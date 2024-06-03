Хамовники – экскурсии в Москве

Найдено 18 экскурсий в категории «Хамовники» в Москве, цены от 599 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кругосветка по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
115 отзывов
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930 за всё до 8 чел.
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
Все грани Хамовников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Все грани Хамовников
От Новодевичьего монастыря до авангарда и современных кварталов - путешествие по эпохам района
Начало: У метро Спортивная
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Москва сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Москва сквозь эпохи
Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности
Начало: В районе метро Кропоткинская
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 10 чел.
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00
3 июля в 13:30
6 июля в 16:00
990 за человека
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
75006 000 за всё до 10 чел.
Хамовники: прогулка к усадьбе Льва Толстого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Хамовники: прогулка к усадьбе Льва Толстого
Прогуляться вдоль Фрунзенской набережной, узнать истории Хамовной слободы и увидеть дом Толстого
Начало: У метро «Парк Культуры», радиальная линия
Завтра в 18:00
11 июня в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
Москва дворянская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Москва дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
Начало: в районе метро Фрунзенская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200 за всё до 3 чел.
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599 за экскурсию
Золотой век Пречистенки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Золотой век Пречистенки
Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами
Начало: возле метро «Кропоткинская»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
Рассмотреть старинные постройки в Хамовниках и узнать, как здесь жили Репин и Толстой
Начало: на Девичьем поле
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка
По главным улицам музейного квартала в Хамовниках в поисках архитектурных чудес
Начало: возле станции метро «Парк Культуры»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
По старинным улицам района Хамовники в поисках архитектурных чудес
Начало: у метро «Парк Культуры»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от 3 000 за всё до 5 чел.
Архитектурные чудеса Хамовников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные чудеса Хамовников
Исследовать облик района: от домов советской номенклатуры до современного элитного жилья
Начало: у станции метро Парк культуры
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 500 за всё до 8 чел.
От Льва Толстого до Яндекса: философская прогулка по Хамовникам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
От Льва Толстого до Яндекса: философская прогулка по Хамовникам
По-новому взглянуть на историю района и узнать, как меняли мир люди, жившие здесь в разное время
Начало: У станции метро «Фрунзенская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.
Москва от Средневековья до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Москва от Средневековья до современности
Погулять по старинному району Хамовники и совершить интересные открытия на дружеской экскурсии
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Москва в стиле модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Москва в стиле модерн
Познакомиться с архитектурой начала 20 века, а также с самой эпохой и её яркими творцами
Начало: у метро Кропоткинская
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    «Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
    Спасибо гиду за интересную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Кругосветка по Москве
    Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Москва сквозь эпохи
    Никита приятный молодой человек, быстро овладел нашим вниманием, два часа пролетели незаметно, узнали много нового, все понравилось, спасибо огромное!
  • И
    Игорь
    6 мая 2024
    В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Узнали много интересного и увидели то, что обычно проходит мимо глаз, получили много рекомендаций куда еще можно сходить, время пролетело незаметно!
  • Е
    Елизавета
    6 мая 2024
    В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка
    Елена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такие темы, которые слабо относились
    читать дальше

    к основной ветви экскурсии. Ощущение, что Елена может рассказать историю про КАЖДЫЙ дом на Пречистенке. После таких экскурсий дома вокруг становятся не просто домами, они наполняются жизнью:) А ещё нам повезло попасть в сезон цветущих деревьев, поэтому дворик художников был особенно красивым. Елена также проявляла заботу и просто в человеческом смысле: беспокоилась, чтобы мы не мёрзли, предлагала взять кофе по дороге, поддерживала отвлечённые темы. Вообще, кажется, Елена - очень приятный человек! Большое спасибо за экскурсию, ещё долго будем обсуждать всё, что узнали в тот день!

    Елена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такиеЕлена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такиеЕлена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такиеЕлена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такиеЕлена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такиеЕлена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такиеЕлена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такиеЕлена прекрасный гид и замечательный проводник! Очень чутко прислушивалась ко всем возникающим вопросам, раскрывала даже такие
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
    Экскурсия была исключительно интересная. Подача материала гидом Ириной была продумана и преподнесена в яркой увлекательной манере. Полученная информация помогает лучше
    читать дальше

    понять каким человеком был Булгаков Эта экскурсия будет интересна и тем, кто "в теме", и тем, кто еще не очень знаком с произведениями Булгакова.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
    Прекрасная экскурсия, много интересной информации, отличная подача экскурсоводом Ириной, слушать рассказ не устаёшь. Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
    Огромное спасибо Елене за отличную прогулку по Остоженке! Было очень интересно и познавательно:)
  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка
    Экскурсия очень понравилась. Рассказ Елены был интересен и несложен для восприятия, время пролетело незаметно. Узнали много интересного о старом московском районе и его известных жителях. Однозначно рекомендуем!
    Экскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравилась
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
    Спасибо Ирине за чудесную прогулку по любимой улице! Узнала много подробностей о Булгакове и его произведениях. Отличная экскурсия и маршрут!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Хамовники»

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