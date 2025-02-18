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Экскурсии по Петровке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по Петровке» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Криминальная Москва
На автобусе
3 часа
44 отзыва
Групповая
Криминальная Москва
Начало: СТ.М. Красные ворота выход №2 у пм. Лермонтову
Расписание: Пятница в 19:00
29 авг в 19:00
19 сен в 19:00
1500 ₽ за человека
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Групповая
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Начало: М. «Кузнецкий мост»
Расписание: По выходным в 15:15
11 июл в 15:15
12 июл в 15:15
600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 февраля 2025
    Криминальная Москва
    Очень понравилась экскурсия. Станислав великолепен. Обязательно посетим другие его экскурсии
  • О
    Ольга
    17 февраля 2025
    Криминальная Москва
    Довольны остались очень! Ненавязчиво, интересно! Экскурсия прошла легко! Узнали много интересных фактов! Андрей супер экскурсовод! Рекомендуем однозначно!
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Вера, власть и криминал у Петровских ворот
    Приятная экскурсия по окрестностям Цветного бульвара. Красивый район с интересной историей. К сожалению, экскурсовод сильно путался в фактах, именах исторических деятелей, датах и событиях. Поэтому впечатление осталось неоднозначное.
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Вера, власть и криминал у Петровских ворот
    13 апреля ходили на экскурсию "Вера, власть и криминал у Петровских ворот". Это была индивидуальная экскурсия в мини-группе (4 чел.).
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    Для нас очень удобный формат. Мы довольно часто ходим на подобные мероприятия. Прогулка получилась очень приятной: узнали даже кое-что новое для себя. Экскурсовод Елена - удивительно приятная девушка, с потрясающей положительной энергетикой. С ней было очень приятно общаться и даже просто слушать. Два часа пролетели незаметно, с удовольствием прогулялись по историческому центру города. Еще непременно пойдем на экскурсии с этим гидом. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Петровке»

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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии по Петровке" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5500. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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