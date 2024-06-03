🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 115 отзывов Кругосветка по Москве Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней Начало: метро Таганская 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета Начало: На улице Волхонка 5800 4 930 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Все грани Хамовников От Новодевичьего монастыря до авангарда и современных кварталов - путешествие по эпохам района Начало: У метро Спортивная 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Москва сквозь эпохи Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности Начало: В районе метро Кропоткинская от 3 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 4 отзыва Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа) Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами Начало: Возле станции метро «Кропоткинская» Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва «Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох Начало: У метро Кропоткинская 7500 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Хамовники: прогулка к усадьбе Льва Толстого Прогуляться вдоль Фрунзенской набережной, узнать истории Хамовной слободы и увидеть дом Толстого Начало: У метро «Парк Культуры», радиальная линия 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Москва дворянская Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников Начало: в районе метро Фрунзенская 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва «Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания Начало: В районе СТ.М. «Маяковская» 599 ₽ за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Золотой век Пречистенки Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами Начало: возле метро «Кропоткинская» от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса Рассмотреть старинные постройки в Хамовниках и узнать, как здесь жили Репин и Толстой Начало: на Девичьем поле 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка По главным улицам музейного квартала в Хамовниках в поисках архитектурных чудес Начало: возле станции метро «Парк Культуры» от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки По старинным улицам района Хамовники в поисках архитектурных чудес Начало: у метро «Парк Культуры» от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Архитектурные чудеса Хамовников Исследовать облик района: от домов советской номенклатуры до современного элитного жилья Начало: у станции метро Парк культуры 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа От Льва Толстого до Яндекса: философская прогулка по Хамовникам По-новому взглянуть на историю района и узнать, как меняли мир люди, жившие здесь в разное время Начало: У станции метро «Фрунзенская» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Москва от Средневековья до современности Погулять по старинному району Хамовники и совершить интересные открытия на дружеской экскурсии Начало: У метро Кропоткинская 4 000 ₽ за всё до 7 чел.