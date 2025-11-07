Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Красной площади.
У стен Кремля и в Александровском саду дети смогут выполнять задания, узнавая о месте, исполняющем желания, и о тайнах Собора Василия Блаженного.
5 причин купить этот квест
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🏰 Уникальные исторические факты
- 🔍 Интерактивные задания для детей
- 📚 Образовательный и развлекательный формат
- 🌟 Узнайте тайны Красной площади
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Кремль
- Государственный исторический музей
- ГУМ
- Собор Василия Блаженного
- Лобное место
Описание квеста
Мы заглянем в Александровский сад, пройдём через парадные Воскресенские ворота и подробно рассмотрим главные достопримечательности на Красной площади: стену и башни Кремля, здание ГИМа, ГУМа, храм Василия Блаженного и Лобное место. Я расскажу, как формировался ансамбль Красной площади и какие важные события здесь происходили. А тем временем дети, выполняя задания и решая интересные задачки, узнают:
- Где находится место, исполняющее желания москвичей и гостей города
- Из чего сделаны кремлёвские звёзды
- Правда ли, что раньше Кремль стоял на острове
- Где находился старинный московский зверинец
- Какие тайны хранит Собор Василия Блаженного
Организационные детали
- Экскурсия подойдет для семей с детьми 7-14 лет
- Возможно провести программу для школьной группы, детали и цены уточняйте в личной переписке. В этом случае на каждые 10-12 детей – свой экскурсовод
- Возможно перекрытие Красной площади и Александровского сада в день экскурсии и даже за час до неё. Это процесс труднопредсказуемый. В таком случае я провожу программу максимально близко, по открытой, доступной к осмотру территории (Манежная площадь, площадь Революции).
- Экскурсия проводится с применением радиогидов (если вас больше 7 человек)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1155 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид по Москве, а ещё многодетная мама. Поэтому большинство моих экскурсий адаптированы для детей разных возрастов и проходят в формате квестов.
Отзывы и рейтинг
5
Н
Наталья
7 ноя 2025
На этой экскурсии мой внук, которому 9 лет впервые знакомился с Москвой, с Красной площадью. Мне было важно, чтобы ему было интересно и понятно, чтобы рассказ соответствовал его возрасту. Мы
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Огромное спасибо Екатерине за прекрасно организованую экскурсию для наших детей 7 и 8 лет. Мальчики узнали много нового, с интересом слушали рассказ Екатерины от начала до конца, участвовали с большим удовольствием во всех активностях и викторинах, которые она предлагала детям. Незабываемые впечатления!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Екатерина, спасибо огромное вам за экскурсию! Было интересно не только детям, но и взрослым! Вместо скучной и заунывной подачи исторических фактов, вы придумали интересные интерактивные задания по теме, которые очень зашли детям. Однозначно рекомендую вас всем, кто читает этот отзыв! Он честный.
В
Виктория
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия.
Екатерина унесла нас в разные исторические эпохи и хотелось слушать ее бесконечно.
Материал экскурсии интересен как детям, так и взрослым.
Захотелось сразу взять в руки книги об архитектуре и истории прекрасной Москвы.
Огромное спасибо Екатерине!
М
Марина
12 июн 2025
Были на экскурсии у Екатерины, все очень интересно и познавательно! Остались в полном восторге, Екатерина большая молодец, все очень хорошо организовано, она постоянно на связи! Рассказвает очень интересные факты, интересно и детям и взрослым! Однозначно рекомендую, не пожалеете! Екатерина не только отличный экскурсовод, но и замечательная девушка, очень приятная в общении!!!
М
Маргарита
1 июн 2025
Отличная экскурсия. Екатерина прекрасна! Адаптировала наш маршрут в связи с закрытием Красной площади, провела отличную, интересную эскурсию. Очень внимательная, чуткая, эмпатичная и самое главное - отличный рассказчик. Все остались очень довольны. Большая благодарность ей
С
Светлана
26 апр 2025
Екатерина - это настоящая находка для нас, настолько приятный и располагающий к себе человек, что хотелось слушать и слушать! Интересные задания для детей, сыну очень понравилось! Всем рекомендую Екатерину, а также эту экскурсию, будет интересно и взрослым, и детям!
Н
Наталья
11 апр 2025
Прекрасная, познавательная экскурсия. Не первый раз беру экскурсию у Екатерины и всегда на отлично, даже не хочется экспериментировать! Дети увлечены, родители, как первоклассники - у всех свои открытия после экскурсии с Екатериной.
Ольга
7 апр 2025
Катя, потрясающе располагает к себе, причем всех. Я была уверена, что это для детей, но нет это интересно для всех. Прекрасный формат, отличная подача, но самое главное великолепная атмосфера.
Задания на столько не банальные, что время пролетело как одно мгновение.
Н
Наталья
18 мар 2025
16 марта были на экскурсии с Екатериной. Экскурсия проходила в центре Москвы (семейная, квест на Красной площади). Брали с собой своих ребятишек 9 и 17 лет. Интересно было всем. Много
И
Ирина
18 мар 2025
13 марта были на экскурсии "Город добрых дел", которую для нас провела экскурсовод Екатерина, и это было настоящее приключение! Мы отправились на Красную площадь в поисках тайн и загадок, которые
Чижова
28 фев 2025
Пришли к Кате на квест по рекомендации друзей и остались очень довольны. Спасибо ей за интересные выходные нашей семьи. Буду рекомендовать ее, как профессионала и очень интересного рассказчика!
Н
Наталья
28 фев 2025
От души хочу порекомендовать вам прогулку с Екатериной. Прекрасная экскурсия с легкой подачей. Екатерина очень доброжелательный и внимательный экскурсовод, заранее обсудили наши пожелания и учал их во временя прогулки. Вместе
