Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад

Первый парк и главная площадь России — узнать больше о символах страны на прогулке

Юлия
Юлия – Гид из Москвы
Вы познакомитесь с историей 📖 создания Александровского сада, с его памятниками и сооружениями.

А если посчастливится — увидите смену караула у Вечного огня.

Я подробно расскажу обо всех соборах, башнях и других доминантах Красной площади, которые будут на нашем пути, а вы ощутите символизм и величие исторического места!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад

Что вас ожидает

Узнать, как возник сад
Начнём экскурсию ⛳ в средней части Александровского сада — я расскажу, как предприимчивый архитектор Осип Бове, занимавшийся восстановлением Москвы после нашествия Наполеона, разбил на месте Неглинки чудесный парк 🌳. Раз есть одна часть сада, существуют и другие? Вы узнаете о границах, некогда отделявших Верхний и Нижний сад, а ещё раскроете, в честь кого он получил нынешнее название. Далее по курсу Троицкий мост, Итальянский грот и Романовский обелиск — мы поговорим об их значении и отправимся исследовать противоположную часть сада.

Увидеть его главные составляющие
В Северной части вы услышите рассказ о Святейшем Патриархе Гермогене рядом с его памятником, а затем и о торговом комплексе Охотный ряд. У главного входа в сад поговорим про Пост № 1 у Вечного огня и, если получится, поприсутствуем на торжественной смене караула. Уже на выходе я обращу ваше внимание на великолепную кованную решетку по эскизам художника Паскаля — она буквально наполнена патетикой военного триумфа.

Знакомство с Манежной и Красной площадями
Начиная от памятника Жукову, мы осмотрим все символы Манежной площади: здесь и гостиница Националь, и здание Государственной Думы, Исторический музей 🖼 и многое другое. А после я представлю вам Красную площадь — сердце Москвы и России! Вы увидите Казанский Собор, Никольскую башню, Мавзолей и Некрополь у Кремлевской стены. Сосчитаете количество башен Кремля с восточной стороны. Осмотрите Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, и конечно, Собор Покрова Богородицы, что на Рву — более известный, как Храм Василия Блаженного.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 у касс Кремля внутри сада
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад

Экскурсия проводится во вторник в 19:00, в пятницу в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.
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Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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