Удивительно, но о существовании острова между Москвой-рекой и Водоотводным каналом знают не все москвичи. У этого острова даже официального названия нет: он одновременно и Болотный, и Садовнический, и Балчуг. Квест без сопровождения гида проведёт вас в самые колоритные места в окрестностях фабрики «Красный октябрь» и постепенно раскроет их захватывающие истории.

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы окажетесь в пространстве бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь» с её краснокирпичными задворками

Узнаете историю успеха бренда «Эйнемъ» в 19 — начале 20 века

Увидите ГЭС-2, Дом культуры и Центр современного искусства, организованный в бывшей электростанции совсем недавно

Откроете портал в 17 век и погуляете вокруг палат и церкви с разноцветными кокошниками, по немощённым дорожкам через заросли во дворе

Переместитесь в советскую Москву, чтобы посмотреть на знаменитый Дом на набережной и вспомнить его страшную судьбу

Полюбуетесь с Софийской набережной лучшим видом на Кремль

По пути пройдёте захватывающий квест, который состоит из загадок, увлекательных заданий и исторических заметок по теме маршрута. Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками и гуляйте в комфортном для вас темпе, делая остановки, когда захочется. При желании можете не завершать маршрут и пройти оставшуюся часть в другой день.

Узнаете:

Как воображали Москву 21 века в 1914 году

Зачем в Москве 1930-х постоянно передвигали дома и как это делали

Почему в Доме на набережной после 10-го подъезда сразу идёт 12-й

Были ли под Москвой-рекой подземные ходы

Почему богатейшие москвичи селились в постоянно затапливаемых местах

Где на острове растёт лес на крыше

И многое другое!

Как пройти квест

В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему. Рекомендуется покупать квест заранее, накануне дня прохождения.

У квеста нет гида. Для прохождения вам нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне карту Москвы.

Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания игры код аннулируется.

Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства.

Кому подойдёт квест

Вопросы квеста рассчитаны скорее на взрослых, однако могут подойти и детям школьного возраста. Специальных знаний для разгадывания загадок не требуется: они на поиск по карте, на логику и сообразительность.

Организационные детали