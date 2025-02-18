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Для нас очень удобный формат. Мы довольно часто ходим на подобные мероприятия. Прогулка получилась очень приятной: узнали даже кое-что новое для себя. Экскурсовод Елена - удивительно приятная девушка, с потрясающей положительной энергетикой. С ней было очень приятно общаться и даже просто слушать. Два часа пролетели незаметно, с удовольствием прогулялись по историческому центру города. Еще непременно пойдем на экскурсии с этим гидом. Однозначно рекомендуем!