружениях. Прогулка по Красной площади позволит вам увидеть Казанский Собор, Никольскую башню и другие знаковые места. Если повезет, станете свидетелем смены караула у Вечного огня. В сопровождении опытного гида вы почувствуете символизм и величие этих исторических мест, не пропустив ни одной важной детали

Описание экскурсии

Узнать, как возник сад

Начнём экскурсию в средней части Александровского сада — я расскажу, как предприимчивый архитектор Осип Бове, занимавшийся восстановлением Москвы после нашествия Наполеона, разбил на месте Неглинки чудесный парк. Раз есть одна часть сада, существуют и другие? Вы узнаете о границах, некогда отделявших Верхний и Нижний сад, а ещё раскроете, в честь кого он получил нынешнее название. Далее по курсу Троицкий мост, Итальянский грот и Романовский обелиск — мы поговорим об их значении и отправимся исследовать противоположную часть сада.

Увидеть его главные составляющие

В Северной части вы услышите рассказ о Святейшем Патриархе Гермогене рядом с его памятником, а затем и о торговом комплексе Охотный ряд. У главного входа в сад поговорим про Пост № 1 у Вечного огня и, если получится, поприсутствуем на торжественной смене караула. Уже на выходе я обращу ваше внимание на великолепную кованную решетку по эскизам художника Паскаля — она буквально наполнена патетикой военного триумфа.

Знакомство с Манежной и Красной площадями

Начиная от памятника Жукову, мы осмотрим все символы Манежной площади: здесь и гостиница Националь, и здание Государственной Думы, Исторический музей и многое другое. А после я представлю вам Красную площадь — сердце Москвы и России! Вы увидите Казанский Собор, Никольскую башню, Мавзолей и Некрополь у Кремлевской стены. Сосчитаете количество башен Кремля с восточной стороны. Осмотрите Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, и конечно, Собор Покрова Богородицы, что на Рву — более известный, как Храм Василия Блаженного.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.