Готовы к приключению, которое объединит прошлое и будущее? В одной прогулке в Хамовниках вы увидите дом самого популярного писателя конца XIX столетия, познакомитесь с историей шелкоткацкого дела в России и своими глазами увидите офис самой высокотехнологичной компании современности.
Описание квестаРазгадать тайну прошлого В 1868 году француз Клод-Мари Жиро и его жена Мария Какушкина начали шелкоткацкое дело с двух станков. Спустя три десятилетия их фабрика в Хамовниках, превратилась в промышленного гиганта: 60 зданий, тысячи рабочих и право ставить на продукции государственный герб. Жиро стал миллионером. Однако в 1900-х годах разразился скандал, который вынудил магната стремительно покинуть Россию. Кто он: гений своего времени или ловкий мошенник? С этим то вам и предстоит разобраться. Вы увидите:
- Церковь Святого Николая в Хамовниках — одну из старейших московских церквей, яркий образец узорчатого зодчества XVII века.
- Усадьбу Льва Николаевича Толстого — исторический уголок, где великий писатель проводил свои зимы и создавал знаменитые произведения.
- Картинную галерею Жиро — островок модерна, возведенный в сердце промышленного квартала для личной коллекции шелкового магната.
- Старые корпуса шелкоткацкой фабрики — величественные здания, которые расскажут историю промышленного расцвета и падения Клода-Мари Жиро.
- Офисы компании Yandex — узнайте, как работает самая технологичная компания России, и ощутите контраст между вековой историей и стремительным будущим.
Ежедневно с 9:00 и до 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Реквизит
- Фото и небольшой видео ролик
Что не входит в цену
- Актер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Территория БЦ «Красная Роза»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 и до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
