Криминальная Москва с посещением музея Истории телесных наказаний

Эта экскурсия о преступлении и наказании

Эта экскурсия о преступлении и наказании.

О том, как становятся преступниками и о том, как их ловят.

О бандитах, грабителях, серийных убийцах, мошенниках, преступлениях в сфере искусства, бригадах и братках, самых известных современных киллерах и местах заключения под стражу, об изоляторах, тюрьмах, зонах и понятиях, следователях и адвокатах.
Криминальная Москва с посещением музея Истории телесных наказаний
Криминальная Москва с посещением музея Истории телесных наказаний
Криминальная Москва с посещением музея Истории телесных наказаний
Криминальная Москва с посещением музея Истории телесных наказаний
Криминальная Москва с посещением музея Истории телесных наказаний
Криминальная Москва с посещением музея Истории телесных наказаний

Что вы увидите 🤩

  • Бутырскую крепость (знаменитая Бутырка действующая московская тюрьма с бастионами, охраной, корпусом специальных камер., Здание Петровки 38, Место расположение Сухаревского рынка., Мы побываем на Хитровке., Место, где находилась «Шиповская крепость»., Место основной деятельности Ваньки Каина, Место где располагался Пыточный(розыскной) приказ
  • Место, где стоял Московский Острог.
  • Места, где проводились городские казни.
  • Место где жили «доктора шестого пролёта»
  • Окончание экскурсии на старом Арбате.
Эта экскурсия о преступлении и наказании. О том, как становятся преступниками и о том, как их ловят. О бандитах, грабителях, серийных убийцах, мошенниках, преступлениях в сфере искусства, бригадах и братках, самых известных современных киллерах и местах заключения под стражу, об изоляторах, тюрьмах, зонах и понятиях, следователях и адвокатах.
Самые громкие дела прошлого. Преступники девятнадцатого и двадцатого веков.
Если вы хотите узнать об этой стороне жизни Москвы, услышать истории криминального прошлого и настоящего Москвы, тогда это к нам.
В процессе нашего необычного путешествия по Москве с профессионалом-проводником, москвоведом, журналистом, автором бестселлера «Как выжить в современной тюрьме» трижды переизданного за последние 5 лет, Станиславом Симоновым, вы познакомитесь с криминальными кварталами нашей столицы, побываете на местах самых резонансных московских преступлений и узнаете об известных и скрытых от общественности преступных элементах прошлого и настоящего. Вам предстоит окунуться в самое пекло горячих событий XVIII, XIX и XX вв. Мы будем говорит о делах, убийствах, грабежах, покушениях и перестрелках. Окажемся бок об бок с действующей московской тюрьмой с бастионами, охраной, корпусом одиночных камер. Посетим "Музей истории телесных наказаний", где воочию увидим редкие артефакты ремесла палачей.
Наша экскурсия уникальна, ничего подобного вы в Москве не найдёте.

На нашей экскурсии вы узнаете:

  • историю Бутырской крепости и её устройстве;
  • о самых знаменитых сидельцах Бутырского замка;
  • самые громкие побеги из Бутырки и Матроски;
  • о Гари Гудини и его освобождении из Московской тюрьмы;
  • историю Ваньки Каина, Соньки Золотой Ручки, Сашке Семинаристе, Петрове- Комарове;
  • о деле Сухово- Кобылина-известного русского драматурга;
  • историю Ограбления Ленина;
  • о том, как зарождались бригады и их деятельность;
  • о самых известных современных Киллерах:Саше Солдате, Лёше Солдате, Солонике;
  • о ворах, воровских мастях, о понятиях и многое другое;
  • вы узнаете массу «закрытой» и неизвестной информации об этом мире.

На нашей экскурсии вы увидите:

  • Бутырскую крепость (знаменитая Бутырка действующая московская тюрьма с бастионами, охраной, корпусом специальных камер.
Здание Петровки 38
Место расположение Сухаревского рынка.
Мы побываем на Хитровке.
Место, где находилась «Шиповская крепость».
Место основной деятельности Ваньки Каина
Место где располагался Пыточный(розыскной) приказ
Место, где стоял Московский Острог.
Места, где проводились городские казни.
Место где жили «доктора шестого пролёта»
Окончание экскурсии на старом Арбате.
🚩 Начало: ст. м. Красные ворота выход №2 у пм. Лермонтову
🏁 Место завершения: Арбат
 Что входит
  • транспорт
  • работа экскурсовода
  • билет в музей
 Что не входит
  • личные расходы
Важная информация
  • На экскурсию просьба одеваться сообразно погоде.
  • Приходить за 15 минут времени начала экскурсии.
Время проведения: Пятница в 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Огни С.
Огни С.
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