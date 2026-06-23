Василиса Премудрая приглашает детей и родителей на увлекательную квест-экскурсию по Красной площади.Дети узнают о самых интересных местах Москвы: нулевой километр, Московские куранты, Собор Василия Блаженного и многое другое. Они услышат

истории о Жукове, Воскресенских воротах и ГУМе. Каждый ребёнок сможет загадать желание и найти сокровища. Экскурсия подходит для всех возрастов и оставит незабываемые впечатления. Группа до 6 человек, возможна доплата за дополнительных участников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для квест-экскурсии по Красной площади - это май и сентябрь. В это время в Москве проходит множество культурных мероприятий, что добавит ярких впечатлений. Также в эти месяцы на площади меньше туристов, что позволит насладиться экскурсией в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.