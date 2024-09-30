Приглашаю вас на экскурсию по уникальному ансамблю 17 века. Мы осмотрим каждый уголок и найдём незаметные с первого взгляда детали. Представим себя Крутицкими митрополитами и погуляем по крытым галереям.
Часть нашей экскурсии пройдёт в музее Ратной Истории, где у вас будет возможность сделать селфи в доспехах разных эпох!
Часть нашей экскурсии пройдёт в музее Ратной Истории, где у вас будет возможность сделать селфи в доспехах разных эпох!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Путешествие в 17-й век
Представьте себе: булыжная мостовая под ногами, волшебство мерцающих изразцов, парадные крыльца палат и высокие своды соборов. Когда-то, подворье было богатейшей обителью Крутицких митрополитов. Его называли «второй Кремль» и искусно украшали лучшие мастера эпохи.
В средние века здесь кипела жизнь огромного хозяйства: конюшня, кузница, приказные палаты и роскошный митрополичий сад. Благодаря грандиозной реконструкции, сегодня этот памятник превратился в уникальный средневековый музей под открытым небом.
Главные места подворья
На экскурсии мы посетим дворец митрополитов, Верхний храм Успенского Собора, крытые галереи и теремок. Вы увидите:
- Приказные и набережные палаты
- Шатровую башню и прясло стены
- Лапидарий подворья
А ещё вы:
- Рассмотрите храм, который временно был главным собором Российского Государства
- Узнаете, кто такие епископы Сарские и Подонские и почему они оказались в Москве
- Изучите макет раскопок и узнаете, как земля рассказывает о прошлом
- Научитесь отличать ценинные изразцы от муравлёных
- Проверите твёрдость белого камня и услышите историю краснокирпичного строительства
- Сравните средневековые цены и способы вторичной переработки
Организационные детали
В музее Ратной Истории вы сможете сфотографироваться в доспехах — это входит в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Крутицкого подворья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Приветствую! Меня зовут Наталья. Провожу авторские экскурсии по родному городу. От парадной Красной площади и модного Сити до тайных двориков и переулков. В экскурсиях участвуют ваши глаза, уши, ноги и, конечно, душа! Предлагаю быть внимательнее к деталям, попробовать угадать стиль и эпоху. Вспомнить старую Москву и смело встретиться с новой!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
30 сен 2024
Удивительное, потрясающее место и прекрасная Наталья - всё сошлось теплым осенним днём. Спасибо за рассказ, ликбез и эмоции!
Конечно, Крутицкое подворье - место, где можно просто гулять и дышать историей. Но
Конечно, Крутицкое подворье - место, где можно просто гулять и дышать историей. Но
С
Светлана
15 сен 2024
Благодарим за экскурсию! Познавательно, не напряжно, оч приятная атмосфера)
Входит в следующие категории Москвы
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