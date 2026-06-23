Василиса Премудрая приглашает детей и родителей на увлекательную квест-экскурсию по Красной площади.
Дети узнают о самых интересных местах Москвы: нулевой километр, Московские куранты, Собор Василия Блаженного и многое другое. Они услышат
Дети узнают о самых интересных местах Москвы: нулевой километр, Московские куранты, Собор Василия Блаженного и многое другое. Они услышат
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Увлекательная игровая форма
- 🏰 Знакомство с историей Москвы
- 🗺️ Исследование Красной площади
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔍 Поиск сокровищ и загадок
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для квест-экскурсии по Красной площади - это май и сентябрь. В это время в Москве проходит множество культурных мероприятий, что добавит ярких впечатлений. Также в эти месяцы на площади меньше туристов, что позволит насладиться экскурсией в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Мавзолей Ленина
- ГУМ
- Воскресенские ворота
- Памятник Жукову
Описание экскурсии
Долгое время именно здесь, в самом центре Москвы, жили богатейшие люди страны. Возможно, ещё не все сокровища Красной площади найдены. Это ребятам и предстоит выяснить.
В игровой форме дети:
- познакомятся с главной площадью России и всеми её названиями,
- погуляют у стен Московского Кремля и определят, какая из башен самая высокая, самая взрослая, самая молодая и самая главная,
- найдут настоящий нулевой километр и загадают желание,
- посмотрят в глаза Санта-Клаусу и посчитают, сколько звёзд на небе днём,
- увидят, где находится «царёво место» и где работает нынешний президент страны,
- отыщут «пуп» Красной площади и «услышат», как стучит её сердце,
- изучат Московские куранты и самый большой компас страны,
- узнают историю «каменного цветка» – Собора Василия Блаженного и найдут следы рва.
А ещё мы увидим:
- памятник Жукову на Манежной площади, выясним, откуда «Маршал Победы» приехал в Москву, и в кого он превращается ночью,
- главный вход на Красную площадь – Воскресенские ворота, вспомним их старинное название,
- здание Исторического музея, найдём на нём мифических животных,
- исторический торговый центр – ГУМ, поговорим о том, кто придумал матрёшки, балалайки, и чем сейчас торгуют в главном магазине страны,
- самый популярный объект на Красной площади – Мавзолей Ленина и разгадаем загадку, почему к Ильичу до сих пор стоят очереди.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна для детей всех возрастов и их родителей
- Стоимость указана за группу до 6 человек. За каждого следующего участника предполагается доплата в размере 1250 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3567 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дети остались в полном восторге от экскурсии! и мы взрослые много интересного узнали о Красной площади. Спасибо большое! динамично, содержательно и очень весело!
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сами москвичи, были с гостями, очень осень рекомендую, особенно с детьми
Вика
Ответ организатора:
Добрый день, Вера, спасибо большое, такая обратная связь радует.)
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Очень рекомендую экскурсию квест для детей! 👍Эмоционально, ярко и познавательно. Детям 8 и 10 лет понравилось, сказали было очень интересно. 😍 🔥 Вика, волшебница, вдохновила на поиски сокровищ уставших детей
+2
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прекрасная подача! были с детьми. Обычно они ничего не слушают, ибо ничего не интересно. А тут такого быть не могло, это твои вопросы, поиск и подарочки. 🔥
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И
Добрый день. Экскурсовод-Супер! Знание истории, умение общаться, заинтересовать детей.
Ребенок в восторге от экскурсии "Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой".
Ребенок в восторге от экскурсии "Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой".
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Моей дочке очень понравилось. И мне тоже. Для деток прям замечательно - в игровой форме узнавать исторические факты.
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