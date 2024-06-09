Удивительно, но о существовании острова между Москвой-рекой и Водоотводным каналом знают не все москвичи.
У этого острова даже официального названия нет: он одновременно и Болотный, и Садовнический, и Балчуг.
Квест без сопровождения гида проведёт вас в самые колоритные места в окрестностях фабрики «Красный октябрь» и постепенно раскроет их захватывающие истории.
У этого острова даже официального названия нет: он одновременно и Болотный, и Садовнический, и Балчуг.
Квест без сопровождения гида проведёт вас в самые колоритные места в окрестностях фабрики «Красный октябрь» и постепенно раскроет их захватывающие истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Вы окажетесь в пространстве бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь» с её краснокирпичными задворками
- Узнаете историю успеха бренда «Эйнемъ» в 19 — начале 20 века
- Увидите ГЭС-2, Дом культуры и Центр современного искусства, организованный в бывшей электростанции совсем недавно
- Откроете портал в 17 век и погуляете вокруг палат и церкви с разноцветными кокошниками, по немощённым дорожкам через заросли во дворе
- Переместитесь в советскую Москву, чтобы посмотреть на знаменитый Дом на набережной и вспомнить его страшную судьбу
- Полюбуетесь с Софийской набережной лучшим видом на Кремль
По пути пройдёте захватывающий квест, который состоит из загадок, увлекательных заданий и исторических заметок по теме маршрута. Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками и гуляйте в комфортном для вас темпе, делая остановки, когда захочется. При желании можете не завершать маршрут и пройти оставшуюся часть в другой день.
Узнаете:
- Как воображали Москву 21 века в 1914 году
- Зачем в Москве 1930-х постоянно передвигали дома и как это делали
- Почему в Доме на набережной после 10-го подъезда сразу идёт 12-й
- Были ли под Москвой-рекой подземные ходы
- Почему богатейшие москвичи селились в постоянно затапливаемых местах
- Где на острове растёт лес на крыше
И многое другое!
Как пройти квест
- В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему. Рекомендуется покупать квест заранее, накануне дня прохождения.
- У квеста нет гида. Для прохождения вам нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне карту Москвы.
- Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания игры код аннулируется.
- Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства.
Кому подойдёт квест
Вопросы квеста рассчитаны скорее на взрослых, однако могут подойти и детям школьного возраста. Специальных знаний для разгадывания загадок не требуется: они на поиск по карте, на логику и сообразительность.
Организационные детали
- Квест-экскурсию вы проходите с телефона самостоятельно, без гида
- Длина маршрута — 3 км, примерное время прохождения — 3–3,5 часа
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Москве
Меня зовут Александр. Историк архитектуры, москвовед и гид с 2010 года, автор более 50 пешеходных маршрутов по Москве. Учу «читать» город, вдохновляю людей обращать внимание на детали, рассказываю просто о сложных вещах.Задать вопрос
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