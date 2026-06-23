Мои заказы

Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой

Путешествие по Красной площади с Василисой Премудрой подарит детям яркие впечатления и новые знания о Москве. Узнайте, где спрятаны сокровища
Василиса Премудрая приглашает детей и родителей на увлекательную квест-экскурсию по Красной площади.

Дети узнают о самых интересных местах Москвы: нулевой километр, Московские куранты, Собор Василия Блаженного и многое другое. Они услышат
читать дальшеуменьшить

истории о Жукове, Воскресенских воротах и ГУМе. Каждый ребёнок сможет загадать желание и найти сокровища. Экскурсия подходит для всех возрастов и оставит незабываемые впечатления. Группа до 6 человек, возможна доплата за дополнительных участников

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Увлекательная игровая форма
  • 🏰 Знакомство с историей Москвы
  • 🗺️ Исследование Красной площади
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🔍 Поиск сокровищ и загадок

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для квест-экскурсии по Красной площади - это май и сентябрь. В это время в Москве проходит множество культурных мероприятий, что добавит ярких впечатлений. Также в эти месяцы на площади меньше туристов, что позволит насладиться экскурсией в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой

Что можно увидеть

  • Красная площадь
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Мавзолей Ленина
  • ГУМ
  • Воскресенские ворота
  • Памятник Жукову

Описание экскурсии

Долгое время именно здесь, в самом центре Москвы, жили богатейшие люди страны. Возможно, ещё не все сокровища Красной площади найдены. Это ребятам и предстоит выяснить.

В игровой форме дети:

  • познакомятся с главной площадью России и всеми её названиями,
  • погуляют у стен Московского Кремля и определят, какая из башен самая высокая, самая взрослая, самая молодая и самая главная,
  • найдут настоящий нулевой километр и загадают желание,
  • посмотрят в глаза Санта-Клаусу и посчитают, сколько звёзд на небе днём,
  • увидят, где находится «царёво место» и где работает нынешний президент страны,
  • отыщут «пуп» Красной площади и «услышат», как стучит её сердце,
  • изучат Московские куранты и самый большой компас страны,
  • узнают историю «каменного цветка» – Собора Василия Блаженного и найдут следы рва.

А ещё мы увидим:

  • памятник Жукову на Манежной площади, выясним, откуда «Маршал Победы» приехал в Москву, и в кого он превращается ночью,
  • главный вход на Красную площадь – Воскресенские ворота, вспомним их старинное название,
  • здание Исторического музея, найдём на нём мифических животных,
  • исторический торговый центр – ГУМ, поговорим о том, кто придумал матрёшки, балалайки, и чем сейчас торгуют в главном магазине страны,
  • самый популярный объект на Красной площади – Мавзолей Ленина и разгадаем загадку, почему к Ильичу до сих пор стоят очереди.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна для детей всех возрастов и их родителей
  • Стоимость указана за группу до 6 человек. За каждого следующего участника предполагается доплата в размере 1250 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3567 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко
читать дальшеуменьшить

нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
Евгения
Дети остались в полном восторге от экскурсии! и мы взрослые много интересного узнали о Красной площади. Спасибо большое! динамично, содержательно и очень весело!
Дети остались в полном восторге от экскурсии! и мы взрослые много интересного узнали о Красной площади.
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
сами москвичи, были с гостями, очень осень рекомендую, особенно с детьми
Вика
Вика
Ответ организатора:
Добрый день, Вера, спасибо большое, такая обратная связь радует.)
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось, сказали было очень интересно. 😍 🔥 Вика, волшебница, вдохновила на поиски сокровищ уставших детей
читать дальшеуменьшить

после посещения Оружейной палаты. Захватывающая прогулка по Красной площади. Записки находили, знаки искали, увлекательные истории слушали и запомнили на 100%, монетки бросали, сокровища нашли. Взрослых тоже впечатлило. Отлично провели время. Вика учла все наши пожелания. Спасибо большое ей за счастливые моменты и знания! С удовольствием обратимся ещё.

Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,+2
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось,
Вам был полезен этот отзыв?
Олеся
прекрасная подача! были с детьми. Обычно они ничего не слушают, ибо ничего не интересно. А тут такого быть не могло, это твои вопросы, поиск и подарочки. 🔥
Вам был полезен этот отзыв?
И
Добрый день. Экскурсовод-Супер! Знание истории, умение общаться, заинтересовать детей.
Ребенок в восторге от экскурсии "Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой".
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой»

Детская квест-экскурсия по Красной площади
Пешая
1.5 часа
130 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
Начало: У памятника Жукову
10 авг в 15:30
11 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Красная площадь для взрослых и детей
Пешая
1.5 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красная площадь для взрослых и детей
Красная площадь - сердце Москвы. Откройте её тайны: от башен Кремля до истории ГУМа. Узнайте, как Наполеон хотел увезти храм Василия Блаженного
Начало: На Манежной площади
16 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от 9700 ₽ за всё до 6 чел.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Пешая
1 час
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Откройте для себя величие Красной площади и тайны Александровского сада, наслаждаясь историей и культурой столицы в компании опытного гида
Начало: У касс Кремля внутри сада
14 авг в 18:00
21 авг в 18:00
650 ₽ за человека
Красная площадь и Ленин, Сталин, Мавзолей: аудиогид с посещением кремлёвской усыпальницы
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Красная площадь и Ленин, Сталин, Мавзолей: аудиогид с посещением кремлёвской усыпальницы
Посетить Красную площадь и узнать, как появилась идея возникновения Мавзолея (без гида)
Начало: Возле Красной площади
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от 1200 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 11 000 ₽ за экскурсию