Пешая семейная экскурсия-квест в поисках звёзд и клада
Спорим, с такой компанией по Красной площади вы ещё не гуляли? Я предстану перед маленькими экскурсантами в образе героини русских сказок. С заботой и юмором проведу по главным достопримечательностям Москвы и познакомлю с их историей. Дети обожают яркие рассказы, легенды и сокровища. Поэтому я захватываю чемодан всего этого добра и бегу к вам навстречу!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Долгое время именно здесь, в самом центре Москвы, жили богатейшие люди страны. Возможно, ещё не все сокровища Красной площади найдены. Это ребятам и предстоит выяснить.
В игровой форме дети:
- познакомятся с главной площадью России и всеми её названиями,
- погуляют у стен Московского Кремля и определят, какая из башен самая высокая, самая взрослая, самая молодая и самая главная,
- найдут настоящий нулевой километр и загадают желание,
- посмотрят в глаза Санта-Клаусу и посчитают, сколько звёзд на небе днём,
- увидят, где находится «царёво место» и где работает нынешний президент страны,
- отыщут «пуп» Красной площади и «услышат», как стучит её сердце,
- изучат Московские куранты и самый большой компас страны,
- узнают историю «каменного цветка» – Собора Василия Блаженного и найдут следы рва.
А ещё мы увидим:
- памятник Жукову на Манежной площади, выясним, откуда «Маршал Победы» приехал в Москву, и в кого он превращается ночью,
- главный вход на Красную площадь – Воскресенские ворота, вспомним их старинное название,
- здание Исторического музея, найдём на нём мифических животных,
- исторический торговый центр – ГУМ, поговорим о том, кто придумал матрёшки, балалайки, и чем сейчас торгуют в главном магазине страны,
- самый популярный объект на Красной площади – Мавзолей Ленина и разгадаем загадку, почему к Ильичу до сих пор стоят очереди.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна для детей всех возрастов и их родителей
- Стоимость указана за группу до 6 человек. За каждого следующего участника предполагается доплата в размере 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Охотный ряд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1919 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрском мастерству, аккредитованный экскурсовод и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.
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