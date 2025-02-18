Групповая
Криминальная Москва
Начало: СТ.М. Красные ворота выход №2 у пм. Лермонтову
Расписание: Пятница в 19:00
29 авг в 19:00
19 сен в 19:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Начало: М. «Кузнецкий мост»
Расписание: По выходным в 15:15
11 июл в 15:15
12 июл в 15:15
600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 февраля 2025Криминальная МоскваОчень понравилась экскурсия. Станислав великолепен. Обязательно посетим другие его экскурсии
- ООльга17 февраля 2025Криминальная МоскваДовольны остались очень! Ненавязчиво, интересно! Экскурсия прошла легко! Узнали много интересных фактов! Андрей супер экскурсовод! Рекомендуем однозначно!
- ННаталья17 июня 2024Вера, власть и криминал у Петровских воротПриятная экскурсия по окрестностям Цветного бульвара. Красивый район с интересной историей. К сожалению, экскурсовод сильно путался в фактах, именах исторических деятелей, датах и событиях. Поэтому впечатление осталось неоднозначное.
- ЕЕлена15 апреля 2024Вера, власть и криминал у Петровских ворот13 апреля ходили на экскурсию "Вера, власть и криминал у Петровских ворот". Это была индивидуальная экскурсия в мини-группе (4 чел.).
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Петровке»
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