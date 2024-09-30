Приглашаю вас на экскурсию по уникальному ансамблю 17 века. Мы осмотрим каждый уголок и найдём незаметные с первого взгляда детали. Представим себя Крутицкими митрополитами и погуляем по крытым галереям. Часть нашей экскурсии пройдёт в музее Ратной Истории, где у вас будет возможность сделать селфи в доспехах разных эпох!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-4 человека или 1500 ₽ за человека, если вас больше

от 6 500 ₽ за 1-4 человека или 1500 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Москве

Наталья Ваш гид в Москве

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Путешествие в 17-й век

Представьте себе: булыжная мостовая под ногами, волшебство мерцающих изразцов, парадные крыльца палат и высокие своды соборов. Когда-то, подворье было богатейшей обителью Крутицких митрополитов. Его называли «второй Кремль» и искусно украшали лучшие мастера эпохи.

В средние века здесь кипела жизнь огромного хозяйства: конюшня, кузница, приказные палаты и роскошный митрополичий сад. Благодаря грандиозной реконструкции, сегодня этот памятник превратился в уникальный средневековый музей под открытым небом.

Главные места подворья

На экскурсии мы посетим дворец митрополитов, Верхний храм Успенского Собора, крытые галереи и теремок. Вы увидите:

Приказные и набережные палаты

Шатровую башню и прясло стены

Лапидарий подворья

А ещё вы:

Рассмотрите храм, который временно был главным собором Российского Государства

Узнаете, кто такие епископы Сарские и Подонские и почему они оказались в Москве

Изучите макет раскопок и узнаете, как земля рассказывает о прошлом

Научитесь отличать ценинные изразцы от муравлёных

Проверите твёрдость белого камня и услышите историю краснокирпичного строительства

Сравните средневековые цены и способы вторичной переработки

Организационные детали

В музее Ратной Истории вы сможете сфотографироваться в доспехах — это входит в стоимость экскурсии.