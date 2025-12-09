Мои заказы

Экскурсии в тюрьмы Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Тюрьмы» в Москве, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таганская мозаика: сплетение эпох и судеб
Пешая
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 15 чел.
Таганская мозаика: сплетение эпох и судеб
Познакомиться с культовым районом Москвы и получить в подарок репортажную фотосъёмку
Начало: У метро «Таганская»
«Побываем там, где когда-то стояла Таганская тюрьма»
Расписание: в понедельник в 11:00, в субботу в 15:00
15 дек в 11:00
20 дек в 15:00
1600 ₽ за человека
Москва тюремная
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва тюремная
Погрузиться в криминальные сюжеты и узнать о столичных узниках разных эпох
Начало: У метро «Менделеевская»
«Таганскую тюрьму со старинной лестницей, помнящей шаги сидельцев»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и тайны Лубянки
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и тайны Лубянки
Про внутренние тюрьмы, Наполеона и НКВД
«внутренние дворы Лубянки с их жуткими историями о заключённых во внутренней тюрьме»
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
7425 ₽ за всё до 10 чел.

