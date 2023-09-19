Вика — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 1919 туристов

Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрском мастерству, аккредитованный экскурсовод и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.

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