Н Наталья читать дальше посмотрели, как происходит смена караула у Могилы Неизвестного Солдата, прогулялись по Александровскому саду, поговорили об истории Красной площади, башнях, курантах, стене, Соборе Василия Блаженного. Ееатерина расказывала обо всем интересно, доступным языком. Мы активно учавствовали в экскурсии, получали призы и разгадывали шарады. Вобщем было интересно и не скучно.

Екатерина приятный и располагающий к себе человек, глубоко владеет темой, имеет с собой иллюстрации и дополнительные материалы.

Мне очень понравилась экскурсия, я благодарю Екатерину и рекомендую как экскурсовода. На этой экскурсии мой внук, которому 9 лет впервые знакомился с Москвой, с Красной площадью. Мне было важно, чтобы ему было интересно и понятно, чтобы рассказ соответствовал его возрасту. Мы

Е Екатерина Огромное спасибо Екатерине за прекрасно организованую экскурсию для наших детей 7 и 8 лет. Мальчики узнали много нового, с интересом слушали рассказ Екатерины от начала до конца, участвовали с большим удовольствием во всех активностях и викторинах, которые она предлагала детям. Незабываемые впечатления!

Е Екатерина Екатерина, спасибо огромное вам за экскурсию! Было интересно не только детям, но и взрослым! Вместо скучной и заунывной подачи исторических фактов, вы придумали интересные интерактивные задания по теме, которые очень зашли детям. Однозначно рекомендую вас всем, кто читает этот отзыв! Он честный.

В Виктория Прекрасная экскурсия.

Екатерина унесла нас в разные исторические эпохи и хотелось слушать ее бесконечно.

Материал экскурсии интересен как детям, так и взрослым.

Захотелось сразу взять в руки книги об архитектуре и истории прекрасной Москвы.

Огромное спасибо Екатерине!

М Марина Были на экскурсии у Екатерины, все очень интересно и познавательно! Остались в полном восторге, Екатерина большая молодец, все очень хорошо организовано, она постоянно на связи! Рассказвает очень интересные факты, интересно и детям и взрослым! Однозначно рекомендую, не пожалеете! Екатерина не только отличный экскурсовод, но и замечательная девушка, очень приятная в общении!!!

М Маргарита Отличная экскурсия. Екатерина прекрасна! Адаптировала наш маршрут в связи с закрытием Красной площади, провела отличную, интересную эскурсию. Очень внимательная, чуткая, эмпатичная и самое главное - отличный рассказчик. Все остались очень довольны. Большая благодарность ей

С Светлана Екатерина - это настоящая находка для нас, настолько приятный и располагающий к себе человек, что хотелось слушать и слушать! Интересные задания для детей, сыну очень понравилось! Всем рекомендую Екатерину, а также эту экскурсию, будет интересно и взрослым, и детям!

Н Наталья Прекрасная, познавательная экскурсия. Не первый раз беру экскурсию у Екатерины и всегда на отлично, даже не хочется экспериментировать! Дети увлечены, родители, как первоклассники - у всех свои открытия после экскурсии с Екатериной.

Ольга Катя, потрясающе располагает к себе, причем всех. Я была уверена, что это для детей, но нет это интересно для всех. Прекрасный формат, отличная подача, но самое главное великолепная атмосфера.

Задания на столько не банальные, что время пролетело как одно мгновение.

16 марта были на экскурсии с Екатериной. Экскурсия проходила в центре Москвы (семейная, квест на Красной площади). Брали с собой своих ребятишек 9 и 17 лет. Интересно было всем. Много раз были на Красной площади, но то, о чём рассказывала Екатерина, мы слышали впервые. Прошлись по Александровскому саду, прогулялись по Красной площади, зашли в ГУМ. 1,5 часа пролетели ооочень быстро. Искренне рекомендую попасть на такую прогулку!!! Катерина, Вам отдельное спасибо!

И Ирина читать дальше были спрятаны в разных местах. Екатерина была очень интересной и увлекательной рассказчицей, которая смогла заинтересовать нас не только историей, но и культурой города. Мы узнали много нового о Красной площади и ее истории, а также о том, как она связана с различными событиями и людьми.



Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Мы посетили множество мест, где были спрятаны загадки, и каждый из нас смог принять участие в их решении. Это было очень увлекательно и захватывающе. Мы также узнали много интересного о жизни людей в Москве и о том, что делает город таким особенным.



Мы очень довольны экскурсией"Город добрых дел". Она была не только интересной, но и познавательной. Я рекомендую ее всем, кто хочет узнать больше о Москве и ее истории. Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! 13 марта были на экскурсии "Город добрых дел", которую для нас провела экскурсовод Екатерина, и это было настоящее приключение! Мы отправились на Красную площадь в поисках тайн и загадок, которые

Чижова Пришли к Кате на квест по рекомендации друзей и остались очень довольны. Спасибо ей за интересные выходные нашей семьи. Буду рекомендовать ее, как профессионала и очень интересного рассказчика!